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Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου

Από την Wall Street της Σαγκάης στα προηγμένα τσιπ της Nvidia η Άλις Χουάνγκ είναι το κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο κατασκοπείας

Κόσμος 10.11.2026, 09:52
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Nvidia: Ποια είναι η πέτρα του σκανδάλου
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Από στέλεχος στον κινεζικό χρηματοοικονομικό τομέα, επιχειρηματίας που σύναψε εξωσυζυγική σχέση με έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Wall Street η Άλις Χουάνγκ έχει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της καθώς θεωρείται ότι στρατολογήθηκε ως κατάσκοπος από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το κινεζικό οικονομικό έντυπο Caixin, η Alice Huang είναι 42 ετών. Όπως προκύπτει από αρχεία του κλάδου επενδυτικών κεφαλαίων (funds) και από καταχώριση στη βάση δεδομένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Simuwang, η ίδια εργαζόταν παλαιότερα στον τραπεζικό τομέα και στη διαχείριση επενδύσεων, ενώ στο παρελθόν είχε βρεθεί στο χώρο της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.

Στέλεχος επενδύσεων

Η Κινέζα επιχειρηματίας, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, βρέθηκε στα ανώτερα κλιμάκια στην Shanghai Hexi Investment Management, επενδυτική εταιρεία στη Σαγκάη, προτού καταστεί η βασική μέτοχος της Megaspeed International, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) με έδρα τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με περισσότερα από 30 δημόσια διαθέσιμα οικονομικά έγγραφα, εταιρικές καταχωρίσεις και υλικό της εταιρείας που εξέτασε το πρακτορείο Reuters.

Σε διάφορες δημοσιεύσεις στον επίσημο λογαριασμό της Hexi στο WeChat, κατά την περίοδο 2016-2017, αναφερόταν ότι κατείχε τις θέσεις της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας και εκτελεστικής διευθύντριας, ενώ ήταν και μέλος της επιτροπής επενδυτικών αποφάσεων της εταιρείας.

Επίσης, αναφέρεται ότι στο παρελθόν είχε εργαστεί στον τομέα private banking της HSBC στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και στην CITIC Securities. Η HSBC και η CITIC δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Στην επαγγελματική κάρτα της Hexi η Άλις Χουάνγκ εμφανίζεται ως εταίρος και γενική διευθύντρια, με γραφείο στην οικονομική περιοχή Lujiazui της Σαγκάης.

Στη διεύθυνση Aurora Plaza, που αναγράφεται στην κάρτα, το Reuters εντόπισε γραφεία τα οποία βρίσκονταν υπό εκτεταμένη ανακαίνιση, χωρίς να υπάρχει κάποια σήμανση της Hexi ή παρουσία προσωπικού. Κλήσεις σε αριθμό που αναγραφόταν στην κάρτα παρέμειναν αναπάντητες, ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφερόταν δεν ήταν σε θέση να λάβει μηνύματα.

Βασική μέτοχος της Megaspeed

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα C4ADS, με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία εξέτασε εταιρικά έγγραφα, η Χουάνγκ κατέστη η βασική μέτοχος (με τον έλεγχο της εταιρείας) της Megaspeed τον Μάρτιο του 2023.

Η Megaspeed, η οποία ιδρύθηκε στη Σιγκαπούρη το 2015 με την επωνυμία 7Road International, παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και, στον εταιρικό της ιστότοπο, αυτοπροσδιορίζεται ως επιχειρηματικός συνεργάτης της Nvidia στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με την C4ADS, η Huang διετέλεσε επίσης διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της ινδονησιακής θυγατρικής της Megaspeed από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2023.

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ταϊβανέζικος κατασκευαστής διακομιστών (servers) Gigabyte, στο πλαίσιο της έκθεσης τεχνολογίας Computex 2024, παρευρέθηκαν τόσο η ‘Αλις Χουάνγκ όσο και ο Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με άτομο που ήταν παρόν. Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο LinkedIn, οι δυο τους εικονίζονται καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον.

Η Nvidia περιλαμβάνει τη Megaspeed στον κατάλογό της ως επίσημο συνεργάτη στον τομέα του cloud.

Τον Οκτώβριο του 2025 η Megaspeed βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν οι New York Times ανέφεραν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό έρευνα από τις αμερικανικές αρχές, ως προς το αν βοηθούσε Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν προηγμένα τσιπ της Nvidia, τα οποία υπόκεινται στους ελέγχους εξαγωγών της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει κάποιο δημόσιο πόρισμα που να επιβεβαιώνει παραβίαση των σχετικών κανόνων.

Στοιχεία αποστολών από την εταιρεία παροχής εμπορικών δεδομένων ImportGenius, τα οποία εξέτασε το Reuters, δείχνουν ότι η ινδονησιακή θυγατρική της Megaspeed εισήγαγε εξοπλισμό της Nvidia κατά την περίοδο 2024-2026, συμπεριλαμβανομένων επεξεργαστών H100 και συναφών εξαρτημάτων, μέσω αποστολών από προμηθευτές όπως η Giga Computing, θυγατρική της Gigabyte.

Ο H100 συγκαταλέγεται στους προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia των οποίων οι εξαγωγές προς την Κίνα περιορίζονται, αν και οι αποστολές προς την Ινδονησία δεν συνιστούν, από μόνες τους, παραβίαση των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών.

Σύμφωνα με την C4ADS, στα τέλη του 2023, οι μετοχές της Megaspeed μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία SwiftData, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία κατέχει πλέον το σύνολο των 10 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της.

Η C4ADS ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιος ασκεί τον τελικό έλεγχο στη SwiftData, εκτίμησε ωστόσο ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να συνέχισε να ασκεί επιρροή στη Megaspeed και μετά τη μεταβίβαση, επικαλούμενη περιπτώσεις όπου η ίδια παρουσιάστηκε με την ιδιότητα της προέδρου της εταιρείας.

Χουάνγκ

Η έρευνα της Νvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το αν ο Χουάγκ αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με την εταιρεία να  δηλώνει ότι «δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia».

Επιπλέον η εταιρεία επεσήμανε ότι ο διευθύνων σύμβουλός της συναντάται ετησίως με χιλιάδες στελέχη πελατών της, και ότι οι πελάτες της στον τομέα του cloud στην Ασία λαμβάνουν πληροφορίες συνήθους επιχειρηματικής φύσης όχι εμπορικά μυστικά ή πληροφορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο 63χρονος CEO της Nvidia υπογράμμισε ότι στηρίζει τη διεξαγωγή της έρευνας. «Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας, και δεσμεύομαι να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής» έγραψε σε σχετικό υπόμνημα.

Τα βασικά ερωτήματα αφορούν το αν ο ίδιος γνώριζε για τυχόν δραστηριότητες κατασκοπείας και αν υπήρξε διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, εξηγεί ο George Chen, στέλεχος της συμβουλευτικής εταιρείας The Asia Group.

«Υπό μία έννοια, ο Τζένσεν θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως εν δυνάμει θύμα, εάν στοχοποιήθηκε σκόπιμα ή αν έπεσε θύμα χειραγώγησης, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική ταυτότητα ή τις προθέσεις του συγκεκριμένου ατόμου» συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εξεπλάγη» από τους ισχυρισμούς που αφορούν τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των στενότερων συμμάχων του προέδρου στη Silicon Valley. Ανέφερε ότι μίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε την παραμικρή ιδέα πως η εν λόγω γυναίκα ήταν κατάσκοπος.

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