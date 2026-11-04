Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα

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Σε ισχύ τέθηκε από την περασμένη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Όπως είχε επισημάνει ο ΟΤ από την περασμένη Κυριακή, το δεύτερο «πακέτο» των κωδικών με μειωμένες τιμές είναι σαφώς μικρότερο εν σχέσει με το πρώτο – από την 31η Αυγούστου ως και την 31η Οκτωβρίου – ενώ σύμφωνα με πηγές της αγοράς ορισμένες εταιρείες ενέταξαν σ΄ αυτό προωθητικές ενέργειες που «τρέχουν» ήδη στα πλαίσια της εμπορικής τους πολιτικής.

Τα επώνυμα προιόντα είναι 628 και η μέση μείωση της τιμής τους ανέρχεται στο 6,7%. Ως εκ τούτου η δεύτερη φάση δεν υπολείπεται μόνο από κωδικούς έναντι της πρώτης, αλλά και σε ποσοστά μείωσης. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, υποδηλώνει πως τα όρια και οι αντοχές της αγοράς είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα. Πόσο μάλλον, όπως έλεγαν που στη διάρκεια του 2026 η συντριπτική πλειονότητα των προμηθευτικών επιχειρήσεων – ελληνικών και πολυεθνικών – δεν προχώρησε σχεδόν καθόλου σε ανατιμήσεις, απορροφώντας ωστόσο τις κοστολογικές επιβαρύνσεις.

Μειώσεις τιμών και εισόδημα

Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, στη διάρκεια του 2026 το σύνολο της αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων διαπίστωσε ότι η αύξηση του όγκου των πωλήσεων ήταν περί το 3,5% – ένα ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος. Και κατ΄ αυτό τον τρόπο, έστω και διοικητικά – διότι «έτρεχε» το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους – προτίμησαν να μην «διαταράξουν» την βελτίωση των παραγωγικών τους επιδόσεων, διότι ένα μέρος της κοστολογικής επιβάρυνσης το έβγαζαν από την αύξηση του όγκου τους.

Στα χθεσινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ανεξάρτητη αρχή, αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 10% των επωνύμων προϊόντων στα οποία μειώθηκαν οι τιμές, προέρχεται από μία αλυσίδα (τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη ΑΕΕ) η οποία άσκησε τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική με δική της ευθύνη και χωρίς την συμμετοχή των προμηθευτών στους ανήκουν τα προϊόντα. Κι αυτό είναι ενδεικτικό στοιχείο της πενίας στην «προσφορά» κωδικών – και τούτο παρά το γεγονός ότι στην «Πρωτοβουλία» συμμετέχουν περί τις 60 προμηθευτικές εταιρείες.

Επίσης, στην κατηγορία των 307 προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που περιλαμβάνονται στο τρέχον «πακέτο», συμμετείχαν τελικά μόνο πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων δύο μεγάλες (η Μασούτης ΑΕ και η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ) και τρεις μικρές (Πίτσιας, Εγνατία και ΕΛΟΜΑΣ). Κι απ΄ ότι φαίνεται η εν λόγω «Πρωτοβουλία» θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου.

Πρωταγωνιστής η ιδιωτική ετικέτα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης «σχεδόν 1 στους 5 κωδικούς της Β΄ Φάσης έχει διψήφια μείωση. Από περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση 10% και άνω, 65 τουλάχιστον 15% και 36 τουλάχιστον 20%. Οι μειώσεις φτάνουν έως και 34%. Η Β΄ Φάση δεν περιορίζεται στο ελάχιστο 5%: υπάρχουν δεκάδες κωδικοί με μειώσεις 10%, 15%, 20% και πάνω, ενώ στα επώνυμα προϊόντα καταγράφονται μειώσεις έως 34%».

Όπως μάλιστα αναφέρει «η ιδιωτική ετικέτα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Περισσότεροι από 1 στους 3 κωδικούς PL έχουν μείωση τουλάχιστον 10%, με τον απλό μέσο όρο των μειώσεων να κινείται περίπου στο 8% και τη μεγαλύτερη μείωση να φτάνει στο 32,9%». Ενώ παράλληλα «ιδιαίτερα ισχυρή συμμετοχή και στο νωπό κρέας. Περίπου 1 στους 3 κωδικούς κρέατος έχει μείωση 10% ή μεγαλύτερη, με μειώσεις έως 15% σε βοδινό, χοιρινό και κοτόπουλο. Η εικόνα των PL είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί οι μειώσεις απλώνονται σε όλο το καλάθι: τρόφιμα, καθαριστικά, χαρτικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, κατεψυγμένα και είδη πρωινού».

Όπως επισημαίνεται «628 επώνυμα προϊόντα συμμετέχουν στη Β’ Φάση, με μέσο ποσοστό μείωσης ανά συμμετέχοντα κωδικό περίπου 6,6%. Από αυτά, 64 έχουν διψήφια μείωση, ενώ 27 φτάνουν ή ξεπερνούν το 20%». Με βάση τα όσα αναφέρει το υπουργείο «δεν πρόκειται μόνο για “ειδικά” προϊόντα. Στη Β΄ Φάση βρίσκονται βασικές κατηγορίες του καθημερινού νοικοκυριού: γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, βρεφικά προϊόντα, αναψυκτικά και νωπό κρέας. Ενδεικτικά, μόνο στα επώνυμα η προσωπική φροντίδα αριθμεί πάνω από 100 κωδικούς. Στη σοκολάτα και τα σοκολατοειδή υπάρχουν μειώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ το 5%. Στην κατηγορία εμφανίζονται αρκετοί κωδικοί με διψήφιες μειώσεις και περιπτώσεις στο 20% και άνω — σημαντικό σε μία κατηγορία που είχε δεχθεί έντονες κοστολογικές πιέσεις».