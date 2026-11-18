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Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, με επίκεντρο τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τη διαχείριση περιουσίας, μετά την απόκτηση της First Investment Bank (Fibank) στη Βουλγαρία, αφήνει η διοίκηση της Eurobank με δηλώσεις που έκανε ο Φωκίων Καραβίας.

H χρηματοδότηση της εξαγοράς σχεδιάστηκε με γνώμονα τη διατήρηση του ποσοστού διανομής κερδών 55%, την εξασφάλιση κεφαλαιακής ευελιξίας και τη δυνατότητα εισόδου νέων επενδυτών στη μετοχική σύνθεση της Eurobank

Πρόκειται για ένα από τα μηνύματα προς την επενδυτική κοινότητα του CEO του συστημικού ομίλου Φωκίωνα Καραβία, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για την παρουσίαση του deal στη βουλγαρική αγορά και την αύξηση κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ που προχωρά άμεσα.

Όπως εξήγησε, επιλέχθηκε η έκδοση νέων μετοχών αντί της εξ ολοκλήρου χρηματοδότησης της εξαγοράς με τα διαθέσιμα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε κεφαλαιακή ισχύ, καθώς μπορεί να προκύψουν και άλλες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό μπορεί να συμβεί στη Βουλγαρία, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, αλλά και στο Λουξεμβούργο, όπου λειτουργούμε τράπεζα Private Banking και ενδέχεται να παρουσιαστούν ευκαιρίες στo wealth management», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, η χρηματοδότηση της εξαγοράς σχεδιάστηκε με γνώμονα τη διατήρηση του ποσοστού διανομής κερδών 55%, την εξασφάλιση κεφαλαιακής ευελιξίας και τη δυνατότητα εισόδου νέων επενδυτών στη μετοχική σύνθεση της Eurobank.

Από τα υφιστάμενα κεφαλαιακά αποθέματα θα αξιοποιηθούν περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα προέλθουν από την αύξηση κεφαλαίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 13,8%, έναντι μακροπρόθεσμου στόχου 13%.

Ο στόχος για το ποσοστό διανομής κερδών στους μετόχους παραμένει στο 55%.

Οι συνέργειες της Eurobank

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, με τη Fibank η Eurobank αποκτά την πρώτη θέση στη Βουλγαρία με βάση το ενεργητικό και τις καταθέσεις, με μερίδιο αγοράς περίπου 21%.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου κατά 12% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά 7%, συνυπολογίζοντας την αύξηση κεφαλαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέργειες κόστους, που υπολογίζονται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, με πλήρη υλοποίηση εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ο CFO της Eurobank Χάρης Κοκολογιάννης εξήγησε ότι οι εξοικονομήσεις θα προέλθουν κυρίως από τον εξορθολογισμό του προσωπικού, των καταστημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραβίας επικαλέστηκε την εμπειρία προηγούμενων εξαγορών στη Βουλγαρία.

«Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και γι’ αυτό αισθανόμαστε αρκετά άνετα και σίγουροι ότι μπορούμε να επαναλάβουμε την ίδια επίδοση», υποστήριξε σχετικά.

Σημαντικό είναι ότι στις προβλέψεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές συνέργειες εσόδων από τη διάθεση επενδυτικών, ασφαλιστικών και άλλων προϊόντων της Postbank στους περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες της Fibank.

Οι προοπτικές

Ο CEO της Eurobank εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της βουλγαρικής οικονομίας, προβλέποντας ανάπτυξη 2,5%-3% τα επόμενα χρόνια, με σημαντικές ευκαιρίες στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις και στις υποδομές.

Αναγνώρισε πάντως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι η Fibank εμφανίζει υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από άλλες βουλγαρικές τράπεζες.

Πρόσθεσε όμως ότι «αυτό δικαιολογείται από τη σχετικά χαμηλή τιμή που πληρώνουμε, κάτω από μία φορά τη λογιστική αξία».

Σημείωσε δε πως αναμένει σταδιακή σύγκλιση του κόστους κινδύνου προς τον μέσο όρο της αγοράς, χωρίς να έχει ενσωματώσει αυτή τη βελτίωση στους υπολογισμούς για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

Τι θα κάνει η Fairfax

Αναφορικά με τη στάση που θα τηρήσει ο βασικός μέτοχος της Eurobank, η Fairfax, ο κ. Καραβίας επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει πλήρως τη συναλλαγή και προτίθεται να υπερψηφίσει τις σχετικές αποφάσεις στην έκτακτη γενική συνέλευση.

Διευκρίνισε, ωστόσο ότι εξ όσων γνωρίζει, «δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής δημόσια δέσμευση για συμμετοχή στη συγκεκριμένη συναλλαγή».