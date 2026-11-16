Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις

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Έως τις 20 Νοεμβρίου μπορούν οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών έτους 2026 για τη μελισσοκομία.

Ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική στο Μητρώο τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος

Η δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και υποβάλλεται κάθε έτους, είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας (ΔΑΟΚ), είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων https://www.gov.gr/el/categories/georgia-kai-ktenotrophia/melissokomia.

Οι κυρώσεις

Αν παρέλθει διάστημα ενός έτους από την αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης κατεχομένων κυψελών, χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των παρακάτω δικαιωμάτων:

α) συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

β) ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών

γ) αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία

δ) συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχομένων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων.

Υποχρεωτική η δήλωση

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος:

Της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων

Της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώριση των σχετικών παραστατικών.

Για την ποσότητα μελιού κ.λπ. που παράγεται-διακινείται νόμιμα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου έκαστου έτους, η καταχώριση ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για ποσότητες από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου η καταχώριση ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.