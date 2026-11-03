Γαλλία: Απεργία στις 5 Νοεμβρίου με πρωταγωνιστές τα συνδικάτα

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Σε νέα φάση μπαίνουν οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία την ερχόμενη Πέμπτη 5 Νοεμβρίου καθώς τα συνδικάτα έχουν εξαγγγείλει απεργία και πλέον πρωταγωνιστούν παίρνοντας τη σκυτάλη απο τους μαθητές και τους φοιτητές.

Μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων από τη νεολαία και διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, έρχεται τώρα η σειρά των εργαζομένων να βγουν στους δρόμους. Τα μεγάλα συνδικάτα —με εξαίρεση τη CFE-CGC— καλούν σε ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων, αναφέρει η Le Parisien. Απαιτούν από την κυβέρνηση και τους εργοδότες να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την αγοραστική δύναμη.

Αυξήσεις μισθών

Την ερχόμενη Πέμπτη, οι εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καλούνται σε κινητοποίηση, με αιτήματα που περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, διατήρηση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και προστασία των θέσεων εργασίας και της βιομηχανίας.

Μετά τη συνάντησή της στο πρωθυπουργικό γραφείο πριν από δέκα ημέρες, η Γενική Γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ , έκανε λόγο για μια «νέα φάση της κινητοποίησης», κατά την οποία «η απεργία πρέπει να πάρει τα ηνία». Στόχος της, όπως δήλωσε, είναι να «γενικευτεί η απεργία». «Θα είναι μια μεγάλη ημέρα σύγκλισης». «Θέλουμε δύο πράγματα: αυξήσεις μισθών για όλους —συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 10% στον κατώτατο μισθό (Smic) και αύξησης του μισθολογικού συντελεστή για τους δημόσιους υπαλλήλους— καθώς και αναθεώρηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού», δήλωσε τη Δευτέρα στο κανάλι France 2.

La CGT ne désarme pas sur le parcours du 5 novembre à Paris et met les autorités sous pression

https://t.co/CYwK6dcBfp — Le HuffPost (@LeHuffPost) November 2, 2026

Κινητοποίηση στις μεταφορές

Στη γαλλική εθνική σιδηροδρομική εταιρεία (SNCF), οι τέσσερις συνδικαλιστικές οργανώσεις (CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail και CFDT-Cheminots) καλούν το προσωπικό σε στάση εργασίας αυτή την Πέμπτη.

«Απευθύνουμε κάλεσμα για απεργία στον σιδηροδρομικό τομέα» στις 5 Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζουλιέν Τροκάζ , ομοσπονδιακός γραμματέας της SUD-Rail, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV. Κάλεσε τους εργαζόμενους να «εντείνουν τη δράση τους μέσω της απεργίας» και να «παραλύσουν την οικονομία».

«Αναλαμβάνουμε πλήρως αυτή την έκκληση για γενικευμένη απεργία την Πέμπτη και για να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε στο Franceinfo η Σοφία Βένιτ , γενική γραμματέας του Snes-FSU. «Αυτό είναι που θα κάνει την κυβέρνηση να κινητοποιηθεί», συνέχισε.

Στο κίνημα θα συμμετάσχουν η Εθνική Ενιαία Συνδικαλιστική Ένωση Δασκάλων και Καθηγητών Δημοτικών Σχολείων.

Σχετικά με τις πιθανές διαταραχές στα δρομολόγια της RATP (δημόσιες συγκοινωνίες Παρισιού) και στην εναέρια κυκλοφορία, αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα — δηλαδή, μία ημέρα πριν από την απεργία.