Coca-Cola HBC: Τιμή στόχος στις 50,25 στερλίνες για την μετοχή εκτιμά η Citi

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Σύσταση «ουδέτερης θέσης» με τιμή στόχο τις 50,25 στερλίνες για την μετοχή της Coca-Cola HBC, επαναδιατύπωσε η Citi, η οποία μετά τα αποτελέσματα γ΄τριμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για οργανική αύξηση των πωλήσεων το 2026 κατά 7,3%, από 6,9% προηγουμένως. Η νέα εκτίμηση συνάδει και με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη της εταιρείας για αύξηση λίγο πάνω από το εύρος 6–7%.

Η αύξηση του κόστους στο δεύτερο εξάμηνο και οι πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με την Ουκρανία διατηρούν αμετάβλητη την εκτίμηση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) το 2026 στο 10,3%. Ωστόσο, τα ευνοϊκότερα χρηματοοικονομικά έξοδα οδηγούν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμώμενων κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 0,6%. Η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή το 2027 παραμένει αμετάβλητη, καθώς η υψηλότερη βάση του 2026 αντισταθμίζεται από το αυξημένο κόστος. Για το 2027 προβλέπει οργανική αύξηση πωλήσεων 6,3%, έναντι αρχικής πρόβλεψης της εταιρείας για 6–7%, και οργανική αύξηση EBIT 8%, από 8,5% προηγουμένως.

Η Coca-Cola HBC είναι μια εξαιρετικά καλά διοικούμενη επιχείρηση και, παρά τις αναμενόμενες πιέσεις στο κόστος το 2027, το επιχειρηματικό της μοντέλο παραμένει ισχυρό. Η πιθανή ενίσχυση των κερδών από τη συμφωνία με την Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ή λίγο περισσότερο, περιορίζει τον κίνδυνο πτώσης. «Ωστόσο, η ήδη απαιτητική αποτίμηση της μετοχής και ο κίνδυνος ακραίων εξελίξεων που συνδέονται με τη Ρωσία μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πιο ελκυστικές αποτιμήσεις αλλού», αναφέρει η Citi.

Αποτίμηση

Η τιμή-στόχος των 5,25 στερλινών προκύπτει από συνδυασμό της μεθόδου προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και πολλαπλασιαστών τιμής προς κέρδη (P/E). Στις βασικές παραδοχές της αποτίμησης, περιλαμβάνονται μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) 7,3%, επιτόκιο (risk-free rate) 4,5% και πολλαπλασιαστή κερδών (P/E ) στις 20 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 για τις δραστηριότητες εκτός Ρωσίας, σε επίπεδο αντίστοιχο του ευρύτερου κλάδου βασικών καταναλωτικών αγαθών, εξαιρουμένων των καπνοβιομηχανιών. Στα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 από τη Ρωσία εφαρμόζει πολλαπλασιαστή κερδών στις 10 φορές.

Κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη της τιμής-στόχου είναι οι εξής: