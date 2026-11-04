 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η διάταξη ευνοούσε τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών

Πολιτική 04.11.2026, 11:33
Σχολιάστε
Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία των servicers. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η διάταξη ευνοούσε τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών.

Στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν δύο τροπολογίες που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Αφορούν: σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες και δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου στους servicers, από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι οι παρεμβάσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από την απόσυρση του άρθρου 23 και επιμένουν ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

Δείτε live

Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου.

«Θέτουμε σε ονομαστική ψηφοφορία 18 άρθρα για να δούμε ποιος εννοεί και ποιος όχι την προστασία των δανειοληπτών» είπε και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας «ακούμε επί ημέρες να καταγγέλλετε τους servicers, να μιλάτε για την προστασία των δανειοληπτών και να εμφανίζεστε ως διαπρύσιοι κατήγοροι». Επειδή «μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, σήμερα που είναι η διαδικασία της ψήφισής του, καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και της τροπολογίας που καταθέσαμε».

Ο κ. Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου που τίθενται στην ονομαστική ψηφοφορία είναι τα «αρ.3, 4, 5, 11, 13,14, 15,17 ,19,21,27,32, 33,35,36, 38 καθώς και τα δύο άρθρα της τροπολογίας».

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC
Business

Το μήνυμα Bogdanovic για το 2026 - Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη
ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια
Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι απώλειες σε δολάριο και οικονομία μετά από δυο χρόνια στην κυβέρνηση
World

H πορεία του δολαρίου στα δύο χρόνια Τράμπ στην προεδρία

Περίπου 7% χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο πριν από την ορκωμοσία -Οι δασμοί, οι πιέσεις στη Fed και ο πόλεμος που άλλαξε την εικόνα

Αθανασία Ακρίβου
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Τα μυστικά της νέας πρωτοβουλίας για τις τιμές - Ο ρόλος των PL 

Η ακτινογραφία της δεύτερης φάσης μείωσης τιμών - Περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση τουλάχιστον 10% 

Δημήτρης Χαροντάκης
Κένεθ Γουντ: Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα
World

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα

Στις 4 Οκτωβρίου 1916 γεννήθηκε ο Κένεθ Γουντ που έμελλε να αλλάξει τις σύγχρονες κουζίνες με την κουζινομηχανή Kenwood Chef

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Βιομηχανία: Δύσκολος χειμώνας με ακριβή ενέργεια και ευρωπαϊκές πιέσεις
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Οι εξαγωγές αντέχουν, αλλά η Ευρώπη αρχίζει να φρενάρει

Η παραγωγή αυξάνεται και οι εξαγωγικές παραγγελίες διατηρούν θετικό πρόσημο, όμως το ενεργειακό κόστος, οι καθυστερήσεις στις προμήθειες και η επιβράδυνση της ζήτησης δημιουργούν νέες πιέσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πειραιώς: «Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες των νοικοκυριών
Ακίνητα

«Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες

Νέα έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του ομίλου Πειραιώς για την ελληνική αγορά ακινήτων

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Πολιτική
ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Ιράν: Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» – Στηρίζουμε αυτό το μήνυμα
Κόσμος

Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» - Το μήνυμα Ιράν για την ήττα Τραμπ

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ σχολίασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Στη σκιά της ανοιχτής σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στην έδρα του Μεσσήνιου – Η στάση απέναντι σε Καραμανλή
Πολιτική

Στη σκιά της σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στη Μεσσηνία

Η αναζωπύρωση του ενδοπαραταξιακού πολέμου Σαμαρά – Μητσοτάκη, πριν τη μετάβαση του δεύτερου στην έδρα του πρώτου, στη Μεσσηνία. Η τακτική Μητσοτάκη να διαχωρίζει Σαμαρά από Καραμανλή, αλλά και να διασκεδάζει τις εντυπώσεις για το αγεφύρωτο ρήγμα του με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: Ελλάδα και Κύπρος ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ
Κόσμος

Ιράν: Ελλάδα και Κύπρος ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν υποστηρίζουν ότι αναθεωρείται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ο κατάλογος πιθανών στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Latest News
Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC
Business

Το μήνυμα Bogdanovic για το 2026 - Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC

Η ζήτηση για ενεργειακά ποτά, οι Zero εκδόσεις της Coke και τα Adult Sparkling - Οι στόχοι της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη

Πώς αποτυπώνεται ο πληθωρισμός στα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat

ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η διάταξη ευνοούσε τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Eurobank: Επιστολή Φ. Καραβία προς τους εργαζομένους για τη νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο»
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Αύξηση μισθού 5% και 10% για τις εργαζόμενες μητέρες

Νέα μισθολογική παροχή για τις εργαζόμενες μητέρες θεσπίζει η Eurobank, με αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου

Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα
AGRO

Σε επιφυλακή η Ελλάδα για τη γρίπη των πτηνών

Πώς θα προστατευθούν από τη γρίπη των πτηνών οι εκτροφές πουλερικών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές
Markets

Ανοδικά το ΧΑ - Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές

Με ψυχραιμία δείχνουν να αντιδρούν οι επενδυτές στο ΧΑ μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος – Ανέβασαν την θερμοκρασία στα ψυγεία στους 110 βαθμούς
Τεχνολογία

Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος στη Γαλλία

Χάκερς ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς στα ψυγεία τράπεζας αίματος στη Γαλλία

Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους
AGRO

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους

Για τη νέα ΚΑΠ ο Μ. Σχοινάς από τη Βουλή ανέφερε ότι «η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια»

Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις
Business

Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις

Ανθρακούχα αναψυκτικά και energy drinks οδηγούν την ανάπτυξη της Coca-Cola HBC - Αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Trade Estates: Ολοκλήρωση απόκτησης ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall
Business

Trade Estates: Ολοκλήρωση απόκτησης ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας

Μπλε Κογκρέσο: Τι σημαίνει για την οικονομία και τις αγορές
Experts

Το Κογκρέσο γίνεται μπλε 

Τι σηματοδοτεί η ανάκτηση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

Γιώργος Λαγαρίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies