Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία των servicers. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η διάταξη ευνοούσε τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών.

Στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν δύο τροπολογίες που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Αφορούν: σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες και δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου στους servicers, από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι οι παρεμβάσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από την απόσυρση του άρθρου 23 και επιμένουν ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

Δείτε live

Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου.

«Θέτουμε σε ονομαστική ψηφοφορία 18 άρθρα για να δούμε ποιος εννοεί και ποιος όχι την προστασία των δανειοληπτών» είπε και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας «ακούμε επί ημέρες να καταγγέλλετε τους servicers, να μιλάτε για την προστασία των δανειοληπτών και να εμφανίζεστε ως διαπρύσιοι κατήγοροι». Επειδή «μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, σήμερα που είναι η διαδικασία της ψήφισής του, καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και της τροπολογίας που καταθέσαμε».

Ο κ. Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου που τίθενται στην ονομαστική ψηφοφορία είναι τα «αρ.3, 4, 5, 11, 13,14, 15,17 ,19,21,27,32, 33,35,36, 38 καθώς και τα δύο άρθρα της τροπολογίας».