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Μπαρτσελόνα: Έσοδα-ρεκόρ 19,1 εκατ. από τα εισιτήρια του Clasico

Ιστορική εμπορική επίδοση για την Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η μέση τιμή εισιτηρίου έφτασε τα 984 ευρώ, ενώ οι VIP θέσεις απέφεραν κατά μέσο όρο 2.727 ευρώ. Ρεκόρ και στις πωλήσεις της επίσημης μπουτίκ του συλλόγου.

Business of Sport 02.11.2026, 09:22
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Μπαρτσελόνα: Έσοδα-ρεκόρ 19,1 εκατ. από τα εισιτήρια του Clasico
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

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Η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποτελεί απλώς το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ντέρμπι της Ισπανίας, αλλά και ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού. Το Clasico της 25ης Οκτωβρίου 2026 στο Spotify Camp Nou επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την τεράστια οικονομική δυναμική του, καθώς οι Καταλανοί Μπορεί να έχασαν από την Ρεάλ με 2-1, αλλά, κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων, φτάνοντας τα 19,1 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου από τη συγκεκριμένη πηγή εσόδων και ξεπερνά σημαντικά τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί στο προηγούμενο Clasico, τον περασμένο Μάιο. Μάλιστα, το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτή η αύξηση καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι η προσέλευση των φιλάθλων ήταν ελαφρώς μικρότερη.

Συγκεκριμένα, στο τελευταίο παιχνίδι βρέθηκαν στο γήπεδο 62.055 θεατές, έναντι 62.213 στην αναμέτρηση του Μαΐου. Η διαφορά στις εισπράξεις εξηγείται κυρίως από την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, την εφαρμογή του συστήματος δυναμικής τιμολόγησης, αλλά και την ενίσχυση των διαθέσιμων θέσεων VIP και των υπηρεσιών φιλοξενίας.

Μέση τιμή εισιτηρίου 984 ευρώ

Τα οικονομικά στοιχεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της εμπορικής αξιοποίησης του Clasico. Η μέση τιμή πώλησης ενός εισιτηρίου διαμορφώθηκε στα 984 ευρώ, ενώ για τις θέσεις VIP η αντίστοιχη μέση τιμή έφτασε τα 2.727 ευρώ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των εσόδων από τα προϊόντα φιλοξενίας (hospitality), τα οποία κατέγραψαν άνοδο 350%. Πρόκειται για υπηρεσίες που απευθύνονται σε φιλάθλους και επιχειρηματικούς πελάτες οι οποίοι αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία παρακολούθησης του αγώνα, με αναβαθμισμένες παροχές και προνομιακές θέσεις.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Μπαρτσελόνα να αυξήσει τα εμπορικά της έσοδα, αξιοποιώντας τη διεθνή απήχηση του συλλόγου και τη μοναδικότητα των αναμετρήσεων απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο.

Ρεκόρ και στην επίσημη μπουτίκ της Μπαρτσελόνα

Η εμπορική επιτυχία δεν περιορίστηκε στα εισιτήρια. Το Σαββατοκύριακο του Clasico καταγράφηκε επίσης ρεκόρ πωλήσεων στο επίσημο κατάστημα της Μπαρτσελόνα που βρίσκεται στο γήπεδο.

Μάλιστα, την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, ο κύκλος εργασιών της μπουτίκ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 800.000 ευρώ μέσα σε μία ημέρα. Το γεγονός επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλοι αγώνες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής εμπορικής δραστηριότητας, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι επιλέγουν να συνδυάσουν την παρουσία τους στο γήπεδο με την αγορά επίσημων προϊόντων της ομάδας.

Ξεχωριστή επιτυχία σημείωσε και η ειδική συλλογή που δημιούργησε ο σύλλογος σε συνεργασία με τον Αμερικανό ράπερ Tyler, The Creator. Η συγκεκριμένη συνεργασία με την πλατφόρμα Spotify κατέγραψε την υψηλότερη εμπορική επίδοση από την έναρξη των αντίστοιχων συνεργασιών της Μπαρτσελόνα με διεθνείς καλλιτέχνες, οι οποίες συνοδεύουν την προβολή των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μεγάλο στοίχημα της ανακαίνισης του Camp Nou

Το νέο οικονομικό ρεκόρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι το Spotify Camp Nou δεν έχει ακόμη φτάσει στην τελική προβλεπόμενη χωρητικότητά του. Η ανακαίνιση του ιστορικού γηπέδου βρίσκεται σε εξέλιξη και, όταν ολοκληρωθεί, το 2028, αναμένεται να μπορεί να φιλοξενεί περίπου 105.000 θεατές.

Αυτό σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα βλέπει ήδη εντυπωσιακά έσοδα από ένα γήπεδο που δεν λειτουργεί ακόμη στην πλήρη δυναμικότητά του. Η αύξηση της χωρητικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των VIP εγκαταστάσεων, των εμπορικών χώρων και των υπηρεσιών φιλοξενίας, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων.

Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε νικήτρια από τη Βαρκελώνη με 2-1, το οικονομικό αποτέλεσμα της βραδιάς ήταν εξαιρετικά θετικό για τους γηπεδούχους.

Το Clasico απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η αξία του ξεπερνά κατά πολύ το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Για τη Μπαρτσελόνα, αποτελεί ένα παγκόσμιο εμπορικό προϊόν που συνδυάζει ποδόσφαιρο, ψυχαγωγία, μόδα, μουσική και τουρισμό.

Και με την ολοκλήρωση του νέου Camp Nou να πλησιάζει, οι Καταλανοί φιλοδοξούν να μετατρέψουν αυτή τη δυναμική σε μια σταθερή και ακόμη μεγαλύτερη πηγή εσόδων τα επόμενα χρόνια. Στο τέλος, αν κατακτήσουν και το Champions League μαζί το πρωτάθλημα θα πρόκειται για μία τέλεια χρονιά για την μεγάλη ομάδα της Βαρκελώνης…

Πηγή: in.gr

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Μπαρτσελόνα: Έσοδα-ρεκόρ 19,1 εκατ. από τα εισιτήρια του Clasico

Ιστορική εμπορική επίδοση για την Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η μέση τιμή εισιτηρίου έφτασε τα 984 ευρώ, ενώ οι VIP θέσεις απέφεραν κατά μέσο όρο 2.727 ευρώ. Ρεκόρ και στις πωλήσεις της επίσημης μπουτίκ του συλλόγου.

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