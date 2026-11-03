GSI: Το χρονοδιάγραμμα για την NAVTEX παραμένει

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Στο Ηράκλειο εν αναμονή της έκδοσης της NAVTEX παραμένει το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» που θα διεξάγει τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλαδας – Κύπρου (GSI). Οι διπλωματικές ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες, ωστόσο όπως επιμένουν να αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in η φόρμουλα έχει βρεθεί και όπως λένε όλα προχωρούν βάσει του σχεδιασμού, με τη NAVTEX να αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, έως αρχές της επόμενης.

Να σημειωθεί πως το πλοίο το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη είναι έτοιμο να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες του, με την έκδοση της NAVTEX.

Η ενημέρωση για το καλώδιο

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες την ενημέρωση προς την Τουρκία φαίνεται ότι έχει αναλάβει η Γαλλία και όχι οι εταιρείες, οι οποίες δεν νομιμοποιούνται για τέτοιου είδους επικοινωνία. Και εφόσον επιβεβαιωθεί, απαλλάσσει και την Ελλάδα από ένα προηγούμενο που δεν θα ήθελε να φέρει.

Ενημέρωση η οποία όπως έχει ξεκαθαρίσει σαφώς ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση αίτημα άδειας, καθώς μόνη αρμόδια για αυτό είναι η Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όσο και μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού.

Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρέμβει θα υπάρξει αντίδραση

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είπε – σύμφωνα με πληροφορίες – πως η βούληση της Αθήνας να προχωρήσει το έργο του καλωδίου είναι δεδομένη καθώς και πως σε ενδεχόμενο παρεμπόδισης του από την Άγκυρα τότε θα υπάρξει επιχειρησιακή παρέμβαση.

Ωστόσο ο Γεραπετρίτης επέμεινε στην εκτίμηση του που είχε εκφράσει και σε πρόσφατη συνέντευξη του (MEGANEWS FM) πως η Τουρκία δεν θα αντιδράσει σε ένα έργο που συνδέεται άμεσα με γαλλικά συμφέροντα, αλλά και έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία ελέγχεται από τον Σαντάμ Χαφτάρ, που τάραξε να νερά της περιοχής, έφερε έντονη διπλωματική κινητικότητα στην Αθήνα, η οποία πρέπει πλέον να κινηθεί και με τρόπο ο οποίος να μην αφήνει υπόνοιες ότι υποχωρεί σε προγραμματισμένα έργα, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας.

Στόχος έρευνες εν ηρεμία και όχι η δημιουργία τρικυμίας

Στόχος είναι οι έρευνες να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν σε περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ήρεμο, αφού κανείς δεν θέλει να δυναμιτιστεί το κλίμα και να σταματήσει το έργο για δεύτερη φορά.

Με το Γεραπετρίτη να έχει εκφράσει την εκτίμηση του ότι η Τουρκία δεν θα πυροδοτήσει ένταση.

Οι έρευνες για τον EMC

Οι έρευνες για το καλώδιο οπτικών ινών άλλωστε του EMC τις οποίες ήδη εκτελεί το ερευνητικό σκάφος «KOBI RUEGG» νοτιοανατολικά της Κρήτης και σε θαλάσσιες ζώνες που θα κινηθεί και το «ABEILLE MARENGO» για τον GSI πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο EMC αφορά στην πόντιση καλωδίου μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη ξεκινώντας μία διαδρομή από τη Σιγκαπούρη, περνώντας από τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Κύπρο και καταλήγοντας στην Ελλάδα. Με την εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας να έχει το δικό της ειδικό βάρος απέναντι στην Άγκυρα.

Στόχος οι χαμηλοί τόνοι

Ακόμα και αν οι προθέσεις όλων δείχνουν θετικές ως προς την έναρξη και ομαλή πρόοδο των εργασιών του GSI, το στοίχημα είναι να μην ανέβουν οι τόνοι από καμία πλευρά και να μην υπάρξουν κινήσεις που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν το έργο, δημιουργώντας τις συνθήκες για να υπάρξει ένταση. Έστω και μέσω δημοσιευμάτων, που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την εύθραυστη κατάσταση, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές.

Το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κρίσης, παρά τις προς «θετική κατεύθυνση» δηλώσεις της Άγκυρας θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και να κρατηθεί χαμηλά, παρά το γεγονός πως κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει πως έχει εξαληφθεί.

Και για αυτό όπως τονίζουν όλες οι πλευρές απαιτούνται χαμηλοί τόνοι και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Έμπειροι διπλωμάτες τόνιζαν ακόμα στο in τη σημασία η διαπραγμάτευση με την Άγκυρα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην έναρξη και πρόοδο του έργου του GSI να παραμείνει σε ελληνικά χέρια και να μην περάσει ο ρόλος του διαπραγματευτή στη Γσλλία, καθώς η Αθήνα πρέπει να έχει τον έλεγχο του τι περιλαμβάνει η όποια συνεννόηση.

Οι δηλώσεις του CEO της NEXANS

Την ίδια στιγμή αρμόδιες πηγές «μετέφραζαν» στο in τις δηλώσεις του Ζουλιέν Ιμπέρ, CEO της Nexans ο οποίος είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το πρώτο μήνυμα σχετικά με την τεχνολογία MI είναι ότι έχουμε μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το GSI, καθώς προχωράμε με το νέο έργο MI. […] Αυτό θα διασφαλίσει την αξιοποίηση της παραγωγικής μας μονάδας έως τα μέσα του 2028. Αυτό μας δίνει χρόνο για δύο πράγματα. Πρώτον, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε άλλα έργα MI που βρίσκονται υπό προετοιμασία στη Μεσόγειο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοποίηση της μονάδας μετά τα μέσα του 2028, καθώς υπάρχουν αρκετά έργα υπό συζήτηση. Δεύτερον, μας δίνει χρόνο για το GSI, εφόσον το έργο επανεκκινήσει, να πραγματοποιήσουμε πρώτα τις έρευνες βυθού, οι οποίες απαιτούν αρκετούς μήνες, καθώς και τον προκαταρκτικό τεχνικό σχεδιασμό και την προετοιμασία της χρηματοδότησης, ώστε το έργο να μπορέσει να επανεκκινήσει από το 2028. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι πως έχουμε μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το έργο MI. Είτε προχωρήσει το GSI είτε όχι, αυτό δεν θα αλλάξει τη συνολική εικόνα των οικονομικών μας προβλέψεων έως το 2028».

Σημείωναν χαρακτηριστικά πως οι έρευνες του βυθού, οι οποίες εφόσον τελικά εκδοθεί η NAVTEX τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου πλέον, χρειάζονται έξι μήνες για να ολοκληρωθούν. Επομένως φτάνουμε τα μέσα του 2027. Απαιτούνται στη συνέχεια οι εργασίες για την πρώτη φάση πόντισης του καλωδίου, το οποίο είναι έτοιμο και όταν αυτές ξεκινήσουν θα αρχίσει να κατασκευάζεται και το τελευταίο μέρος του καλωδίου, ώστε το έργο να έχει συνολικά ολοκληρωθεί έως το 2028.

Και όχι πως το έργο θα παγώσει έως το 2028 όπως επιχειρήθηκε να ερμηνευθούν οι δηλώσεις του Ιμπέρ.

Πηγή: in.gr