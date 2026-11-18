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Στην ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης στοχεύει η Ικτίνος Ελλάς, μέσω της συμφωνίας ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση της λατομικής της δραστηριότητας στη Θάσο, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας.

Σε συνέχεια της χρηματιστηριακής ανακοίνωσης της 13ης Νοεμβρίου 2026, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει πώς η συμφωνία για τη μεταβίβαση της λατομικής της δραστηριότητας στη Θάσο εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης για τη χρηματοοικονομική θωράκιση της Εταιρείας.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία «Μάρμαρα Θάσου Φιλιππίδη Α.Ε.», συνολικού τιμήματος 8,5 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λατομείου, καθώς και μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων μαρμάρου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει την έγκριση του Δήμου Θάσου.

Βασικός στόχος της συναλλαγής είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Τα έσοδα από τη συναλλαγή αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης, παρέχοντας πρόσθετους πόρους για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την υποστήριξη της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητάς της. Η ενίσχυση της ρευστότητας θα στηρίξει επίσης την αναδιοργάνωση βασικών τομέων της λειτουργίας της, με στόχο τον εξορθολογισμό του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η συμφωνία

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ έχει συμφωνήσει με την αγοράστρια την προμήθεια μαρμάρου από το συγκεκριμένο λατομείο, ώστε να καλύψει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της και να συνεχίσει την εμπορική διάθεση του μαρμάρου Θάσου. Κατά την τελευταία τριετία, οι πωλήσεις μαρμάρου από το λατομείο αυτό αντιστοιχούσαν περίπου στο 12% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της θέσης της στον κλάδο του μαρμάρου και στη διατήρηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν διαχρονικά πάνω από το 95% του κύκλου εργασιών της.

Παράλληλα, το επενδυτικό σχέδιο για την αξιοποίηση του ακινήτου της Εταιρείας στη Σητεία της Κρήτης βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η αξιοποίηση του ακινήτου αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού της Διοίκησης και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της στον κλάδο του μαρμάρου.