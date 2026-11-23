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Την Coca-Cola HBC AG υποδέχθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE), με χρηματιστηριακή αξία περίπου 341 δισ. ραντ, στην Κύρια Αγορά του, μέσω δευτερογενούς εισαγωγής αλλοδαπής εταιρείας.

Η εισαγωγή προσθέτει στο χρηματιστήριο έναν κορυφαίο διεθνή όμιλο καταναλωτικών προϊόντων και αναδεικνύει το μέγεθος, το βάθος και τη διεθνή διασύνδεση των κεφαλαιαγορών της Νότιας Αφρικής, που υποστηρίζονται από μια εξελιγμένη θεσμική επενδυτική βάση και καθιερωμένες υποδομές της αγοράς.

Η Coca-Cola HBC αποτελεί στρατηγικό εταίρο εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας της για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), διασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο της εταιρείας, με προοπτική την πλήρη εξαγορά της.

Η συναλλαγή, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, θα διευρύνει σημαντικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην αφρικανική ήπειρο, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στους επενδυτές της Νότιας Αφρικής τη δυνατότητα να αποκτούν μετοχές της εταιρείας μέσω της εγχώριας αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων πωλήσεων του συστήματος της Coca-Cola στην Αφρική, με δραστηριότητα σε αγορές που καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της ηπείρου.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, δήλωσε: «Εδώ και 75 χρόνια, η επιχειρηματική μας πορεία βασίζεται στην ισχυρή μας πίστη στις προοπτικές της Αφρικής. Η σημερινή εισαγωγή στο JSE επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας απέναντι στη Νότια Αφρική και την ευρύτερη αφρικανική ήπειρο. Βλέπουμε τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στην Αφρική και προσβλέπουμε στην ένταξη των συναδέλφων μας από την Coca-Cola Beverages Africa στην Coca-Cola HBC το προσεχές διάστημα. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του JSE για την υποστήριξή της, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος».

Η εισαγωγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνείς εταιρείες ενισχύουν τη θέση τους στην αφρικανική αγορά, προσβλέποντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της καταναλωτικής αγοράς και της οικονομίας της ηπείρου. Η προοπτική αυτή ενισχύεται από τις ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές της Αφρικής, οι οποίες διευκολύνουν τη σύνδεση των επιχειρήσεων με πηγές χρηματοδότησης και επενδυτές σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Valdene Reddy, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου JSE, δήλωσε: «Η εισαγωγή της Coca-Cola HBC αναδεικνύει την ισχύ και το βάθος των κεφαλαιαγορών της Νότιας Αφρικής, οι οποίες προσφέρουν στις διεθνείς εταιρείες που επιλέγουν να εισαχθούν σε αυτές πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια θεσμικών επενδυτών, ρευστότητα και υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο του JSE ως κορυφαίου χρηματιστηρίου για εταιρείες με μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές φιλοδοξίες στην Αφρική, συνδέοντας διεθνείς επιχειρήσεις με επενδυτές και ευκαιρίες σε ολόκληρη την ήπειρο».

Η εισαγωγή της Coca-Cola HBC επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Αφρικής και ενισχύει τη δυναμική που καταγράφεται στην αγορά νέων εισαγωγών του JSE. Από το 2024, το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ έχει υποδεχθεί σημαντικές εισαγωγές εταιρειών από τους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας, των Μέσων Ενημέρωσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι CANAL+ (περίπου 60 δισ. ραντ), Boxer (περίπου 25 δισ. ραντ), Optasia (περίπου 24 δισ. ραντ), Greencoat Renewables (περίπου 20 δισ. ραντ), Cell C (περίπου 9 δισ. ραντ) και Rainbow Chicken (περίπου 3,2 δισ. ραντ), γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή εμπιστοσύνη των εκδοτών τίτλων στο JSE.

Η δυνατότητα της αγοράς να υλοποιεί συναλλαγές διεθνούς εμβέλειας επιβεβαιώθηκε περαιτέρω το 2025, όταν η επιταχυνόμενη διάθεση μέσω βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild) του εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής της Anglo American στη Valterra Platinum, συνολικής αξίας 44,1 δισ. ραντ, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συναλλαγή στην αγορά μετοχικών κεφαλαίων που έχει πραγματοποιηθεί στο JSE.

Η ελκυστικότητα του JSE για τις διεθνείς εταιρείες που επιλέγουν να εισαχθούν στην αγορά του δεν περιορίζεται στην προβολή και την πρόσβαση σε επενδυτές. Οι εταιρείες με δευτερογενή εισαγωγή από το εξωτερικό αντιπροσωπεύουν περίπου το 23% της συνολικής αγοράς του JSE, με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 16 τρισ. ραντ. Την τελευταία δεκαετία, έχουν αντλήσει μέσω του JSE κεφάλαια ύψους περίπου 287 δισ. ραντ, αποδεικνύοντας ότι μια δευτερογενής εισαγωγή μπορεί να προσφέρει όχι μόνο πρόσβαση σε εγχώριους επενδυτές, αλλά και μια μακροπρόθεσμη πηγή πρόσθετης χρηματοδότησης.

Η εισαγωγή αναδεικνύει δύο μακροπρόθεσμες τάσεις: τη διεύρυνση της καταναλωτικής οικονομίας της Αφρικής και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο των ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών στη στήριξη αυτής της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της Coca-Cola HBC να εισαχθεί στο JSE ενισχύει τον ρόλο του χρηματιστηρίου ως συνδετικού κρίκου μεταξύ διεθνών επιχειρήσεων, επενδυτών και κεφαλαίων σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

Με την προσθήκη της Coca-Cola HBC, ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων εταιρειών στο JSE ανέρχεται πλέον σε 261, με συνολική χρηματιστηριακή αξία 23,3 τρισ. ραντ.