Ιράν: Ελλάδα και Κύπρος ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

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Τη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα περιλαμβάνει ανάμεσα στους πιθανούς στόχους ιρανικών αντιποίνων η εφημερίδα Hamshahri, που ανήκει στον Δήμο της Τεχεράνης, εν μέσω νέων αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν και προειδοποιήσεων για επέκταση της σύγκρουσης πέραν της Μέσης Ανατολής (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από IRGC/WANA [West Asia News Agency] via Reuters).

Στο πρωτοσέλιδο της, η ιρανική εφημερίδα δημοσιεύει χάρτη στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι ο κατάλογος πιθανών στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναθεωρείται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η Ελλάδα και η Κύπρος μεταξύ των χωρών στις οποίες θα μπορούσαν να πληγούν αμερικανικές ή νατοϊκές εγκαταστάσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, λόγω του ρόλου της σε επιχειρήσεις αναγνώρισης, επιτήρησης και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι στρατιωτικές υποδομές στην Ευρώπη οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι» από το ιρανικό καθεστώς, σε περίπτωση νέας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ανάλογες αναφορές δημοσίευσε και η συντηρητική εφημερίδα Kayhan, κατονομάζοντας την Κύπρο και την Ελλάδα μεταξύ των χωρών στις οποίες θα μπορούσαν να πληγούν αμερικανικές ή νατοϊκές εγκαταστάσεις.

Εκτιμήσεις

Οι αναφορές αυτές αποτελούν δημοσιεύματα και εκτιμήσεις ιρανικών μέσων ενημέρωσης και όχι επίσημη ανακοίνωση.

Η εξέλιξη καταγράφεται λίγες ώρες μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε διαβεβαιώσει τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από ανάλογες πληροφορίες για πιθανή στοχοποίηση της Κύπρου, ότι διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη και ότι η ίδια δεν αποτελεί στόχο του Ιράν.

Η νέα αναφορά στο Ακρωτήρι συμπίπτει χρονικά και με τις χθεσινές δηλώσεις του ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του νέου πρεσβευτή της Κύπρου, υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ sigmalive.com