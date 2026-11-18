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Σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ κερδοφορίας βρίσκεται η Motor Oil, σύμφωνα με την Optima Bank, η οποία προβλέπει ένα ακόμη εξαιρετικά ισχυρό τρίμηνο, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αυξάνονται κατά 130% και τα καθαρά κέρδη κατά 121,5%. Το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, τα υψηλά περιθώρια στα πετρελαϊκά προϊόντα και οι αυξημένες εκπτώσεις στην προμήθεια αργού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ομίλου.

Η Optima Bank θέτει υπό αναθεώρηση τις εκτιμήσεις και την τιμή-στόχο της για τη Motor Oil, προαναγγέλλοντας την αναβάθμιση των προβλέψεων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, διατηρεί τη μετοχή στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το 2026, εκτιμώντας ότι οι ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες στον κλάδο διύλισης θα στηρίξουν την κερδοφορία και το 2027, σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα μέσα του κύκλου.

Εκτίναξη κερδών στο τρίτο τρίμηνο

Η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 24 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, ενώ η τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, στις 17:30.

Η Optima Bank προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA, εξαιρουμένων των επιδράσεων από την αποτίμηση αποθεμάτων και των έκτακτων στοιχείων, θα διαμορφωθούν στα 897 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 130% σε ετήσια βάση.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 662 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 121,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη εκτιμώμενα κέρδη αποθεμάτων ύψους 120 εκατ. ευρώ, λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου σε τριμηνιαία βάση, η Optima προβλέπει ότι τα δημοσιευμένα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ θα φθάσουν τα 1,017 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 170,5%.

Αντίστοιχα, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 757 εκατ. ευρώ, έναντι 289 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Κερδοφορία-ρεκόρ στο εννεάμηνο

Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις της Optima Bank για το σύνολο του εννεαμήνου του 2026.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,865 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 121,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 1,285 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 151%.

Σε δημοσιευμένη βάση, τα EBITDA αναμένεται να φθάσουν τα 2,065 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 170,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 1,443 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 219,9%.

Οι εκτιμήσεις αυτές, σύμφωνα με την Optima, αποτυπώνουν την εξαιρετικά ισχυρή δυναμική που έχει αναπτύξει η Motor Oil μέσα στο 2026, κυρίως χάρη στις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά διύλισης.

Στα 43 δολάρια ανά βαρέλι το περιθώριο διύλισης

Ο βασικός μοχλός της κερδοφορίας παραμένει η δραστηριότητα διύλισης, η οποία επωφελείται από τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια των πετρελαϊκών προϊόντων και τις αυξημένες εκπτώσεις στην προμήθεια αργού.

Η Optima Bank επισημαίνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν διαμορφώσει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τα περιθώρια διύλισης, ιδιαίτερα στα μεσαία αποστάγματα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, το καθαρό μικτό περιθώριο διύλισης της Motor Oil αναμένεται να έχει εκτιναχθεί στα 43 δολάρια ανά βαρέλι κατά το τρίτο τρίμηνο, από 26,2 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και μόλις 13,8 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Πρόκειται για σημαντική βελτίωση, η οποία αντισταθμίζει και τη χαμηλότερη παραγωγική αξιοποίηση του διυλιστηρίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Ειδικότερα, η Optima εκτιμά ότι ο βαθμός αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας ήταν περίπου 10% χαμηλότερος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης διάρκειας επτά ημερών στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι πωλήσεις του διυλιστηρίου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν στους 2,8 εκατ. τόνους, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου έφθασαν τους 3 εκατ. τόνους.

Θετική ήταν επίσης η επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, με τη μέση ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να διαμορφώνεται στο 1,151 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 1,168 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ως αποτέλεσμα, η Optima προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του κλάδου διύλισης θα φθάσουν τα 785 εκατ. ευρώ, έναντι 296 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025 και 466 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων κερδών αποθεμάτων ύψους 120 εκατ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA της διύλισης αναμένεται να διαμορφωθούν στα 905 εκατ. ευρώ, από 282 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Σταθερή η εμπορία καυσίμων, άνοδος 39,4% στην ενέργεια

Στον κλάδο εμπορίας καυσίμων, η Optima Bank αναμένει σχετικά σταθερή κερδοφορία σε ετήσια βάση.

Η ελαφρώς ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση αντισταθμίζεται από τα υγιή περιθώρια κέρδους του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα EBITDA του κλάδου να εκτιμώνται στα 50 εκατ. ευρώ.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, παρά τις πιέσεις στα περιθώρια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τις αυξημένες περικοπές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Η βελτίωση των ανεμολογικών συνθηκών σε ετήσια βάση και η υψηλότερη παραγωγή αναμένεται να στηρίξουν την κερδοφορία.

Η Optima προβλέπει EBITDA 46 εκατ. ευρώ για τον συγκεκριμένο τομέα, αυξημένα κατά 39,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σημειώνει επίσης ότι η εγκατεστημένη ισχύς του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε φθάσει τα 1.020 MW στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, από 839 MW έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, μεταξύ των οποίων η Ηλέκτωρ, η Elin Verd και η Θαλής, αναμένεται να συνεισφέρουν EBITDA ύψους 22 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαλοιφές ενδοομιλικών συναλλαγών εκτιμώνται σε αρνητικά 5 εκατ. ευρώ.

Ιστορική χρονιά το 2026, ισχυρές προοπτικές και για το 2027

Η Optima Bank εκτιμά ότι η Motor Oil βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης της υψηλότερης ετήσιας κερδοφορίας στην ιστορία της, καθώς το περιβάλλον διύλισης παραμένει εξαιρετικά ευνοϊκό.

Οι ισχυρές διαφορές τιμών των διυλισμένων προϊόντων σε σχέση με το αργό, οι αυξημένες εκπτώσεις στην προμήθεια πρώτων υλών, η υγιής παγκόσμια παραγωγή και ζήτηση, καθώς και τα ιδιαίτερα χαμηλά διεθνή αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων συνθέτουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τον όμιλο.

Η Optima θεωρεί ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις και η εκτίναξη των περιθωρίων στα μεσαία αποστάγματα έχουν ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές της Motor Oil, όχι μόνο για το 2026 αλλά και για το 2027, όταν η κερδοφορία αναμένεται να παραμείνει αισθητά υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα του κύκλου διύλισης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αναλυτές θέτουν υπό αναθεώρηση τις προβλέψεις τους και την τιμή-στόχο για τη μετοχή, με σκοπό να επανέλθουν με αναβαθμισμένες εκτιμήσεις μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Η Motor Oil παραμένει μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της Optima Bank για το 2026, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η ισχυρή δυναμική της διύλισης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιστορική χρονιά από πλευράς κερδοφορίας.