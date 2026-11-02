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ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας

Η πρωτοβουλία των ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς των οργανισμών

Εταιρική ευθύνη 02.11.2026, 15:35
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ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας
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Μαθητές και μαθήτριες από τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας στην Αθήνα υποδέχθηκαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), η Grant Thornton και η Attica Group, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς των οργανισμών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν και να υποστηρίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για τους νέους και τις νέες των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, μαθήτριες και μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου από τους Φούρνους, τα Ψαρά, τις Οινούσσες και τη Χάλκη, μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ. Στην εκδήλωση υποδοχής παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton κ. Βασίλης Καζάς, ο Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης, Μετασχηματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Attica Group κ. Παναγιώτης Παπαδόδημας, και στελέχη και από τους δύο οργανισμούς.

Οι μαθήτριες και μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ενώ στέλεχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου  παρουσίασε τα οκτώ Τμήματα Σπουδών του Ιδρύματος και μίλησε για τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά τη λήψη του πτυχίου. Παράλληλα, από την πλευρά της Grant Thornton παρουσιάστηκαν οι αξίες, η κουλτούρα και η φιλοσοφία της εταιρείας, καθώς και τα τμήματά της, δίνοντας στα παιδιά μια εικόνα για τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στη σημερινή αγορά εργασίας.

Κατά την περίοδο της παραμονής τους στην Αθήνα, οι μαθήτριες και μαθητές παρακολούθησαν μια θεατρική παράσταση σε κεντρικό θέατρο, βιώνοντας μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η Grant Thornton ανέλαβε τα έξοδα διαμονής, διατροφής και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας/διασκέδασης των μαθητριών, των μαθητών και των συνοδών-καθηγητών, ενώ η Attica Group φρόντισε για τη μεταφορά τους από και προς τα νησιά μόνιμης διαμονής τους.

Σοφία Ζαχαράκη

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία καλωσόρισε τους μαθητές και τις μαθήτριες, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο που μεγαλώνει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται χωρίς περιορισμούς και να διεκδικεί το μέλλον που του αξίζει. Αυτή είναι η ουσία των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών άνοιξε τις πόρτες του στους μαθητές και στις μαθήτριές μας από τους Φούρνους, τα Ψαρά, τις Οινούσσες και τη Χάλκη, προσφέροντάς τους κάτι πολύ περισσότερο από μια επίσκεψη. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πανεπιστημιακή ζωή, να ανακαλύψουν νέες προοπτικές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Grant Thornton, την Attica Group και τους εκπαιδευτικούς μας, που στήριξαν και φέτος αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Η συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρείν και της εκπαίδευσης, αποδεικνύει πως όταν ενώνουμε δυνάμεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικές ευκαιρίες με ουσιαστικό αντίκτυπο στη νέα γενιά».

Βασίλης Βασδέκης

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε για τέταρτη συνεχή χρονιά στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τους μαθητές και τις μαθήτριες από τα ακριτικά νησιά μας, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους. Αυτή η πρωτοβουλία, που υλοποιείται σε συνεργασία με τους  στρατηγικούς μας εταίρους, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης στην κοινωνική ευθύνη και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση. Στο ΟΠΑ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γεωγραφική απόσταση δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στη μάθηση και στην επαγγελματική εξέλιξη. Σήμερα με τη δράση αυτή, ανοίγουμε ένα παράθυρο σε αυτούς τους νέους για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η χώρα. Ευελπιστούμε όλα τα παιδιά να κρατήσουν αυτήν την εμπειρία ως πηγή έμπνευσης για να χαράξουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και όραμα.»

Βασίλης Καζάς

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, δήλωσε σχετικά: «Στην Grant Thornton πιστεύουμε ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει και φοιτά, αξίζει να έχει πρόσβαση στη γνώση και να μπορεί να διεκδικήσει όσα ονειρεύεται. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των ακριτικών νησιών μάς θυμίζουν κάθε χρόνο τι σημαίνει αντοχή, αλληλεγγύη και δεσμός με τον τόπο γέννησης, και εμείς θέλουμε να τους δείξουμε ότι η απόσταση από το νησί τους δεν καθορίζει το πού μπορούν να φτάσουν. Η γνωριμία μας μαζί τους ξεκίνησε στην εκδήλωση υποδοχής  αλλά δεν σταματά εκεί. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν, ώστε να προχωρούν με σιγουριά προς τους στόχους τους. Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, για την παρουσία της, καθώς και τον Πρύτανη, κ. Βασίλειο Βασδέκη, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Attica Group για τη διαρκή στήριξή τους. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι έχουν ιδέες, φωνή και δύναμη να προσφέρουν, και αξίζει να τους ακούμε με προσοχή.»

Attica Group

Η πλευρά της Attica Group ανέφερε σχετικά: «Ο όμιλος Attica Group, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση στη στήριξη των νησιωτικών κοινωνιών και της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των νέων, συνέβαλε, μέσω της Εταιρείας Blue Star Ferries, στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας που διοργάνωσαν η Grant Thornton και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), υποστηρίζοντας τις μετακινήσεις περίπου 70 μαθητών από τα ακριτικά νησιά Ψαρά, Χάλκη, Οινούσσες και Φούρνους. Μέσω της δράσης αυτής, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ενημερωτική εκδήλωση με επίκεντρο την εκπαίδευση, τις ακαδημαϊκές προοπτικές και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία των συνεργειών μεταξύ του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, με στόχο τη διεύρυνση των ευκαιριών για τους νέους της περιφέρειας. Η Attica Group συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την εξωστρέφεια και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.»

Αλεξάνδρα Μπαλτούκα

Η κα Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton, δήλωσε: «Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα: οι ευκαιρίες, η πρόοδος και η δυνατότητα κάθε ανθρώπου να ονειρεύεται και να δημιουργεί. Ως οργανισμός, μας απασχολεί ιδιαίτερα η ενίσχυση των ακριτικών περιοχών της χώρας, γιατί πιστεύουμε ότι η γεωγραφική απόσταση δεν πρέπει να στερεί από κανέναν τις ευκαιρίες εξέλιξης και προόδου. Η πρωτοβουλία «Ακριτικά Νησιά» εκφράζει ακριβώς αυτή την προτεραιότητα. Τα παιδιά των νησιών μας βρίσκονται πάντα στη σκέψη και στη φροντίδα μας, και κάθε φορά που τα υποδεχόμαστε θυμόμαστε ότι το μέλλον μιας κοινωνίας χτίζεται όταν όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να το διαμορφώσουν.»

Ελεάννα Γαλανάκη

Τέλος, η Αντιπρύτανις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνη του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει στην πράξη τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά και να συμβάλλουμε στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για όλους τους νέους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Μέσα από τη γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις δυνατότητες σπουδών και τις σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές, επιδιώκουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές τους και να τους ενθαρρύνουμε να σχεδιάσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση. Η συνέχιση αυτής της δράσης αποδεικνύει ότι η συνεργασία και η κοινή προσήλωση στην κοινωνική προσφορά μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικές εμπειρίες με μακροπρόθεσμη αξία για τους νέους και τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστούμε θερμά την Grant Thornton και την Attica Group για τη σταθερή συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή».

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Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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