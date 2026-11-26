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Έλαβε την τελική έγκριση από το Κογκρέσο το αναθεωρημένο καταστατικό της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, το οποίο προωθήθηκε από τον Πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, οποίος κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης της εν λόγω νομισματικής αρχής.

Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του καταστατικού εγκρίθηκε από την Κάτω Βουλή με 141 ψήφους υπέρ και καμία κατά, ενώ καταγράφηκαν 99 αποχές. Το κείμενο είχε λάβει αρχική έγκριση από το ίδιο σώμα τον Αύγουστο, ωστόσο η έγκρισή του από τη Γερουσία ήρθε τον Σεπτέμβριο, συνοδευόμενη από τροποποιήσεις.

Η ψηφοφορία της Πέμπτης δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων που χρειαζόταν ο Μιλέι για να επαναφέρει την αρχική διατύπωση που επιθυμούσε· παρ’ όλα αυτά, η νομοθεσία απαγορεύει ουσιαστικά στην Κεντρική Τράπεζα να χρηματοδοτεί τις κρατικές δαπάνες στο μέλλον.

Οι γερουσιαστές απλοποίησαν τον μηχανισμό απομάκρυνσης των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, ορίζοντας ως προϋπόθεση 37 ψήφους —δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία— στο άνω σώμα, αντί για την πλειοψηφία των δύο τρίτων και στα δύο σώματα που είχε προτείνει αρχικά ο Μιλέι. Το ίδιο όριο θα αρκεί και για τον διορισμό τους.

Το καταστατικό της κεντρικής τράπεζας όριζε μέχρι το 2012 ότι ο σκοπός του ιδρύματος ήταν να διατηρήσει την αξία του πέσο, παρόμοια με τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες που στοχεύουν στον πληθωρισμό.

Η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Κίρχνερ διεύρυνε την εντολή εκείνη τη χρονιά ώστε να συμπεριλάβει τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική ισότητα. Οι αλλαγές έδωσαν στην τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία να τυπώνει χρήματα για τη χρηματοδότηση των κυβερνητικών δαπανών.

Η μεταρρύθμιση Μιλέι

Η μεταρρύθμιση του Μιλέι επιδιώκει να τερματίσει τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας ως δανειστή της κυβέρνησης. Για χρόνια, η Αργεντινή χρηματοδοτούσε τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα τυπώνοντας πέσο, μια πρακτική που τροφοδότησε επαναλαμβανόμενες νομισματικές κρίσεις και τελικά ώθησε τον πληθωρισμό σε τριψήφια ψηφία πριν εκλεγεί ο Μιλέι.

Από τότε που ο φιλελεύθερος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο του 2023, η κυβέρνησή του βασίστηκε αντ’ αυτού σε βαθιές περικοπές δαπανών για την εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, περιορίζοντας παράλληλα τη νομισματική χρηματοδότηση μέσω εκτελεστικών ενεργειών. Η αναθεώρηση κατοχυρώνει αυτούς τους περιορισμούς στο νόμο, καθιστώντας πιο δύσκολο για τις μελλοντικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν την κεντρική τράπεζα για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών.

Η Κάτω Βουλή συνεχίζει να εξετάζει τον προϋπολογισμό του Μιλέι για το 2027, ο οποίος στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στη Γερουσία. Παράλληλα, το Άνω Σώμα συζητά τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος που προτείνει ο Μιλέι, η οποία θα ανέστειλε τις προκριματικές εκλογές του επόμενου έτους, δίνοντάς του περισσότερο χρόνο πριν τεθεί στην κρίση των ψηφοφόρων για την επανεκλογή του. Ο επικεφαλής των γερουσιαστών της παράταξής του δήλωσε την Τρίτη ότι διαθέτει επαρκή αριθμό ψήφων για την έγκριση του μέτρου από τη Γερουσία.