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Αύξηση κατά 50,4% παρουσίασαν τα Καθαρά Κέρδη της Trade Estate το εννεάμηνο του ανήλθαν σε 29,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 50,4%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Trade Estate τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 8,8%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025.

Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ έναντι 30,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 9,4%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025. Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 25,0 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 3,2%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2025.

Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 4,9%) σε σχέση με το Εννεάμηνο 2025.

Σύνολο Ενεργητικού 670,3 εκατ. ευρώ την 30η Σεπτεμβρίου 2026 έναντι €661,0 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2025, αυξημένο κατά 1,4%.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30η Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 626,1 εκατ. ευρώ έναντι 601,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 (αύξηση 4,1%).

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε στα 356,6 εκατ. ευρώ (€2,94 ανά μετοχή) έναντι 340,0 εκατ. ευρώ (€2,81 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Διανομή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2026

Την 16η Νοεμβρίου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2026 συνολικού καθαρού ποσού €0,07 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού €8,52 εκ., αυξημένου κατά 7,7% σε σχέση με το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν την ως άνω διανομή, θα γνωστοποιηθούν σε ξεχωριστή εταιρική ανακοίνωση.

Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου

• Κατά το Εννεάμηνο 2026 οι επισκέψεις των καταναλωτών στα Εμπορικά Πάρκα της Trade Estates ανήλθαν σε 18,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τo Εννεάμηνο 2025 κατά 7,4% ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε €422,3 εκατ., αυξημένες κατά 7,6% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2025 και κατά 7,2% σε ίδια σημεία (like for like).

• Τον Μάρτιο 2026 εκδόθηκε η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια του Εμπορικού Κόμβου Ελληνικού, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί το Εμπορικό Πάρκο της Εταιρείας. Το έργο εισήλθε στη φάση κατασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης μιας σημαντικής επένδυσης στρατηγικής σημασίας.

• Τον Απρίλιο του 2026 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 14 χιλ. τ.μ. στο κέντρο διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2026 ολοκληρώθηκε η παράδοση του ακινήτου στον μισθωτή, ο οποίος προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση και εμπορική αξιοποίηση της επένδυσης.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 7 Αυγούστου 2026 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την έμμεση απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall ενώ στις 3 Νοεμβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την καταβολή τιμήματος €49,35 εκατ..

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας, με συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (GBA) περίπου 174.500 τ.μ. εκ των οποίων περίπου 69.000 τ.μ. αποτελούν μικτή μισθώσιμη επιφάνεια (GLA). Το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληρότητας, της τάξεως του 98%, και φιλοξενεί πάνω από 180 μισθωτές, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων διεθνών και εγχώριων εμπορικών σημάτων και ομίλων λιανικής, γεγονός που το κατατάσσει στους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της χώρας. H αξία του ακινήτου Sofia South Ring Mall σύμφωνα με την αποτίμηση με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2025, ανήλθε σε € 161,17 εκ.

Μέσω της ανωτέρω συναλλαγής, ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία της Εταιρείας στην αγορά εμπορικών ακινήτων της Βουλγαρίας και αποτελεί στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Εταιρείας.

Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ανέφερε σχετικά: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Trade Estates, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Η αύξηση των εσόδων, η ισχυρή επίδοση των εμπορικών μας πάρκων και η ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου μας δημιουργούν στέρεες βάσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους μας. Η θετική μας πορεία στηρίζεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με αυξημένη επισκεψιμότητα και πωλήσεις στα εμπορικά μας πάρκα, όσο και στη συνεισφορά νέων επενδύσεων, όπως το International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της επένδυσης στο Sofia South Ring Mall ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία μας στη Βουλγαρία, ενώ η πρόοδος του Εμπορικού Πάρκου στο Ελληνικό δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές ενδυναμώνουν το χαρτοφυλάκιό μας και διευρύνουν τις πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων. Η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας παραμένει σταθερή προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση για διανομή προσωρινού μερίσματος €0,07 ανά μετοχή για τη χρήση 2026, αυξημένου κατά 7,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση της εμπιστοσύνης των μετόχων μας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συνδυάζουμε τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής μας πορείας με τη συνεπή ανταμοιβή τους. Με ξεκάθαρη στρατηγική, χρηματοοικονομική πειθαρχία και επιλεκτική αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ισχυρότερη Trade Estates, με στόχο τη διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας, την ενίσχυση των ταμειακών ροών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».