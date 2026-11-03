ΣΕΕΠΑ: Επιστολή στην Κομισιόν για προστασία θέσεων εργασίας στον κλάδο ατμίσματος

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Ανοικτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (ΣΕΕΠΑ) μαζί με 200 ακόμη οργανισμούς και επιχειρηματικές ενώσεις από όλη την Ευρώπη, με την οποία ζητείται η προστασία των τοπικών θέσεων εργασίας και της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας προϊόντων καπνού, συναφών ειδών (άτμισμα) και νικοτίνης «Made in EU».

Οι υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων αγρότες, προμηθευτές, παραγωγοί, κατασκευαστές, εταιρείες logistics, τοπικοί λιανοπωλητές, καθώς και εθνικές και ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις, καλούν τις Βρυξέλλες να δώσουν προτεραιότητα στην ουσιαστική εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων κανόνων για τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα (άτμισμα). Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η επιβολή πρόσθετων περιορισμών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου.

Με την ανοικτή επιστολή ζητείται μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα προστατεύει τη δημόσια υγεία και, παράλληλα, θα στηρίζει τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεση σημασία για περισσότερες από 2.000 μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν 10.000 και πλέον εργαζομένους, ενώ παράλληλα τα ατμιστικά προϊόντα καν βρίσκονται σε πάνω από 20.000 σημεία πώλησης. Σε αυτά τα δεδομένα προστίθενται και όλες οι δορυφορικές θέσεις εργασίας σε συνεργαζόμενους προμηθευτές, συνεργάτες, διαφημιστές και υπεργολάβους.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος, σημειώνει ότι «οι θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις και συνολικά η οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τον ατμιστικό κλάδο θα πρέπει να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη πριν από τη λήψη σχετικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Με την ανοικτή επιστολή ζητείται μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα προστατεύει τη δημόσια υγεία και, παράλληλα, θα στηρίζει τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για ουσιαστική διαβούλευση με τις επιχειρήσεις και τους κλάδους που επηρεάζονται από τις σχετικές αποφάσεις. Οι δύο χιλιάδες επιχειρήσεις και οι δέκα χιλιάδες εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας αξίας που παράγει στην ΕΕ, φορολογείται στην ΕΕ και λειτουργεί υπό το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Τι ζητά ο κλάδος προϊόντων ατμίσματος

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ευρύτερος κλάδος καπνού και συναφών ειδών: στηρίζει περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, συνεισφέρει περίπου 195 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και αποφέρει περισσότερα από 107 δισ. ευρώ ετησίως μέσω ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Με την κοινή επιστολή, ο κλάδος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

-να βασίσει τις νομοθετικές της προτάσεις σε επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία από την πραγματική αγορά,

– να εφαρμόσει τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα,

– να αξιολογήσει τον συνολικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ενίσχυσης του παράνομου εμπορίου, το οποίο υπολογίζεται ότι κοστίζει στα δημόσια οικονομικά περίπου 13 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες του ατμιστικού κλάδου αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας αξίας η οποί παράγεται στην ΕΕ, φορολογείται στην ΕΕ και ρυθμίζεται στην ΕΕ», δήλωσε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΕΠΑ.