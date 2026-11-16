Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο

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Έντονη δυναμική συνεχίζει να καταγράφει η εξοχική κατοικία στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Elxis – At Home in Greece, από τις αρχές του 2026 και καθ[ όλη τη διάρκεια του έτους, οι πελάτες της εταιρείας επιλέγουν με αυξανόμενο ρυθμό την απόκτηση ενός εξοχικού στην Πελοπόννησο.

Ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis, η οποία ειδικεύεται στην προώθηση εξοχικών κατοικιών σε ξένους αγοραστές, επισημαίνει τα εξής: «Σήμερα, η Πελοπόννησος αποτελεί τη δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή για τους πελάτες μας, καθώς την επιλέγει πλέον το 20,09% των υποψήφιων αγοραστών. Η Κρήτη, που διαχρονικά συνιστά νούμερο ένα προορισμό για αγορά εξοχικής κατοικίας από ξένους αγοραστές, εξακολουθεί να ηγείται των προτιμήσεων, με ποσοστό 24,8%, καταγράφοντας μικρή μόνο διαφορά από την Πελοπόννησο».

Η εξοχική κατοικία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, σε ό,τι αφορά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, το 34,4% των υποψήφιων αγοραστών στην Πελοπόννησο σχεδιάζει να διαθέσει από 250.000€ μέχρι 400.000€, ενώ το 19,4% κινείται στην κατηγορία από 400.000€ μέχρι 600.000€. Αναφορικά με τις προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, το 82,8% αναζητά

μονοκατοικία ή βίλα, ενώ μόλις το 17,2% ενδιαφέρεται για άλλους τύπους κατοικίας (π.χ. διαμερίσματα ή μεζονέτες).

Περιγράφοντας την ιδανική εξοχική κατοικία, οι υποψήφιοι αγοραστές υπογραμμίζουν ως ιδιαίτερα σημαντικά τη θέα και την εγγύτητα στη θάλασσα, την ύπαρξη κήπου ή/και βεράντας, την εύκολη στάθμευση και την άμεση πρόσβαση σε καταστήματα και υπηρεσίες. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που είναι εύκολο να βρεθούν στην Πελοπόννησο, ταυτόχρονα με την ευκολία πρόσβασης και την εγγύτητα με την Αττική.

Συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα, ιστορικά σημεία και νέες υποδομές, στην Πελοπόννησο οι αντιθέσεις συμπληρώνουν η μία την άλλη. Γι’ αυτό και είναι μια από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που διατηρεί σταθερούς ρυθμούς κάθε εποχή. Τα καλοκαίρια συνδέονται με παραλίες όπως η Βοϊδοκοιλιά, η Μεθώνη, η Κορώνη και η Ελαφόνησος, ενώ το χειμώνα η ζωή ανεβαίνει στα ορεινά της Αρκαδίας, σε χωριά όπως η Στεμνίτσα και η Δημητσάνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι New York Times συμπεριέλαβαν τη Μεσσηνία στη λίστα με τα 52 καλύτερα μέρη για να επισκεφθεί κανείς το 2026, δίνοντας έμφαση στο φυσικό της κάλλος, τον πολιτιστικό της πλούτο και τη διατήρηση της αυθεντικότητάς της.

Ακόμη, το Costa Navarino έχει συντελέσει στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας, με ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ και κατοικίες που προσελκύουν ξένους αγοραστές.

Σε ό,τι αφορά τις προσβάσεις, σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη σύνδεση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα, η σύμβαση παραχώρησης διάρκειας 40 ετών, που υπεγράφη πριν από μερικούς μήνες από την κοινοπραξία με επικεφαλής τη Fraport, προβλέπει επενδύσεις άνω των 125 εκατ. ευρώ. Σε αυτές

περιλαμβάνεται ένας νέος τερματικός σταθμός, τριπλάσιος σε μέγεθος από τον σημερινό, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028. Ο στόχος είναι η κίνηση να φτάσει τους 700.000 επιβάτες ετησίως έως το 2030.

Όπως εξηγεί ο κ. Γαβριηλίδης: «Για την αγορά ακινήτων αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό: ένα σπίτι εύκολα προσβάσιμο είναι ένα σπίτι που μπορεί να αξιοποιηθεί για μόνιμη εγκατάσταση, εξοχική κατοικία ή ως επενδυτική λύση, διατηρώντας αξία μεταπώλησης. Με βάση τα παραπάνω, επιλέξαμε στρατηγικά να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην περιοχή με νέο γραφείο στην Καλαμάτα».