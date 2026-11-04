Στη σκιά της ανοιχτής σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στην έδρα του Μεσσήνιου – Η στάση απέναντι σε Καραμανλή

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Ήταν σε απευθείας μετάδοση, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεγε να εκτοξεύσει δηλητηριώδη βέλη κατά του Αντώνη Σαμαρά και να προκαλέσει το άμεσο απαντητικό χτύπημα του πρώην πρωθυπουργού, με τη μεταξύ τους ανοιχτή σύγκρουση να επισκιάζει τότε τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη.

Δύο μήνες μετά, μία νέα συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη -τώρα σε Μέσο Ενημέρωσης (Alpha Radio 98.9)- με νέα βέλη κατά του Αντώνη Σαμαρά, προκαλεί τη δριμεία αντίδραση του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού και αναζωπυρώνει τον ενδοπαραταξιακό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών.

Αυτή τη φορά στο φόντο δεν βρίσκεται η ΔΕΘ, αλλά η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Καλαμάτα. Όπως έχει ήδη γράψει το in, αύριο Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί, όχι σε κάποια ουδέτερη περιφέρεια, αλλά στην ίδια την έδρα του κ. Σαμαρά. Αφορμή είναι το συνέδριο της ΚΕΔΕ, στο οποίο ο πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής, αλλά δεν θα περιοριστεί εκεί, καθώς προγραμματίζει και περιοδεία στη Μεσσηνία, όπου η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την ισχυρή σαμαρική εκλογική βάση της περιοχής.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι ο πρωθυπουργός -υπό τον φόβο του υπό διαμόρφωση νέου κόμματος του κ. Σαμαρά- εντάσσει την περιοδεία του αυτή στην ευρύτερη προσπάθειά του να ανακόψει τις διαρροές παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ, τους οποίους βλέπει να γυρίζουν την πλάτη στη σημερινή ΝΔ του «επιτελικού κράτους». Μία πρωθυπουργική προσπάθεια που όμως θα πραγματοποιηθεί και πάλι στη σκιά της αναζωπύρωσης της ανοιχτής σύγκρουσης του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Καρφιά»

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνέντευξή του ο πρωθυπουργός επέλεξε να εκτοξεύσει νέα «καρφιά» σε βάρος του κ. Σαμαρά, λέγοντας πως «μου κάνει εντύπωση ότι ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του: έκανε διάλογο, μιλούσε με τον κ. Erdoğan, υπέγραφε συμφωνίες».

Στο ίδιο πλαίσιο, είπε ότι «δεν έχει αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας» και ότι «έχω την απαίτηση από τους πρώην πρωθυπουργούς να έχουν αίσθηση ότι όταν βρίσκονται σε μία θέση μακριά από την εξουσία, την οποία οι ίδιοι κατείχαν, να θυμούνται και λίγο τη δική τους ιστορία και το τι έκαναν οι ίδιοι, όταν ήταν πρωθυπουργοί», για να προσθέσει ότι «καλώς ο κ. Σαμαράς μιλούσε με την Τουρκία τότε και πήγαινε και έβλεπε τον κ. Erdoğan και έκανε δηλώσεις φιλίας και φιλοφρόνησης προς τον Τούρκο Πρόεδρο».

Άμεση ήταν η δριμεία απάντηση του Αντ. Σαμαρά, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του στον Κυρ. Μητσοτάκη, δηλώνοντας πως «αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις Τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το …2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία» και προσθέτοντας ότι «τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η «Γαλάζια Πατρίδα» ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της “Γαλάζιας Πατρίδας” Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για Γ.Γ του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της».

Για να σημειώσει ότι «την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει, δήθεν, τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει…».

Τακτική

Σε αυτή, λοιπόν, την ανοιχτή σύγκρουση, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιμένει να επενδύει όλη την τακτική του, σε μία προσπάθεια να διαχωρίσει τον κ. Σαμαρά από τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Εξ ου και στην τελευταία του συνέντευξη θέλησε να πει ότι «εγώ μπήκα στην πολιτική το 2004 ως Βουλευτής του Κώστα Καραμανλή» και ότι «στη μεγάλη εκλογική νίκη του Μαρτίου του 2004, υπηρέτησα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως ένας απλός Βουλευτής».

Και στο ίδιο πλαίσιο, αφού επανέλαβε ότι σέβεται και τιμά «όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς», θέλησε επίσης να πει ότι «εγώ τις απόψεις του Κώστα Καραμανλή, τις ακούω, τις σέβομαι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα, αλλά τις ακούω πάντα με πολλή προσοχή».

Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει πολιτικά και να φέρει στα δικά του μέτρα, το γεγονός ότι ο Κ. Καραμανλής, λόγω και της οικογενειακής του παράδοσης είναι -όπως λέγεται στο «γαλάζιο» εσωτερικό- Νέα Δημοκρατία ήδη από πριν ο ίδιος γεννηθεί, και δεν θα μπορούσε ποτέ να στηρίξει ένα άλλο κόμμα, όπως το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά, απέναντι στο οποίο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, κρατάει στάση ουδετερότητας και ούτε προτρέπει ούτε αποτρέπει, όποιον ενδιαφέρεται για αυτό, να στραφεί προς τα εκεί.

Με αυτόν τον τρόπο ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι και από την τελευταία ομιλία του κ. Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο, κατέστη σαφές ότι δεν αλλάζει η συναντίληψή του σε σειρά ζητημάτων -και βέβαια ως προς την κριτική απέναντι στην κυβέρνηση- με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση.

Και βέβαια ο πρωθυπουργός προσπαθεί να διασκεδάσει επίσης τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στις διαφωνίες και την κριτική του προς το Μαξίμου και ότι παραμένει ανεξίτηλη η διαχωριστική γραμμή που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη, με τον οποίο το ρήγμα έχει καταστεί αγεφύρωτο.

Πηγή: in.gr