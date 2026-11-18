Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ελαφρά ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, φτάνοντας σε ετήσιο ρυθμό 3,6%, λόγω της αύξησης των τιμών της βενζίνης.

Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία συνέβαλαν περισσότερο στη μείωση του πληθωρισμού, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ο γενικός ρυθμός πληθωρισμού, όπως μετράται από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, αυξήθηκε στο 3,6% τον Οκτώβριο — σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομολόγων — από 3,5% τον Σεπτέμβριο.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι μεταφορές, και ιδίως τα καύσιμα αυτοκινήτων, αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα που οδήγησε στην αύξηση του πληθωρισμού, ενώ τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία συνέβαλαν περισσότερο στη μείωση του πληθωρισμού, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αύξηση.

Οι τιμές στις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση, από 6,6% τον Σεπτέμβριο. Η μέση τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 5,2 πένες ανά λίτρο μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, φτάνοντας τις 174,7 πένες ανά λίτρο. Το ντίζελ αυξήθηκε κατά 7 πένες ανά λίτρο, φτάνοντας τις 199,5 πένες, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των καταγραφών το 1996. Και οι δύο τιμές σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Φρένο στα τρόφιμα

Στα θετικά νέα για τα νοικοκυριά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο του 2021, στο 0,9%, από 1,3% τον Σεπτέμβριο.

Οι τιμές της σοκολάτας σημείωσαν πτώση, ενώ και οι τιμές των ψαριών συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρισμού.

Οι τιμές της σοκολάτας μειώθηκαν κατά 2,9%, σε σύγκριση με αύξηση 0,4% πριν από ένα χρόνο. Οι τιμές αυξάνονταν από το 2021. Το 2024, σημειώθηκε κρίση στον τομέα του κακάου, καθώς ξηρασίες, πλημμύρες και ασθένειες που σχετίζονταν με το κλίμα έπληξαν τους καλλιεργητές κακάου, προκαλώντας ραγδαία άνοδο των τιμών. Ωστόσο, οι τιμές του κακάου είναι πλέον πολύ χαμηλότερες από ό,τι ήταν το 2024, εξήγησε η ONS.

Οι εκπτώσεις στη σοκολάτα σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές εκ του εργοστασίου αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 5,1% τον Οκτώβριο, από αναθεωρημένη αύξηση 4,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία της ONS.