Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

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Σε αυξήσεις φωτιά στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος (πράσινα και κίτρινα), που φτάνουν έως και 76% σε σχέση με τον Οκτώβριο, προχώρησαν οι περισσότεροι πάροχοι για τον Νοέμβριο.

Οι λογαριασμοί ρεύματος για τις καταναλώσεις του Νοεμβρίου προκαλούν πονοκέφαλο σε περισσότερα από 3.087.000 νοικοκυριά που διαθέτουν ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος και σε περισσότερους από 988.000 οικιακούς καταναλωτές που έχουν επιλέξει κυμαινόμενα ή κίτρινα τιμολόγια ρεύματος από τους παρόχους τους.

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν;

Ο προβληματισμός πλέον για τις περισσότερες οικογένειες είναι αν τις συμφέρει να παραμείνουν στα πράσινα ή κίτρινα τιμολόγια ρεύματος ή να επιλέξουν τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων σε ανάλυση της παρουσιάζει την πορεία των τιμολογίων από την αρχή του 2026 μέχρι και τον Νοέμβριο.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της Ρυθμιστικής Αρχής πλέον τα μπλε τιμολόγια ρεύματος είναι χαμηλότερα κατά 46% σε σχέση με τα πράσινα και 40% συγκριτικά με τα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος.

Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 330 kWh (κιλοβατώρες) ο λογαριασμός ρεύματος με μπλε τιμολόγιο ρεύματος τον Νοέμβριο είναι φθηνότερος έως και 46% σε σχέση με πράσινο και 40% συγκριτικά με κίτρινο τιμολόγιο ρεύματος. Η ΡΑΑΕΥ έχει υπολογίσει μέσο κόστος ανταγωνιστικών χρεώσεων με βάση τα προϊόντα των παρόχων ανά κατηγορία. Στα παραδείγματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά τέλη και τέλος ΕΡΤ.

Τα παραδείγματα και η εξέλιξη των λογαριασμών

Έτσι, όπως προκύπτει από την ανάλυση της ΡΑΑΕΥ, μία οικιακή κατανάλωση με πράσινο τιμολόγιο τον Νοέμβριο θα πληρώσει για 330 kWh 120,80 ευρώ. Με κίτρινο τιμολόγιο ο λογαριασμός θα είναι στα 109,21 ευρώ και με μπλε στα 65,03 ευρώ. Τα ποσά αφορούν μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος ενός λογαριασμού ρεύματος.

Έντεκα μήνες, όμως, νωρίτερα, τον Ιανουάριο αφενός οι λογαριασμοί και με τα τρία τιμολόγια ήταν σαφώς φθηνότεροι σε σχέση με τον Νοέμβριο αλλά και η διαφορά ανάμεσα στα κυμαινόμενα με τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος ήταν μικρότερη. Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο ρεύματος διαμόρφωνε κόστος στα 65,90 ευρώ για μηνιαία κατανάλωση 330 kWh, το κίτρινο 59,06 ευρώ και με το σταθερό τιμολόγιο ρεύματος η μηνιαία δαπάνη ήταν στα 53,69 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούνιο το σταθερό ή μπλε τιμολόγιο ήταν ακριβότερο από τα κυμαινόμενα. Για την ίδια οικιακή κατανάλωση το κόστος του ανταγωνιστικού σκέλους του λογαριασμού ήταν στα 65,26 ευρώ, με κίτρινο ήταν στα 54,17 ευρώ και με ειδικό ή πράσινο στα 60,79 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά των μπλε τιμολογίων

Με δεδομένη την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην αγορά ενέργειας και τη δυσκολία πρόβλεψης των τιμών η επιλογή σταθερών τιμολογίων είναι η πλέον ενδεικνυόμενη.

Τα μπλε τιμολόγια έχουν σύμβαση καθορισμένης διάρκειας (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες) με σταθερή τιμή προμήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος. Περιλαμβάνουν δε, τέλος τερματισμού της σύμβασης αν δηλαδή ο καταναλωτής επιλέξει να διακόψει τη σύμβαση πριν τη λήξη της συμφωνημένης χρονικής διάρκειας.

Οι οικιακοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τους παρόχους το πρόγραμμα με σταθερό τιμολόγιο με βάση τις ανάγκες του και την οικονομική του δυνατότητα.