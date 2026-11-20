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Πολλά τα μέτωπα που είχαν χτες οι αγορές να παρακολουθήσουν. Και αντιφατικά.

Στη Σενζέν, η συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν έδωσε τροφή για συγκρίσεις με μια νέα Γιάλτα, αλλά με την Ευρώπη να απουσιάζει.

Στη Wall Street, το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών, οι οποίοι διεκδικούν πλέον πιο άμεση συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη που υπόσχεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή, σε ένα σχεδόν παράλληλο σύμπαν, όλος ο πλανήτης ζει στους ρυθμούς του Grand Theft Auto 6.

Σαν να είχαμε ένα μίνι μπλακάουτ στην… παραγωγικότητα χτες, καθώς πολλοί πήραν άδεια από την εργασία τους για να δοκιμάσουν το νέο παιχνίδι.

Και κάπως έτσι, το ελληνικό χρηματιστήριο έδωσε μάχη να κρατηθεί στις 2.600 μονάδες.

Κάθε μέρα είναι διαφορετική…

Η μεγαλύτερη δυσκολία της Λ. Αθηνών είναι όμως η εναλλαγή του κλίματος που υπάρχει καθημερινά, ή ακόμη και εντός της ίδιας συνεδρίασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Eurobank, που την Τετάρτη δεν άρεσε στην αγορά η απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου, ώστε να προχωρήσει η εξαγορά της Fibank, με τον τίτλο να χάνει 4,5%.

Την Πέμπτη… άρεσε στην αγορά η ΑΜΚ και ο τίτλος έκλεισε στο +2,5%.

Πάντως, για τους αναλυτές, η στρατηγική της επέκτασης στη Βουλγαρία αξιολογείται θετικά, καθώς δημιουργεί προοπτικές πρόσθετης κερδοφορίας.

Βραχυπρόθεσμα θα χρειαστεί μια περίοδος ενσωμάτωσης, αλλά για το 2028 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική προσθήκη στα κέρδη από συνέργειες.

Επομένως, η βασική συζήτηση στην αγορά δεν αφορά τόσο τη σκοπιμότητα της εξαγοράς όσο το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αποδώσει στους μετόχους.

Δέσμευση Allwyn

Από την άλλη, η αγορά έδειξε να αντιδρά θετικά στις επιδόσεις της Allwyn το γ΄3μηνο, ενώ η διοίκηση επιχείρησε να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα για τους μετόχους.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, έδωσε σαφές στίγμα για τη μερισματική πολιτική του 2027.

Η έντονη διόρθωση της μετοχής το προηγούμενο διάστημα είχε συνοδευτεί από αυξανόμενες αμφιβολίες για τη δυνατότητα διατήρησης των διανομών, ιδιαίτερα μετά τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε Βραζιλία και Χιλή.

Το θέμα είχε απασχολήσει και τη Eurobank Equities, η οποία επανήλθε κατά την τηλεδιάσκεψη με ερωτήσεις για τις επιστροφές κεφαλαίου και τη μόχλευση.

Η απάντηση του οικονομικού διευθυντή Kenneth Morton ήταν καθησυχαστική, καθώς επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση για τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή παραμένει στον σχεδιασμό της εταιρείας.

Και έχει σημασία ότι η διαβεβαίωση αυτή δόθηκε σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η Allwyn έχει ήδη επιστρέψει 1,19 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026, συνυπολογίζοντας μερίσματα και επαναγορές ιδίων μετοχών.

Η δοκιμασία της Βραζιλίας

Η μεγαλύτερη δοκιμασία, βέβαια, παραμένει η Βραζιλία, όπου οι αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον δημιουργούν ερωτήματα για τις προοπτικές της Betano.

Η διοίκηση αναγνώρισε τη βαρύτητα της συγκεκριμένης αγοράς, χωρίς όμως να εμφανίζεται διατεθειμένη να αναθεωρήσει τις προσδοκίες της για τις ταμειακές εισροές του 2027.

Αντίθετα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη σε άλλες χώρες και η δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενδεχόμενων απωλειών.

Παράλληλα, η Allwyn υπολογίζει σε σημαντικές διανομές από την Betano, αλλά και σε πρόσθετα κεφάλαια από την Ιταλία, ενώ η σταδιακή αποκλιμάκωση των επενδυτικών αναγκών αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργία μετρητών.

Μετά το ανεκτέλεστο

Στις επιδόσεις της Cenergy τώρα, η εισηγμένη φαίνεται να έχει αρχίσει να «εισπράττει» το όφελος από μια στρατηγική που υλοποίησε εγκαίρως, επενδύοντας στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, πριν ακόμη κορυφωθεί η ζήτηση για ενεργειακές υποδομές.

Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου επιβεβαίωσαν ότι οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν, με το υψηλό ανεκτέλεστο σε καλώδια και χαλυβδοσωλήνες να τροφοδοτεί την αύξηση των εσόδων.

Το επόμενο ενδιαφέρον κεφάλαιο για τη Cenergy γράφεται στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Βαλτιμόρη, το εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο να έχει ήδη αναθεωρηθεί προς τα πάνω, καθώς η μονάδα θα είναι διπλάσια από εκείνη που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Πιο άμεση είναι η έναρξη παραγωγής στο νέο εργοστάσιο χαλυβδοσωλήνων στη Βρετανία, που τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Έτσι, όπως μου εξηγούσαν και παράγοντες της αγοράς, μέχρι σήμερα το «ταμπλό» αξιολογούσε κυρίως το ύψος των παραγγελιών και την πορεία των περιθωρίων.

Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να μετρά περισσότερο η συνεισφορά των νέων επενδύσεων στα αποτελέσματα.

Η ελληνική υπογραφή στους δασμούς της ΕΕ αρχίζει να αποδίδει

Θυμάστε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα για την επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στους εισαγόμενους χαλκοσωλήνες, για την οποία σας είχε ενημερώσει πρώτος ο ΟΤ;

Η ElvalHalcor δεν ήταν απλώς μία από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που θα μπορούσαν να ωφεληθούν, αλλά μία από τις τρεις εταιρείες, μαζί με τη γερμανική Wieland-Werke και την ιταλική Feinrohren, που είχαν προσφύγει ζητώντας την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής από τις εισαγωγές χαμηλού κόστους.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση των μέτρων, η διοίκηση της ElvalHalcor έδωσε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές την πρώτη εικόνα για τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Σπύρο Κοκκόλη, πελάτες που είχαν απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τους Ευρωπαίους παραγωγούς επιστρέφουν αναζητώντας συνεργασίες.

Μάλιστα, η εταιρεία δεν περιμένει απλώς να περιοριστεί ο ανταγωνισμός στις τιμές, αλλά βλέπει την ευκαιρία να ανακτήσει εμπορικές σχέσεις που είχαν χαθεί.

Εφόσον η τάση αποκτήσει διάρκεια, θα μπορούσε να ενισχύσει τόσο τους όγκους όσο και τα περιθώρια κερδοφορίας στον κλάδο χαλκού.

Η οριστική απόφαση της Κομισιόν, που αναμένεται έως τον Μάιο του 2027, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν αυτή η αλλαγή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Η συνάντηση στο Προεδρικό

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, για να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σχετικά με τα μεγάλα έργα που σχεδιάζει ο Διαχειριστής τα επόμενα χρόνια.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην ατζέντα δεν βρέθηκαν μόνο οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος και οι διασυνδέσεις των νησιών, αλλά και τα έργα που επεκτείνουν την ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας με το εξωτερικό.

Και μπορεί ο ΑΔΜΗΕ να έχει έναν κατεξοχήν τεχνικό και επιχειρησιακό ρόλο, ωστόσο το αντικείμενό του αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική βαρύτητα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών στη νησιωτική χώρα, με στόχο μια πιο ισχυρά διασυνδεδεμένη Ελλάδα, καθώς και στις διεθνείς διασυνδέσεις, έργα με σημαντικά γεωπολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Χτίσιμο» μετώπου απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Και για να μείνει στα ενεργειακά, σε συνέχεια της δημόσιας παρέμβασής του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ τον Οκτώβριο στο Λουξεμβούργο, ο Σταύρος Παπασταύρου επανέφερε στη Βαρσοβία το ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση. Στο Λουξεμβούργο είχε ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με τη διατλαντική συνεργασία και τον Κάθετο Διάδρομο στο επίκεντρο της διάσκεψης, ο Παπασταύρου αξιοποίησε τις διμερείς συναντήσεις του στη Βαρσοβία σε μια προσπάθεια να χτιστεί κοινό μέτωπο χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι επαφές έβαλαν τη βάση για κοινές πρωτοβουλίες, με στόχο το μέτωπο να διευρυνθεί με νέους συμμάχους ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας του Δεκεμβρίου.

Το ζητούμενο είναι να υπάρξει άμεση ευρωπαϊκή στήριξη που θα φθάσει εγκαίρως σε όσους τη χρειάζονται. Άλλωστε, όπως έχει προειδοποιήσει ο Παπασταύρου μέσα από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, όσο η Ευρώπη καθυστερεί, η ενεργειακή ακρίβεια δοκιμάζει την κοινωνική συνοχή και η δυσπιστία δίνει έδαφος στον λαϊκισμό.

Άμεσα…

Τα γρήγορα αντανακλαστικά του Τάκη Θεοδωρικάκου λειτούργησαν για μία ακόμα φορά.

Λίγες μέρες μετά από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε προϊόντα περιόδου και πάνες ακράτειας ενηλίκων, ο υπουργός Ανάπτυξης κάλεσε στο γραφείο τους εκπροσώπους των τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγορά και διασφάλισε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στην τελική τιμή.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης, ώστε το όφελος να φτάσει ακέραιο στους καταναλωτές.

Η συμφωνία αφορά την εφαρμογή της απόφασης του Πρωθυπουργού με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, με στόχο τη μείωση των τελικών τιμών των προϊόντων κατά περίπου 9%.

Coffee Island: Τι κρύβεται πίσω από την αποχώρηση Λιόλιου

Μια διοικητική αλλαγή με ιδιαίτερο βάρος πραγματοποιήθηκε στην Coffee Island, καθώς ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της αλυσίδας, Βαγγέλης Λιόλιος, βρίσκεται πλέον εκτός διοίκησης της εταιρείας ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., μετά την προφυλάκισή του στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, όπως προκύπτει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Πίσω από την εξέλιξη, ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια, την οποία σπεύδουν να διευκρινίσουν πηγές της εταιρείας.

Η αλλαγή, όπως εξηγούν, είχε πρωτίστως λειτουργικό χαρακτήρα. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου έληγε στις 22 Νοεμβρίου και, με δεδομένη την αδυναμία φυσικής παρουσίας του Λιόλιου, έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι το όργανο θα μπορούσε να συνεδριάζει, να λαμβάνει αποφάσεις και να υπογράφει.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι η δικαστική υπόθεση αφορά τον χώρο του μπάσκετ και όχι την επιχειρηματική δραστηριότητα της Coffee Island. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη μεταβολή αφορά τη ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. και δεν πρέπει να συγχέεται αυτομάτως με συνολική αλλαγή στη δομή του ομίλου,. Στο εσωτερικό της επιχείρησης, πάντως, η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διατήρηση της κανονικότητας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, την ώρα που οι εξελίξεις απασχολούσαν τη δημοσιότητα, άνθρωπος της διοίκησης ταξίδευε στην Ιορδανία για τα εγκαίνια νέου καταστήματος. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει τη σημασία της. Δείχνει την προσπάθεια να μη μεταφερθεί η προσωπική δικαστική περιπέτεια του ιδρυτή στην καθημερινή λειτουργία και στα αναπτυξιακά σχέδια της αλυσίδας.