Ιράν: Στις φλόγες δύο τάνκερ που προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

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Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αναφέρει ότι δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό πήραν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ, αφού προσπάθησαν να περάσουν από «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή», ενώ οι μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου του IRGC κατάφεραν να κατασχέσουν δύο αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου LUCAS χωρίς να υποστούν ζημιές.

Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν: Οι ΗΠΑ επιμένουν να κατευθύνουν πλοία μέσω ναρκοθετημένων διαύλων

Σε δήλωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το IRGC ανέφερε ότι ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε νάρκη και πήρε φωτιά χθες το βράδυ, ενώ διέσχιζε το νότιο τμήμα του στενού.

Ένα δεύτερο υπερδεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά ενώ εξερχόταν από το ανατολικό τμήμα της θαλάσσιας οδού, και ένα ρυμουλκό που είχε αποσταλεί για να σβήσει τη φωτιά τυλίχθηκε στη συνέχεια στις φλόγες.

IRGC: Wednesday night, in two separate incidents, a large oil tanker attempting to pass through an illegal corridor south of the Strait of Hormuz struck a sea mine, caught fire, and was brought to a halt. https://t.co/iFyYmdxC7A — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) November 5, 2026

Το IRGC πρόσθεσε ότι οι ναυτικές μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου του ανέλαβαν τον έλεγχο δύο αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου LUCAS, αναγκάζοντάς τα να προσγειωθούν με ασφάλεια πριν τα καταλάβουν άθικτα.

Οι Φρουροί κατηγόρησαν τις ΗΠΑ, ότι επιμένουν να κατευθύνουν πλοία μέσω ναρκοθετημένων διαύλων για την επιβολή βαρέων οικονομικών και ασφαλιστικών εξόδων στους Αμερικανούς φορολογούμενους και στους περιφερειακούς συμμάχους.

Πηγή: Al Jazeera