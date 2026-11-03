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Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent

Η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια διπλωματική διευθέτηση της οκτάμηνης σύγκρουσης

Commodities 03.11.2026, 16:18
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Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent
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Υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια διπλωματική διευθέτηση της οκτάμηνης σύγκρουσης, η οποία έχει διαταράξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Το αργό τύπου Brent σημείωσε πτώση 3% στα 101,54 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI)
υποχώρησε κατά 2,3% στα 94,23 δολάρια. Η πτωτική αυτή πορεία ακολούθησε φήμες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν σημειώνουν πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση άνω του 7%, αφότου η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έδειξαν ότι είναι ανοιχτές σε συζητήσεις για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης. Η αγορά είχε προεξοφλήσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με την τιμή του πετρελαίου να έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 10% τον Οκτώβριο.

Η ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής και εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των συγκρούσεων. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα The Wall Street Journal ότι η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ (Qeshm) τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι, τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει «περιορισμένα πλήγματα» κατά της χώρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν διατηρείται σκόπια σε χαμηλούς τόνους, ώστε να αποφευχθεί η εντύπωση ότι υπάρχουν σχέδια για σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, παρά τα πλήγματα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ προβάλλει επίσης την προοπτική μιας διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο CNN: «Τόσο ο πρόεδρος όσο κι εγώ είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την προοπτική να καταλήξουμε, ενδεχομένως, σε μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων».

Την Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την επίλυση του πολέμου με το Ιράν «διπλωματικά» και προτιμά να αποφύγει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου έχουν συμβάλει σημαντικά στον πληθωρισμό και στο υψηλό κόστος της βενζίνης στις ΗΠΑ, ζητήματα που προκαλούν ανησυχία στον Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) ανέφεραν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Αν και τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη και να αυξάνουν το κόστος για τους καταναλωτές, συμβάλλουν παράλληλα στη μείωση του πληθωρισμού.

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