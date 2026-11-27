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Στα 159,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 40,8% έναντι των 113,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Σε συγκρίσιμη βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 157,6 εκατ. ευρώ, με άνοδο 37,1%. Η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στο τρίτο τρίμηνο, όταν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 67,5 εκατ. ευρώ, από 46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 46,8%.

Τι οδήγησε την αύξηση των εσόδων

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 24%, στα 428,7 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος τους προήλθε από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς, που διαμορφώθηκε στα 405 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24,9%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υψηλότερες μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του συστήματος ενίσχυσαν τα έσοδα κατά 56,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από δικαιώματα διασυνδέσεων αυξήθηκαν κατά 21,6 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 314,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,6%, ενώ το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA διευρύνθηκε στο 72,6% από 70,6%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 457 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 1,38 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Οι επενδυτικές δαπάνες

Οι επενδυτικές δαπάνες περιορίστηκαν στα 200,7 εκατ. ευρώ, από 451,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση 55,6%. Ο ΑΔΜΗΕ αναμένει σημαντική επιτάχυνση στο τέταρτο τρίμηνο και διατηρεί την εκτίμησή του για το σύνολο του 2026. Στην πρόβλεψη συνυπολογίζει την αναμενόμενη έκδοση τιμολογίων τον Δεκέμβριο για τη σύμβαση των 1,48 δισ. ευρώ που αφορά το καλωδιακό σύστημα Κορίνθου–Κω.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026–2029 ανέρχεται σε περίπου 6 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καλύπτεται χρηματοδοτικά με βάση τις υφιστάμενες παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου. Στις Κυκλάδες έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες της τελευταίας φάσης, με την πλήρη ένταξη του έργου στο σύστημα να αναμένεται έως το τέλος του 2026. Στο Great Sea Interconnector, οι θαλάσσιες έρευνες στο τμήμα Κρήτης–Κύπρου επανεκκίνησαν τον Νοέμβριο.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στις 29 Δεκεμβρίου το προμέρισμα

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 78,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 35,5%. Η εισηγμένη θα διανείμει προμέρισμα χρήσης 2026 ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού μικτού ποσού 18,13 εκατ. ευρώ. Η αποκοπή έχει οριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου και η καταβολή θα αρχίσει στις 29 Δεκεμβρίου.

Καράμπελας: Έμφαση στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

Ο Γιάννης Καράμπελας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δήλωσε:

«Το πρώτο εννεάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενη πρόοδο στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ και στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου νωρίτερα εντός του έτους, η προσοχή μας επικεντρώνεται πλέον στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού και στην ανάπτυξη των υποδομών που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και θα ενισχύσουν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας.

Σημαντικά ορόσημα, όπως η ηλέκτριση της Φολεγάνδρου και η υπογραφή των συμβάσεων για τη διασύνδεση Κορίνθου-Κω, αποτυπώνουν την ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση βασικών έργων. Καθώς οι επενδύσεις αυτές ολοκληρώνονται σταδιακά και ενσωματώνονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB), αναμένεται να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.»