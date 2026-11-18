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Μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα όσον αφορά στην επιλογή σπουδών στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Το 8,5% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15–74 ετών κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς STEM

Η εικόνα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα για το 2024, το 34,4% των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας επέλεξαν κλάδους STEM. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στην 4η υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 27,1%. Μπροστά από τη χώρα μας βρίσκονται μόνο η Ιρλανδία (36,4%), η Φινλανδία (35,8%) και η Γερμανία (35,4%), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία (31,2%).

Παράλληλα, η πορεία της Ελλάδας τη δεκαετία 2015–2024 κρίνεται θετική, καθώς το ποσοστό των φοιτητών STEM σημείωσε άνοδο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε μια περίοδο που ο μέσος όρος στην ΕΕ παρέμεινε σχεδόν στάσιμος (με οριακή μεταβολή -0,1 μονάδων).

Όσον αφορά τον συνολικό πληθυσμό ηλικίας 15–74 ετών που διαθέτει ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους STEM για το 2025, η Ελλάδα κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (στην κλίμακα 8,0% έως 9,0% σύμφωνα με τον χάρτη της Eurostat).

Φοιτητές STEM και Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν τόσο το απόθεμα αποφοίτων όσο και τη δυναμική των νέων φοιτητών:

Το 8,5% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15–74 ετών κατέχει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς STEM. Την πρωτιά κατέχει η Ιρλανδία (12,0%), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (11,9%), τη Λιθουανία (11,7%), το Λουξεμβούργο (11,2%) και την Αυστρία (11,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Ιταλία (4,4%), τη Ρουμανία (4,9%) και την Τσεχία (6,1%).

Όσον αφορά στους εγγεγραμμένους φοιτητές, συνολικά στην ΕΕ, το 27,1% των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπουδάζει σε κλάδους STEM. Ενώ σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ελλάδα ξεπερνούν το 34%, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Μάλτα (13,2%), την Κύπρο (14,7%) και την Ολλανδία (18,8%).

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2015–2024, τη μεγαλύτερη αύξηση στο μερίδιο των φοιτητών STEM σημείωσε η Ιρλανδία (+9,6 ποσοστιαίες μονάδες, ανεβαίνοντας από 26,8% σε 36,4%), το Λουξεμβούργο (+8,1 μονάδες) και η Δανία (+5,3 μονάδες). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Μάλτα (-8,2 μονάδες), η Πολωνία (-6,4 μονάδες) και η Κύπρος (-3,6 μονάδες).

Τι περιλαμβάνουν οι σπουδές STEM

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Eurostat, στα πεδία STEM εντάσσονται τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από βραχείς κύκλους σπουδών έως διδακτορικά) στους κλάδους των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της στατιστικής, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της μηχανικής, της μεταποίησης και των κατασκευών.