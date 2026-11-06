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Στουρνάρας: Ναυτιλία και τράπεζες να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα σε ανάπτυξη

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται να στηρίζεται όλο και περισσότερο σε παραγωγικές επενδύσεις και σε ισχυρότερη εξαγωγική βάση

Economy 06.11.2026, 09:31
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Στουρνάρας: Ναυτιλία και τράπεζες να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα σε ανάπτυξη
Newsroom

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Η ελληνική οικονομία έχει ενισχύσει την αντοχή της στις διεθνείς αναταράξεις, όμως η επόμενη πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτήν τη σταθερότητα σε διατηρήσιμη ανάπτυξη και περισσότερη εγχώρια παραγωγή. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σε ομιλία του στην εκδήλωση της Aegean Baltic Bank, με έμφαση στον ρόλο της ναυτιλίας και του τραπεζικού συστήματος.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι 0,9% στην Ευρωζώνη. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί κοντά στο 2% την περίοδο 2026-2028.

Ο κ. Στουρνάρας απέδωσε την επίδοση στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, στην ανάκαμψη των επενδύσεων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Το 2025 η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145,4% του ΑΕΠ.

Παρά ταύτα, οι προκλήσεις παραμένουν, καθώς ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφθασε το 5,6% τον Οκτώβριο, με αυξήσεις στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι ελλείψεις δεξιοτήτων παραμένουν διαρθρωτικές αδυναμίες. Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται να στηρίζεται όλο και περισσότερο σε παραγωγικές επενδύσεις και σε ισχυρότερη εξαγωγική βάση.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά η σύνδεσή της με την εγχώρια οικονομία μπορεί να διευρυνθεί. Η άμεση συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών στην προστιθέμενη αξία υπολογίζεται περίπου στο 2% για την περίοδο 2021-2025. Με συνυπολογισμό των έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων, μελέτη του ΙΟΒΕ εκτίμησε τη συνολική συνεισφορά στο 7,9% του ΑΕΠ για την περίοδο 2018-2021. Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε, ωστόσο, ότι μεγάλο μέρος της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών θαλάσσιων μεταφορών προέρχεται από εισαγόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Περισσότερες εγχώριες προμήθειες, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, τεχνολογικές υπηρεσίες και έρευνα θα μπορούσαν να αυξήσουν το όφελος για την ελληνική οικονομία.

Θετικές είναι οι εξελίξεις στις τράπεζες. Το 2025 κατέγραψαν καθαρά κέρδη 4,7 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση και κερδοφορία να μεταφραστούν σε ποιοτική χρηματοδότηση επιχειρήσεων, μικρομεσαίων εταιρειών και επενδύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ

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