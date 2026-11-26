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Σε συμφωνία κατέληξαν εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών στη Γερμανία, στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς στη βιομηχανία μετάλλου και ηλεκτρισμού.

Η εξέλιξη αυτη, αποτέλεσμα μαραθώνιων διαβουλεύσεων , ακύρωνει το ενδεχόμενο απεργιών απο το ισχυρό συνδικάτο της IG Metall.

Οπως ανακοινώθηκε απο το συνδικάτο IG Metall μαζί με τους εργοδότες κατέληξαν σε συμφωνία για υψηλότερους μισθούς και παραχωρήσεις σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οπως αναφέρει η οικονομική εφημερδια Ηandelsblatt, οι δύο μεγάλες συνδικαλιστικές περιφέρειες της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας κατέληξαν σε συμβιβασμό με τις ενώσεις εργοδοτών Südwestmetall και Metall NRW την Πέμπτη μετά από περισσότερες από 24 ώρες μαραθωνίων διαπραγματεύσεων στο Μάνχαϊμ.

Αυτή η πιλοτική συμφωνία πρόκειται να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες συλλογικών διαπραγματεύσεων – καλύπτοντας στη συνέχεια 3,7 εκατομμύρια εργαζομένους.

Οι μισθοί των 3,7 εκατομμυρίων εργαζομένων στη μεγαλύτερη βιομηχανία της Γερμανίας πρόκειται να αυξηθούν από τον Μάρτιο του 2027. Μετά από εφάπαξ πληρωμές μεταξύ 150 και 450 ευρώ, ανάλογα με το περιθώριο καθαρού κέρδους των εταιρειών, θα υπάρξουν ποσοστιαίες αυξήσεις σε δύο στάδια. Από την 1η Μαΐου, οι μισθοί και τα επιδόματα μαθητείας θα αυξηθούν κατά 2,0% και κατά περαιτέρω 2,3% την 1η Απριλίου 2028.

Των διαπραγματεύσεων προηγήθηκαν 24ωρες προειδοποιητικές απεργίες σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες το συνδικάτο στόχευε να αυξήσει την πίεση στους εργοδότες ενω η IG Metall είχε ζητήσει αύξηση μισθού κατά 5% με διάρκεια ισχύος ενός έτους. Το συνδικάτο πρότεινε επίσης οι επιχειρήσεις να μπορούν να παρεκκλίνουν από τη συλλογική σύμβαση, εφόσον δεσμευτούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ως αντάλλαγμα.

Verhandlungsergebnis in der Metall- und Elektroindustrie!

Zwei dauerhafte Entgeltsteigerungen von 2,0 % (ab 1.5.2027) und 2,3 % (ab 1.4.2028). Darüber hinaus gibt es eine gewinnorientierte Einmalzahlung zwischen 150 und 450 €, die sich an der Nettoumsatzrendite orientiert. https://t.co/wnMxGlAIJ0 — IG Metall Remscheid-Solingen (@IgSolingen) November 26, 2026

Η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία προμηθευτών βρίσκονται σε ύφεση, με τις περιοχές του Νότου και του Νοτιοδυτικού τμήματος της Γερμανίας να πλήττονται ιδιαίτερα. Η «Südwestmetall» τόνισε την Τετάρτη ότι στη μεταλλουργική και ηλεκτρολογική βιομηχανία έχουν χαθεί 350.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα από το υψηλότερο σημείο του 2019, εκ των οποίων σχεδόν 100.000 στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Αντίθετα, άλλοι κλάδοι όπως η αεροδιαστημική, η ιατρική τεχνολογία, η ηλεκτρολογία και η αμυντική τεχνολογία βρίσκονται επί του παρόντος σε άνθηση.