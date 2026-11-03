Βρετανία: Το χιούμορ, το κρασί και τα φασόλια επιστρατεύονται για την προετοιμασία απέναντι σε κρίσεις

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Η βρετανική κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει τη νοοτροπία των πολιτών απέναντι στις έκτακτες καταστάσεις, καλώντας τα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν για τουλάχιστον 72 ώρες χωρίς τρόφιμα, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εκστρατεία «Be Ready» που απευθύνεται σε ολόκληρη τη Βρετανία και αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για ένα ευρύ φάσμα απειλών, από ρωσικές απόπειρες δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεις έως ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ωστόσο, η προσπάθεια να περάσει το μήνυμα της ετοιμότητας συνοδεύτηκε από αρκετή βρετανική ειρωνεία. Η υπουργός Στέγασης Άνγκελα Ρέινερ, όταν ρωτήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή τι θα έβαζε στο δικό της απόθεμα έκτακτης ανάγκης, ανέφερε μεταξύ άλλων μάσκαρα, κονσίλερ, ένα μπουκάλι Sauvignon Blanc, ψημένα φασόλια σε κονσέρβα και κρέμα επιδορπίου. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χρειάστηκε να διευκρινίσει ότι το αλκοόλ δεν αποτελεί προτεραιότητα στις επίσημες συστάσεις, αν και παραδέχθηκε ότι ένα ποτό ίσως βοηθούσε στην αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης. Για τον ίδιο, πάντως, απαραίτητα είναι και τα Twiglets, ένα αλμυρό σνακ που συνοδεύει συχνά την μπίρα.

Πίσω από τα αστεία κρύβεται ένα πραγματικό πρόβλημα: η Βρετανία δυσκολεύεται εδώ και χρόνια να πείσει τους πολίτες να προετοιμαστούν για κρίσεις που ενδέχεται να μη συμβούν ποτέ. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πολιτική προστασία και η ατομική ετοιμότητα αποτελούν μέρος της δημόσιας κουλτούρας, οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν συχνά την αποθήκευση τροφίμων και νερού ως υπερβολική αντίδραση. Η παραδοσιακή νοοτροπία του «keep calm and carry on» εξακολουθεί να επηρεάζει τη στάση τους.

Μια καινούρια αντίληψη για την Βρετανία

Η Σουηδία, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει την αντίληψη της «Totalförsvar», δηλαδή της συνολικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία κάθε πολίτης έχει ρόλο στην ανθεκτικότητα της χώρας. Η Γερμανία διαθέτει δίκτυο εθελοντικών μονάδων με περισσότερα από 1,7 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη. Η Βρετανία επιχειρεί τώρα να καλύψει μέρος αυτής της απόστασης, αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις κρατικές υπηρεσίες.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η εκστρατεία έχει αρχίσει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολιτών. Καταστήματα ειδών επιβίωσης αναφέρουν πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης. Στο Sgt. Prepper’s, οι πελάτες αναζητούν κυρίως τρόφιμα μακράς διάρκειας, ραδιόφωνα με χειροκίνητη φόρτιση, φίλτρα νερού και ταμπλέτες καθαρισμού. Αντίστοιχα, ο Λι Πράις, πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης του καταστήματος Bug Out στην κεντρική Ουαλία, βλέπει το ενδιαφέρον να αυξάνεται από την πανδημία και μετά, με νέα ώθηση λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ειδικοί επικοινωνίας εκτιμούν στην WSJ ότι το χιούμορ μπορεί να βοηθά την κυβέρνηση να περάσει ένα μήνυμα που διαφορετικά θα προκαλούσε αμηχανία ή αδιαφορία. Η σοβαρότητα των προειδοποιήσεων, σε συνδυασμό με τις ανάλαφρες δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών, κρατά το θέμα στην επικαιρότητα και κάνει τις συστάσεις πιο προσιτές. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι η καμπάνια λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Ακόμη και οι ίδιοι οι πολιτικοί, πάντως, δεν εμφανίζονται όλοι επαρκώς προετοιμασμένοι. Ο υφυπουργός Οικονομικών Τζέιμς Μάρεϊ παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες, αν και διαθέτει αρκετό καφέ στο σπίτι. Η Ρέινερ υποσχέθηκε ότι θα προσθέσει νερό στις προμήθειές της, χωρίς να αποσύρει το κρασί από τη λίστα της. Ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, αντίθετα, δηλώνει ήδη έτοιμος, φροντίζοντας να έχει μαζί του ένα μικρό μπουκάλι HP Sauce, την αγαπημένη του καφέ σάλτσα, την οποία θεωρεί απαραίτητη ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι αν το απόθεμα θα περιλαμβάνει κρασί ή αγαπημένα σνακ. Είναι να υπάρχουν βασικά είδη που θα επιτρέψουν στους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις πρώτες τρεις ημέρες μιας διακοπής ηλεκτροδότησης, μιας φυσικής καταστροφής ή μιας σοβαρής διαταραχής στις υπηρεσίες. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι, πίσω από τα αστεία για τα φασόλια και το Sauvignon Blanc, θα εδραιωθεί στην Βρετανία μια πιο ουσιαστική κουλτούρα προετοιμασίας.