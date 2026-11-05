 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Το μεγάλο στοίχημα της κάλπης

Πώς η νίκη των Δημοκρατικών ανακατεύει την τράπουλα σε μετοχές, ομόλογα και χρυσό, με φόντο τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2027

Experts 05.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Το μεγάλο στοίχημα της κάλπης
Συμεών Μαυρουδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αμερικανικές εκλογικές αναμετρήσεις αποτελούν διαχρονικά ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός και ταυτόχρονα τον ισχυρότερο ίσως καταλύτη για τη διαμόρφωση των παγκόσμιων οικονομικών ισορροπιών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ αποτελεί έναν θεμελιώδη μηχανισμό που επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες για το κρατικό έλλειμμα, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, επηρεάζοντας άμεσα τις μετοχές, τα ομόλογα και τον χρυσό.

Η νίκη των Δημοκρατικών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο φέρνει ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα στο προσκήνιο.

Ωστόσο, οι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι η πραγματική ρυθμιστική και φορολογική στροφή της νέας νομοθετικής ατζέντας έχει οριστεί να τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μέχρι τότε, οι διεθνείς αγορές καλούνται να τιμολογήσουν μια μεταβατική περίοδο γεμάτη προσδοκίες, με τη Wall Street να ψηφίζει πάντα με γνώμονα την προβλεψιμότητα, την αγορά σταθερού εισοδήματος να λειτουργεί ως ο απόλυτος κριτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, και τον χρυσό να παραμένει το αλάνθαστο καταφύγιο απέναντι στο πολιτικό ρίσκο.

Στην αγορά των μετοχών, η ιστορία επιβεβαιώνει ότι ο δείκτης S&P 500 τείνει να καταγράφει θετικές αποδόσεις τους μήνες μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Αυτό συμβαίνει διότι η λήξη της προεκλογικής περιόδου απομακρύνει το «άγνωστο», το οποίο οι αγορές απεχθάνονται σε μεγάλο βαθμό.

Εντούτοις, με την επικράτηση των Δημοκρατικών, η εσωτερική κατανομή των κερδών διαφοροποιείται ριζικά ανάλογα με τους κλάδους.

Οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, ηλιακά), τα ηλεκτρικά οχήματα και οι υποδομές αναμένεται να ευνοηθούν άμεσα από κρατικές επιδοτήσεις και νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν πλήρως το 2027.

Αυτή η εξέλιξη συμπαρασύρει θετικά και τις παραδοσιακές κατασκευαστικές εταιρείες που θα αναλάβουν τα μεγάλα δημόσια έργα αναμόρφωσης του εθνικού δικτύου.

Στον αντίποδα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί (Big Tech) έρχονται αντιμέτωποι με ένα σαφώς αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τον ανταγωνισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και με την προοπτική αυξήσεων στην εταιρική φορολογία.

Παράλληλα, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων και οι συστημικές τράπεζες πιέζονται λόγω των αυστηρότερων περιβαλλοντικών περιορισμών και του ενισχυμένου εποπτικού πλαισίου.

Τεράστια προσοχή θέλει επίεσης το οικοσύστημα των data centers, που πιθανόν θα βγει και ο μεγάλος χαμένος.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για τους μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων είναι η διατήρηση μιας μορφής «διαιρεμένης διακυβέρνησης» με τον Λευκό Οίκο, καθώς ένα τέτοιο πολιτικό αδιέξοδο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα για ακραίες, μονομερείς νομοθετικές αλλαγές, μεταφραζόμενο σε μια σταθερότητα που οι αγορές επιβραβεύουν μακροπρόθεσμα.

Η αγορά των ομολόγων, σε αντίθεση με τις μετοχές που επηρεάζονται από την εταιρική κερδοφορία, αντιδρά με ψυχρά μαθηματικά και λειτουργεί ως ο απόλυτος κριτής του δημόσιου χρέους.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών φέρνει μια σημαντική ανακούφιση στο μέτωπο της διεθνούς εμπορικής πολιτικής.

Η απομάκρυνση του ενδεχομένου για επιθετικούς, οριζόντιους και απρόβλεπτους δασμούς μειώνει δραστικά τον κίνδυνο ενός ξαφνικού πληθωριστικού σοκ, το οποίο θα μπορούσε να διαβρώσει την αξία των χρημάτων των ομολογιούχων στο μέλλον. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (yields) σε σταθερή υποχώρηση, γεγονός που αυτόματα ωθεί τις τιμές των υπαρχόντων ομολόγων προς τα πάνω.

Οι επενδυτές στρέφονται στα ομόλογα ως ένα ασφαλές καταφύγιο σταθερού εισοδήματος, αναμένοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία να διαχειριστεί την επιτοκιακή της πολιτική χωρίς την ασφυκτική πίεση των εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Η δημοσιονομική προβλεψιμότητα αποτελεί το «κλειδί» που επιτρέπει στις αγορές σταθερού εισοδήματος να λειτουργούν χωρίς τους βίαιους κραδασμούς του παρελθόντος.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο καθρέφτης της παγκόσμιας ανησυχίας και της νομισματικής σταθερότητας.

Το πολύτιμο μέταλλο στερείται μερισμάτων, παρέχει όμως ισχυρή προστασία της αγοραστικής δύναμης σε περιόδους πολιτικών ανακατατάξεων.

Η συμπεριφορά του κατά τη μετεκλογική περίοδο επηρεάζεται άμεσα από τη νέα δυναμική του δολαρίου και τα πραγματικά επιτόκια.

Η προοπτική αυξημένων κοινωνικών δαπανών και μεγάλων κρατικών πακέτων στήριξης από τις αρχές του 2027 τείνει μακροπρόθεσμα να ασκεί πιέσεις υποτίμησης στο αμερικανικό νόμισμα.

Επειδή ο χρυσός είναι αποτιμημένος σε δολάρια, η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος τον καθιστά αυτόματα πιο ελκυστικό και φθηνότερο για τους ξένους αγοραστές, οδηγώντας σε άνοδο της τιμής του.

Επιπλέον, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν, το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση του χρυσού εκμηδενίζεται, καθιστώντας τον έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της πολιτικής αλλαγής.

Οδηγούμενοι στο τελικό συμπέρασμα, γίνεται σαφές ότι οι αμερικανικές εκλογές δημιουργούν έντονους βραχυπρόθεσμους κραδασμούς, αφήνοντας όμως ανεπηρέαστη τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση των διεθνών αγορών.

Οι σπασμωδικές κινήσεις των πρώτων ημερών, τα λεγόμενα “election trades”, είναι γεμάτες θόρυβο και καθοδηγούνται από την ψυχολογία της στιγμής, κρύβοντας σοβαρές επενδυτικές παγίδες.

Σε βάθος χρόνου, η πορεία των μετοχών, των ομολόγων και του χρυσού καθορίζεται από τη νομισματική πολιτική της Fed, την πραγματική πορεία της εταιρικής κερδοφορίας και τις ευρύτερες μακροοικονομικές τάσεις.

Καθώς οδεύουμε προς το ορόσημο της 1ης Ιανουαρίου 2027, η προσπάθεια αποκλειστικής πρόβλεψης του πολιτικού νικητή ή η μονόπλευρη τοποθέτηση σε έναν μόνο κλάδο αποτελεί ένα εξαιρετικά ριψοκίνδυνο στοίχημα.

Η ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι οι αγορές έχουν την τάση να προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα.

Συνεπώς, η τελική διαπίστωση παραμένει αμετάβλητη: η σωστή, επιστημονική και ισορροπημένη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ανάμεσα σε αναπτυξιακές μετοχές, ασφαλή κρατικά ομόλογα και πολύτιμα μέταλλα αποτελεί τη μοναδική αποτελεσματική ασπίδα για κάθε επενδυτή.

Αυτή η στρατηγική διασφαλίζει την προστασία και την ομαλή ανάπτυξη των κεφαλαίων, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα κρατά τα ηνία και τις νομοθετικές πλειοψηφίες.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της
Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers
ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ
Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Coca-Cola HBC: Ποια προϊόντα της έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις
Business

Ποια προϊόντα της Coca-Cola HBC έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις

Από τις Coke Zero και τα αναψυκτικά, στην υψηλή ζήτηση για ενεργειακά ποτά - Οι κομβικές αγορές της Coca-Cola HBC

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Experts
Η δημοκρατική επικράτηση ως οικονομικό αγαθό
Experts

Η δημοκρατία ως οικονομικό αγαθό

Οι ψηφοφόροι εξέφρασαν οργή για το υψηλό κόστος ζωής, τον πόλεμο με το Ιράν και ανησυχία για τη διαφθορά

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Μπλε Κογκρέσο: Τι σημαίνει για την οικονομία και τις αγορές
Experts

Το Κογκρέσο γίνεται μπλε 

Τι σηματοδοτεί η ανάκτηση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

Γιώργος Λαγαρίας
Τεχνητή νοημοσύνη και ΕΚΕ: Από την καινοτομία στη λογοδοσία
Experts

Καινοτομία και λογοδοσία

Η κοινωνική υπευθυνότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε χορηγίες, φιλανθρωπικές δράσεις και εκθέσεις βιωσιμότητας

Μιχάλης Κρητικός
Η στεγαστική κρίση ήρθε για να μείνει
Experts

Στεγαστική κρίση... διαρκείας

Όλοι οι δείκτες «προσιτότητας» της κατοικίας για την Ελλάδα βρίσκονται σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Θεόδωρος Μητράκος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Silicon Valley στην καθημερινότητα των Αμερικανών
Experts

Η Silicon Valley

Η επέκταση των data centers, των τεράστιων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τη λειτουργία των συστημάτων ΤΝ, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο απτά πολιτικά ζητήματα

Μιχάλης Κρητικός
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Στην Ευρώπη συννεφιάζει…
Experts

Στην Ευρώπη συννεφιάζει…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει υπαρξιακές απειλές

Δημήτριος Κ. Ρούσσης
Latest News
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες

Ελαιόλαδο: Η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο καταγράφει πτώση 20% μετά το deal εξαγοράς της
World

Βουτιά 20% για την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ελαιολάδου μετά το deal εξαγοράς της

Η Deoleo βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης μάχης για την εξαγορά της, στην οποία συμμετείχαν ισπανικοί ανταγωνιστές και πολυεθνικές εταιρείες

Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers

Περισσότερες από 200 ψήφους συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις για τους servicers στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες

ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές στον ΟΑΣΘ

Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά

Κατά τη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Πρεσβευτή του Καναδά, Sonya Thissen, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις και η προστασία της φέτας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street
Upd: 18:01

Στο κόκκινο η Wall - Ο Nasdaq βυθίζεται, ο Dow χάνει 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Τζούλη Καλημέρη
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ

Περισσότερες από εκατό συμβάσεις για νέες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, Ρώσος εμφιαλωτής κατέθεσε αίτηση στο Κρεμλίνο να αναλάβει την «προσωρινή διεύθυνση» της Multon, η οποία ανήκει στην Coca-Cola HBC

Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq
Wall Street

Κέρδη για τον Dow - Απώλειες στον Nasdaq

Μικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Wall Street

Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία
AGRO

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία

Παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ για την προστασία των ελαιοπαραγωγών σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα

Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών
AGRO

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών

Οι ευρωβουλευτές της AGRI ζητούν συγκεκριμένη στήριξη στη νέα ΚΑΠ 2028 – 2034 για την επόμενη γενιά αγροτών

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία - Η θέση του για το «Made in Europe»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies