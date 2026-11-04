Τράπεζα Πειραιώς: Placement 25 εκατ. μετοχών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε placement 25 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η JP Morgan, για λογαριασμό πελάτη της, με το εύρος τιμής διάθεσης να ορίζεται μεταξύ 9,51 και 9,68 ευρώ η μετοχή. Η συναλλαγή αντιστοιχεί περίπου στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση για την ταυτότητα του πωλητή, αλλά σύμφωνα με το Bloomberg οι μετοχές προέρχονται από τον βασικό μέτοχο Τζον Πόλσον.

Με βάση το εύρος διάθεσης, η συνολική αξία της συναλλαγής εκτιμάται μεταξύ 237 εκατ. – 242 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με επιτυχία, καθώς η ζήτηση κάλυψε το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών, επιβεβαιώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Πριν την συναλλαγή ο Τζον Πόλσον είχε ποσοστό 14,18% στην Πειραιώς μέσω της εταιρείας Paulson & Co. Inc. Η προηγούμενη σημαντική αποεπένδυσή του είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν διέθεσε 35 εκατ. μετοχές προς €4,58 ανά μετοχή, αποκομίζοντας περίπου €160 εκατ.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς υποχωρούσε στο τέλος της συνεδρίασης. Από το υψηλό ημέρας των 10,21 ευρώ, η μετοχή βρέθηκε στο τέλος στα 9,82 ευρώ, με άνοδο 0,97%, παρά την ευρεία άνοδο του κλάδου.