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ΟΛΠ: Κέρδη 59,7 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 126,6 εκατ. στο εννεάμηνο

Στα 178,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών και στα 59,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ – Οι νέες συμφωνίες στα εμπορευματοκιβώτια και η επιτάχυνση των επενδύσεων

Λιμάνια 03.11.2026, 18:14
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ΟΛΠ: Κέρδη 59,7 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 126,6 εκατ. στο εννεάμηνο
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Με υποχώρηση εσόδων και κερδοφορίας, αλλά και τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι, έκλεισε το εννεάμηνο του 2026 για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 178,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 21,5%, στα 59,7 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επιτάχυνε τις επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 126,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 84,5%.

Πιο αναλυτικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, τα έσοδα του ΟΛΠ μειώθηκαν κατά 15,9 εκατ. ευρώ, από 194,7 εκατ. ευρώ το 2025 σε 178,8 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 92,6 εκατ. ευρώ, έναντι 111,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 16,9%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 20,7%, στα 76,8 εκατ. ευρώ από 96,9 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν σε 102 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,6%.

Η εταιρεία αποδίδει την κάμψη κυρίως στη δραστηριότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον Προβλήτα Ι και στην κρουαζιέρα. Παράλληλα, η ελεγχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων, σε συνδυασμό με τη μείωση του κύκλου εργασιών, επηρέασε τα αποτελέσματα και τους δείκτες κερδοφορίας.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα ανήλθαν σε 66,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Τα EBITDA υποχώρησαν κατά 13,5%, στα 36,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων κατά 16,7%, στα 30,9 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 17%, στα 24,3 εκατ. ευρώ. Οι ετήσιοι ρυθμοί πτώσης ήταν, συνεπώς, ηπιότεροι από εκείνους του εννεαμήνου.

Πρώτη θετική τριμηνιαία επίδοση στον Προβλήτα Ι

Στον Προβλήτα Ι αποτυπώνονται τόσο οι πιέσεις του πρώτου εξαμήνου όσο και τα πρώτα σημάδια βελτίωσης. Η συνολική διακίνηση στο εννεάμηνο περιορίστηκε σε 394.338 TEUs, μειωμένη κατά 27,8%, ενώ τα εγχώρια φορτία υποχώρησαν κατά 34,1%, στα 131.799 TEUs. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 26%, στα 34,8 εκατ. ευρώ από 47 εκατ. ευρώ, και ο τομέας εμφάνισε ζημίες προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, στο τρίτο τρίμηνο η διακίνηση αυξήθηκε οριακά κατά 0,3%, ή κατά 524 TEUs, καταγράφοντας την πρώτη θετική τριμηνιαία μεταβολή της χρήσης. Ειδικότερα, στο δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου η αύξηση έφθασε το 11,5%, αντιστοιχώντας σε επιπλέον 10.161 TEUs έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Στήριξη στην προσπάθεια ανάκαμψης αναμένεται να προσφέρουν οι συμβάσεις διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων που ολοκλήρωσε ο ΟΛΠ με τη Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και με τον κύριο πελάτη του τομέα, με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συμφωνίες προβλέπουν βελτιωμένες χρεώσεις και όγκους διαχείρισης. Ήδη τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη ΣΕΠ, ο Προβλήτας Ι εξυπηρέτησε επιπλέον πέντε πλοία και 7.843 TEUs.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,2% στο εννεάμηνο, στα 70,7 εκατ. ευρώ από 68,4 εκατ. ευρώ. Στο τρίτο τρίμηνο η αύξηση έφθασε το 9% σε ετήσια βάση.

Πιέσεις στην κρουαζιέρα και στα έσοδα αποθήκευσης αυτοκινήτων

Η κρουαζιέρα συνέχισε, σύμφωνα με τον ΟΛΠ, να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά 16,3%, στις 584 από 698, ενώ η επιβατική κίνηση υποχώρησε κατά 19%, σε περίπου 1,26 εκατ. επιβάτες. Στη δραστηριότητα homeport καταγράφηκε μείωση 21,4% στα πλοία και 22,1% στους επιβάτες.

Τα έσοδα της κρουαζιέρας διαμορφώθηκαν σε 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 31,4 εκατ. ευρώ στο περσινό εννεάμηνο, και τα κέρδη προ φόρων σε 11,5 εκατ. ευρώ από 17,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση εξακολουθεί, πάντως, να αξιολογεί ως ιδιαίτερα θετικές τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του τομέα.

Στον Σταθμό Αυτοκινήτων, η συνολική διακίνηση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, στα 216.668 οχήματα, με οριακή αύξηση 0,1%, καθώς η ενίσχυση των φορτίων μεταφόρτωσης αντιστάθμισε την πτώση των εγχώριων φορτίων κατά 3,2%. Τα έσοδα, ωστόσο, υποχώρησαν σε 17 εκατ. ευρώ από 19,5 εκατ. ευρώ. Καθοριστική ήταν η μείωση των εσόδων αποθήκευσης κατά 2,4 εκατ. ευρώ, ή 27,7%, την οποία η εταιρεία συνδέει με την ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μικρότερη παραμονή των φορτίων στον σταθμό.

Η επαναφορά των τελών ενίσχυσε την ακτοπλοΐα

Θετικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της ακτοπλοΐας, παρά τη σχεδόν αμετάβλητη επιβατική κίνηση. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,9%, στα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 83,3%, στα 2,2 εκατ. ευρώ. Από το λιμάνι διακινήθηκαν περίπου 14,12 εκατ. επιβάτες, μειωμένοι κατά 0,1%, και 2,42 εκατ. οχήματα, μειωμένα κατά 1,4%.

Στην οικονομική επίδοση συνέβαλε η λήξη του προσωρινού μέτρου μείωσης κατά 50% των τελών πλοίων και επιβατών. Το μέτρο ίσχυσε από την 1η Μαΐου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026, με τα τέλη να επανέρχονται στη συνέχεια στα προηγούμενα επίπεδα. Η αύξηση των εσόδων δεν συνοδεύτηκε, επομένως, από αντίστοιχη αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Στη ναυπηγοεπισκευή, τα πλοία που εξυπηρετήθηκαν στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 15,4%, στα 90, ενώ οι επισκευές πλοίων μειώθηκαν κατά 5,7%, στις 182. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10,7 εκατ. ευρώ, αλλά ο τομέας εμφάνισε ζημίες προ φόρων 0,9 εκατ. ευρώ, από κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένο επενδυτικό πρόγραμμα και υψηλότερος δανεισμός

Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος συνοδεύτηκε από σημαντική μεταβολή της χρηματοοικονομικής θέσης. Οι επενδύσεις του εννεαμήνου ανήλθαν σε 126,6 εκατ. ευρώ, από 68,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας ήδη τα 113 εκατ. ευρώ που είχαν πραγματοποιηθεί στο σύνολο του 2025. Παράλληλα, καταβλήθηκαν μερίσματα για τη χρήση 2025 ύψους 47,4 εκατ. ευρώ, ή 1,896 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία άντλησε νέο βραχυπρόθεσμο δανεισμό 80 εκατ. ευρώ μέσω συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο συνολικός δανεισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις, διαμορφώθηκε σε 139,2 εκατ. ευρώ από 60,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, αυξημένος κατά 129,1%. Τα χρηματικά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 44,8%, στα 82,7 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, ο ΟΛΠ πέρασε από καθαρή ταμειακή θέση 89 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε καθαρό δανεισμό 56,4 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,7%, στα 459,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο λόγος συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 30,3%, από 13,6%. Σύμφωνα με την εταιρεία, το επενδυτικό πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από λειτουργικές ταμειακές ροές, διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες πιστωτικές γραμμές.

Προσδοκίες από την αποκατάσταση της κίνησης στο Σουέζ

Για τους επόμενους μήνες, η διοίκηση συνδέει τις προοπτικές των εμπορευματοκιβωτίων με την επανεκκίνηση των δρομολογίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Στο ενημερωτικό της σημείωμα εκτιμά ότι η επιστροφή των πλοίων στη συγκεκριμένη διαδρομή παγιώνεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και τοποθετεί την πλήρη αποκατάσταση της κίνησης έως τον Μάιο του 2027. Πρόκειται για εκτίμηση της εταιρείας, η οποία αναμένει σημαντική θετική επίδραση στη δραστηριότητα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

Παράλληλα, ο ΟΛΠ παρακολουθεί τους κινδύνους από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος, στις πληθωριστικές πιέσεις και στις διαταραχές της διεθνούς ναυτιλίας και του εμπορίου. Όπως διευκρινίζει, οι άμεσες διακινήσεις εμπορευματοκιβωτίων από και προς λιμάνια των εμπλεκόμενων χωρών ή γειτονικών περιοχών δεν ήταν σημαντικές σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα του εννεαμήνου.

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Wall Street: Μικτά πρόσημα εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street εν αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Έντονη νευρικότητα στο ταμπλό της Wall Street

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων

Ενισχύονται οι αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα καθώς εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά – Στα 101 δολάρια το Brent
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο

Η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια διπλωματική διευθέτηση της οκτάμηνης σύγκρουσης

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