Το μεγάλο στοίχημα της κάλπης

Οι αμερικανικές εκλογικές αναμετρήσεις αποτελούν διαχρονικά ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός και ταυτόχρονα τον ισχυρότερο ίσως καταλύτη για τη διαμόρφωση των παγκόσμιων οικονομικών ισορροπιών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ αποτελεί έναν θεμελιώδη μηχανισμό που επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες για το κρατικό έλλειμμα, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, επηρεάζοντας άμεσα τις μετοχές, τα ομόλογα και τον χρυσό.

Η νίκη των Δημοκρατικών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο φέρνει ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα στο προσκήνιο.

Ωστόσο, οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι η πραγματική ρυθμιστική και φορολογική στροφή της νέας νομοθετικής ατζέντας έχει οριστεί να τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μέχρι τότε, οι διεθνείς αγορές καλούνται να τιμολογήσουν μια μεταβατική περίοδο γεμάτη προσδοκίες, με τη Wall Street να ψηφίζει πάντα με γνώμονα την προβλεψιμότητα, την αγορά σταθερού εισοδήματος να λειτουργεί ως ο απόλυτος κριτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, και τον χρυσό να παραμένει το αλάνθαστο καταφύγιο απέναντι στο πολιτικό ρίσκο.

Στην αγορά των μετοχών, η ιστορία επιβεβαιώνει ότι ο δείκτης S&P 500 τείνει να καταγράφει θετικές αποδόσεις τους μήνες μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Αυτό συμβαίνει διότι η λήξη της προεκλογικής περιόδου απομακρύνει το «άγνωστο», το οποίο οι αγορές απεχθάνονται σε μεγάλο βαθμό.

Εντούτοις, με την επικράτηση των Δημοκρατικών, η εσωτερική κατανομή των κερδών διαφοροποιείται ριζικά ανάλογα με τους κλάδους.

Οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, ηλιακά), τα ηλεκτρικά οχήματα και οι υποδομές αναμένεται να ευνοηθούν άμεσα από κρατικές επιδοτήσεις και νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν πλήρως το 2027.

Αυτή η εξέλιξη συμπαρασύρει θετικά και τις παραδοσιακές κατασκευαστικές εταιρείες που θα αναλάβουν τα μεγάλα δημόσια έργα αναμόρφωσης του εθνικού δικτύου.

Στον αντίποδα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί (Big Tech) έρχονται αντιμέτωποι με ένα σαφώς αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τον ανταγωνισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και με την προοπτική αυξήσεων στην εταιρική φορολογία.

Παράλληλα, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων και οι συστημικές τράπεζες πιέζονται λόγω των αυστηρότερων περιβαλλοντικών περιορισμών και του ενισχυμένου εποπτικού πλαισίου.

Τεράστια προσοχή θέλει επίεσης το οικοσύστημα των data centers, που πιθανόν θα βγει και ο μεγάλος χαμένος.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για τους μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων είναι η διατήρηση μιας μορφής «διαιρεμένης διακυβέρνησης» με τον Λευκό Οίκο, καθώς ένα τέτοιο πολιτικό αδιέξοδο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα για ακραίες, μονομερείς νομοθετικές αλλαγές, μεταφραζόμενο σε μια σταθερότητα που οι αγορές επιβραβεύουν μακροπρόθεσμα.

Η αγορά των ομολόγων, σε αντίθεση με τις μετοχές που επηρεάζονται από την εταιρική κερδοφορία, αντιδρά με ψυχρά μαθηματικά και λειτουργεί ως ο απόλυτος κριτής του δημόσιου χρέους.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών φέρνει μια σημαντική ανακούφιση στο μέτωπο της διεθνούς εμπορικής πολιτικής.

Η απομάκρυνση του ενδεχομένου για επιθετικούς, οριζόντιους και απρόβλεπτους δασμούς μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ενός ξαφνικού πληθωριστικού σοκ, το οποίο θα μπορούσε να διαβρώσει την αξία των χρημάτων των ομολογιούχων στο μέλλον. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (yields) σε σταθερή υποχώρηση, γεγονός που αυτόματα ωθεί τις τιμές των υπαρχόντων ομολόγων προς τα πάνω.

Οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα ως ένα ασφαλές καταφύγιο σταθερού εισοδήματος, αναμένοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία να διαχειριστεί την επιτοκιακή της πολιτική χωρίς την ασφυκτική πίεση των εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Η δημοσιονομική προβλεψιμότητα αποτελεί το «κλειδί» που επιτρέπει στις αγορές σταθερού εισοδήματος να λειτουργούν χωρίς τους βίαιους κραδασμούς του παρελθόντος.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο καθρέφτης της παγκόσμιας ανησυχίας και της νομισματικής σταθερότητας.

Το πολύτιμο μέταλλο στερείται μερισμάτων, παρέχει όμως ισχυρή προστασία της αγοραστικής δύναμης σε περιόδους πολιτικών ανακατατάξεων.

Η συμπεριφορά του κατά τη μετεκλογική περίοδο επηρεάζεται άμεσα από τη νέα δυναμική του δολαρίου και τα πραγματικά επιτόκια.

Η προοπτική αυξημένων κοινωνικών δαπανών και μεγάλων κρατικών πακέτων στήριξης από τις αρχές του 2027 τείνει μακροπρόθεσμα να ασκεί πιέσεις υποτίμησης στο αμερικανικό νόμισμα.

Επειδή ο χρυσός είναι αποτιμημένος σε δολάρια, η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος τον καθιστά αυτόματα πιο ελκυστικό και φθηνότερο για τους ξένους αγοραστές, οδηγώντας σε άνοδο της τιμής του.

Επιπλέον, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν, το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση του χρυσού εκμηδενίζεται, καθιστώντας τον έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της πολιτικής αλλαγής.

Οδηγούμενοι στο τελικό συμπέρασμα, γίνεται σαφές ότι οι αμερικανικές εκλογές δημιουργούν έντονους βραχυπρόθεσμους κραδασμούς, αφήνοντας όμως ανεπηρέαστη τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση των διεθνών αγορών.

Οι σπασμωδικές κινήσεις των πρώτων ημερών, τα λεγόμενα “election trades”, είναι γεμάτες θόρυβο και καθοδηγούνται από την ψυχολογία της στιγμής, κρύβοντας σοβαρές επενδυτικές παγίδες.

Σε βάθος χρόνου, η πορεία των μετοχών, των ομολόγων και του χρυσού καθορίζεται από τη νομισματική πολιτική της Fed, την πραγματική πορεία της εταιρικής κερδοφορίας και τις ευρύτερες μακροοικονομικές τάσεις.

Καθώς οδεύουμε προς το ορόσημο της 1ης Ιανουαρίου 2027, η προσπάθεια αποκλειστικής πρόβλεψης του πολιτικού νικητή ή η μονόπλευρη τοποθέτηση σε έναν μόνο κλάδο αποτελεί ένα εξαιρετικά ριψοκίνδυνο στοίχημα.

Η ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι οι αγορές έχουν την τάση να προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα.

Συνεπώς, η τελική διαπίστωση παραμένει αμετάβλητη: η σωστή, επιστημονική και ισορροπημένη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ανάμεσα σε αναπτυξιακές μετοχές, ασφαλή κρατικά ομόλογα και πολύτιμα μέταλλα αποτελεί τη μοναδική αποτελεσματική ασπίδα για κάθε επενδυτή.

Αυτή η στρατηγική διασφαλίζει την προστασία και την ομαλή ανάπτυξη των κεφαλαίων, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα κρατά τα ηνία και τις νομοθετικές πλειοψηφίες.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ