Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για διορθώσεις στις μελέτες για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση έξι δημάρχων των βορείων προαστίων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση ο κ. Παπασταύρου μιλώντας στο ΑΝΤ1 στάθηκε στη μελέτη για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, τονίζοντας ότι «πρέπει να διορθωθεί και να είναι ακριβής».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του συντελεστή δόμησης για την προστασία του χαρακτήρα των περιοχών, επισημαίνοντας ότι «ο συντελεστής δόμησης έρχεται να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία των δήμων».

Στον Πρωθυπουργό η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Οι πρώτες 13 μελέτες, που έχουν τεθεί σε δίμηνη δημόσια διαβούλευση, δεν έτυχαν θερμής υποδοχής. Αντιθέτως, συνάντησαν ισχυρές αντιστάσεις, ακόμη και από δημάρχους που προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών έχει ήδη σχηματιστεί αυτοδιοικητικό μέτωπο, με του δημάρχους Φιλοθέης – Ψυχικού, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς, οι οποίοι ζητούν απόσυρση της σχετικής μελέτης και επανεξέταση του σχεδιασμού και απαιτούν να ληφθούν υπόψη η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής και οι αντοχές υποδομών, κυκλοφορίας και περιβάλλοντος.

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να φτάσουν στο κυβερνητικό επιτελείο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη σήμερα στις 13:00, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και των έξι δημάρχων (σ.σ.: έως την Παρασκευή δεν είχε προσκληθεί ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης).

Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από μια σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων που είχαν ως στόχο να κατευνάσουν τις αντιδράσεις. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι αποτελεί διακηρυγμένη κυβερνητική θέση να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο.

Διαβούλευση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαιώνοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Από την πλευρά της, η υφυπουργός Περιβάλλοντος Μαριλένας Σούκουλη-Βιλιάλη αναγνώρισε ότι οι μελέτες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή παραλείψεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθώσεων, ακόμη και εξαιρέσεων περιοχών. Οπως είπε, τίποτα δεν είναι «γραμμένο στην πέτρα».

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι, σχεδόν δέκα ημέρες μετά την ανάρτηση των πρώτων 13 μελετών, δεν ακολούθησε δημοσιοποίηση του επόμενου κύματος μελετών. Τυπικά, η διαβούλευση συνεχίζεται. Πολιτικά, όμως, οι τόνοι έπεσαν, αφήνοντας για αργότερα τις δύσκολες αποφάσεις. Η πολεοδομία, άλλωστε, έχει την ιδιαιτερότητα να παράγει τεχνικά σχέδια με πολιτικές συνέπειες. Και όσο πλησιάζει ο εκλογικός ορίζοντας, τόσο δυσκολότερο γίνεται για την κυβέρνηση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με τις τοπικές κοινωνίες.