Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Αδύναμη η προσπάθεια αντίδρασης – Έκλεισαν με απώλειες

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Ένα μίνι ρόλερ κόστερ υπήρξε σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες άρχισαν τις συναλλαγές με απώλειες, για να τις ανατρέψουν το μεσημέρι, καταγράφοντας κέρδη, αλλά για να κλείσουν στο τέλος με απώλειες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,58% στις 645 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 1,14% στις 10.638 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,45% στις 25.864 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,34% στις 8.020 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκαναν ενδοσυνεδριακά μια έντονα ανοδική αντίδραση, όταν διέρρευσε ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν κάνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους, επηρεάζοντας παράλληλη και το πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποια επιβεβαίωση, με τους δείκτες να επιστρέφουν σε πτωτική τροχιά.

Στη Φρανκφούρτη, η Zalando SE κατέγραψε απώλειες 6,30%, ενώ στο Λονδίνο η Endeavour Mining PLC υποχώρησε κατά 4,74%. Στο Παρίσι, η μετοχή της Stellantis NV κατέγραψε πτώση 3,68%.

Από την άλλη, πιέσεις δέχτηκαν οι μετοχές των ευρωπαϊκών εταιρειών ημιαγωγών, εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος ρευστοποιήσεων στον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο. Η ASML σημείωσε πτώση 3,4%, η ASMI υποχώρησε κατά 2,1%, ενώ οι STMicroelectronics και Infineon Technologies κατέγραψαν απώλειες 3,9% η καθεμία.

Επιφυλακτικότητα στις αγορές

Πρόσθετη επιφυλακτικότητα στις αγορές προκάλεσαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου ή να προκύψει διχασμένο νομοθετικό σώμα θα μπορούσε να δυσκολέψει την προώθηση της ατζέντας του Λευκού Οίκου, περιορίζοντας την απορρύθμιση και ορισμένες πρωτοβουλίες ομοσπονδιακών δαπανών, ενώ θα περιέπλεκε και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το όριο του δημόσιου χρέους.

Επίσης, ανησυχίες προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντίμιταρ Ράντεφ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας, που χαρακτήρισε «ακατάλληλα» τα τρέχοντα επιτόκια της ΕΚΤ.

Ο Ράντεφ τόνισε ότι η απόφαση του Οκτωβρίου να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια δεν σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το οικονομικό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό.

Όπως ανέφερε, ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σταθερός και το ενεργειακό σοκ δεν έχει μετακυλιστεί ακόμη στους μισθούς. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να περιμένει μέχρι να εκδηλωθούν οι δευτερογενείς επιδράσεις του πληθωρισμού για να αναλάβει δράση.