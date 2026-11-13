Στουρνάρας: Στο διεθνές συνέδριο Money and Banking Conference 2026 στην Αργεντινή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η διεθνής αναγνώριση της ελληνικής πορείας οικονομικής ανάκαμψης και η ανάδειξη της εμπειρίας της χώρας μας ως παράδειγμα για οικονομίες, που βρίσκονται σε διαδικασία μετασχηματισμού βρίσκονται στο επίκεντρο της πρόσκλησης προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο διεθνές συνέδριο 2026 Money and Banking Conference, που διοργανώνει η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής (BCRA), στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2026, στο Μπουένος Άιρες.

Η πρόσκληση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αργεντινή επιχειρεί μια μεγάλη προσπάθεια οικονομικής μετάβασης και αναζητά διδάγματα από τη διεθνή εμπειρία. Η Ελλάδα, έχοντας διανύσει μια εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή από τη βαθιά δημοσιονομική και οικονομική κρίση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τη δημοσιονομική εξυγίανση και την επιστροφή στην ανάπτυξη, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης οικονομικής μετάβασης.

Το συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Growth, Productivity and Inflation» (Ανάπτυξη, Παραγωγικότητα και Πληθωρισμός), συγκεντρώνει κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες, οικονομολόγους και εκπροσώπους της διεθνούς οικονομικής κοινότητας.

Οι ενότητες

Ο κ. Στουρνάρας θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές θεματικές ενότητες:

-Στην ενότητα «Policy Experiences in Economic Development: Greece and Australia», μαζί με τον Ian Macfarlane, πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, όπου θα παρουσιάσει την εισήγηση «The Impact of Monetary Stability on Private Investment: Deregulation, Resource Reallocation, and Potential Economic Growth», αναλύοντας τη συμβολή της νομισματικής σταθερότητας στις ιδιωτικές επενδύσεις και την αναπτυξιακή δυναμική.

-Στη συζήτηση «The Resolution of a Sovereign Crisis: Lessons from Greece for Economies Undergoing Transformation», με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας της Αργεντινής, Luis Caputo, και του Υφυπουργού Οικονομικής Πολιτικής, José Luis Daza. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, Santiago Bausili.

-Η παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποκτά πρόσθετη βαρύτητα από το γεγονός ότι στο ίδιο συνέδριο συμμετέχουν κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς οικονομικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, και ο Philippe Aghion, καθηγητής στο Collège de France και βραβευμένος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2025.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με ομιλία του Προέδρου της Αργεντινής, Javier Milei.