Βρετανία: Ο Αντι Μπέρναμ θα ήθελε έναν πιο ριζοσπαστικό προϋπολογισμό

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός δικαιολογηθηκε ότι το περιθώριο ελιγμών περιορίστηκε από τις γεωπολιτικές κρίσεις ενω είπε ότι θα ήθελε να είχε προχωρήσει περισσότερο με την ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας – συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων επιδομάτων ενέργειας – αλλά ένιωσε περιορισμένος από εξωτερικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών του Μπέρναμ, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε την Τετάρτη μια σειρά σχετικά χαμηλού κόστους μέτρων, μεταξύ των οποίων μια ενίσχυση 100 λιρών για τα περισσότερα νοικοκυριά, προκειμένου να βοηθηθούν με τους λογαριασμούς ενέργειας αυτό το χειμώνα.

Αμυντικές δαπάνες

Βέβαια, όπως σημειωνει ο Guardian, έχει δεχτεί κριτική επειδή δεν έκανε αρκετά σε μια σειρά θεμάτων, όπως οι αμυντικές δαπάνες, οι περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η στήριξη για το κόστος διαβίωσης.

Ο Μπέρναμ δήλωσε στο ITV: «Το περιθώριο ελιγμών δεν ήταν αυτό που θα ήλπιζα να είναι. Υποθέτω λοιπόν ότι το ερώτημα είναι, ξέρετε, πόσο ριζοσπαστικά μπορούσαμε να δράσουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτός ήταν ο προϋπολογισμός που θα ήθελε να παρουσιάσει, πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι κανένας πρωθυπουργός ή υπουργός Οικονομικών θα έλεγε κάτι τέτοιο, γιατί ένας προϋπολογισμός είναι εξ ορισμού ένα πολύ δύσκολο θέμα.

«Στην εποχή που διανύουμε, πιστεύω ότι η αστάθεια της κατάστασης σημαίνει ότι απλά δεν μπορείς απαραίτητα να παρουσιάσεις τον προϋπολογισμό που, σε έναν ιδανικό κόσμο, θα ήθελες να παρουσιάσεις.»

Είπε ότι επιθυμεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα κοινωνικών παροχών, οι οποίες θα αποτρέψουν τους περισσότερους νέους από το να αναγκαστούν να ζητήσουν παροχές.

Κοινωνική πρόνοια και επιδόματα

Ο Μπέρναμ θα παρουσιάσει λεπτομερώς τα σχέδιά του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας τους επόμενους μήνες, μετά από δύο σημαντικές εκθέσεις για το σύστημα, μία από τον πρώην υπουργό Άλαν Μίλμπερν και μία από τον νυν υπουργό Στίβεν Τιμς.

Δήλωσε στο ITV την Παρασκευή ότι οι αλλαγές δεν θα περιλαμβάνουν «απολύτως σκληρές περικοπές» που θα έβαζαν τους ανθρώπους σε «απόλυτη κρίση».

Πρόσθεσε όμως: «Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να βλέπω κανέναν στην ηλικία των 20 ετών να λαμβάνει επιδόματα. Απλώς δεν πιστεύω ότι είναι καλή κατάσταση, εκτός αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν για λόγους αναπηρίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο».

Ο Μπέρναμ ανέλαβε τα καθήκοντά του φέτος, υποσχόμενος το τέλος των «40 χρόνων νεοφιλελευθερισμού» και ένα σχέδιο για ριζική αλλαγή της οικονομίας, που περιλαμβάνει υψηλότερους φόρους επί του πλούτου και την εθνικοποίηση των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.