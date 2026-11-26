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Η ρωσική κυβέρνηση έλαβε εντολή να εκπονήσει, εντός εξαμήνου, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της Αρκτικής Ζώνης και του Διαρκτικού Μεταφορικού Διαδρόμου και να το υποβάλει προς εξέταση στο Συμβούλιο Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εθνικών Έργων υπό τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενέκρινε τη νέα «Στρατηγική Ανάπτυξης της Αρκτικής Ζώνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Διασφάλισης της Εθνικής Ασφάλειας στην περιοχή».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό διάταγμα, η απόφαση ελήφθη με στόχο «την ενίσχυση του συντονισμού των δραστηριοτήτων των κρατικών αρχών, των θεσμών της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αρκτική, καθώς και για την ολοκληρωμένη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής Ζώνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας (АЗРФ)».

Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας έλαβε εντολή να εκπονήσει, εντός εξαμήνου, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της Αρκτικής Ζώνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Διαρκτικού Μεταφορικού Διαδρόμου (Transarctic Transport Corridor) και να το υποβάλει προς εξέταση στο Συμβούλιο Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εθνικών Έργων υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.