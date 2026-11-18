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Η Πειραιώς αναδείχθηκε “Best Cash Management Bank 2026” στην Ελλάδα από το Euromoney για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια διάκριση που αναγνωρίζει την ισχυρή θέση της Τράπεζας στον τομέα του Transaction Banking και τις σημαντικές επενδύσεις της σε προηγμένες ψηφιακές λύσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πληρωμών, εισπράξεων και ρευστότητας από τις επιχειρήσεις.

Η διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο των Euromoney Transaction Banking Awards 2026, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026 στο The Savoy στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή κορυφαίων τραπεζών, fintechs και εταιρειών τεχνολογίας από το διεθνές οικοσύστημα του Transaction Banking.

Στην αξιολόγησή του, το Euromoney αναγνωρίζει τη στρατηγική της Πειραιώς να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, επενδύοντας στην αυτοματοποίηση και στη στενότερη σύνδεση των τραπεζικών υπηρεσιών με τις καθημερινές τους λειτουργίες. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάπτυξη που

κατέγραψε η Τράπεζα στην αξία των συναλλαγών πληρωμών και εισπράξεων, καθώς και συνολικά στις εργασίες Cash Management.

Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Transaction Banking της Πειραιώς, η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2024 και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον εισπράξεις, πληρωμές, διαχείριση ρευστότητας και προβλέψεις ταμειακών ροών.

Ο Θάνος Βλαχόπουλος, Head of Large Corporate & Wholesale Products της Πειραιώς, δήλωσε: «Η ανάδειξη της Πειραιώς ως “Best Cash Management Bank” στην Ελλάδα από το Euromoney

αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής μας στο Transaction Banking και, κυρίως, της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και

σε καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές και διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι, μέσα από την ενσωμάτωση αυτών των λύσεων στην

καθημερινή λειτουργία των πελατών μας, να απλοποιούμε και να κάνουμε αποτελεσματικότερη τη διαχείριση της ρευστότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό τους.»

Η νέα διεθνής διάκριση έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές αναγνωρίσεις που έχει λάβει η Πειραιώς το 2026 και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα

από μια ολοκληρωμένη πρόταση εταιρικής τραπεζικής, η οποία συνδυάζει χρηματοδότηση, εξειδικευμένη συμβουλευτική και προηγμένες δυνατότητες Transaction Banking.