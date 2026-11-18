Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκπτώσεις και απαλλαγές στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2027 πρόκειται να έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας

Οι ελαφρύνσεις αφορούν ευάλωτα νοικοκυριά, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία, κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών, ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και όσους έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Ο ΕΝΦΙΑ 2027

Ειδικότερα, περίπου 650.000 ιδιοκτήτες αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους. Από το 2027 το μέτρο επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ίσχυε φέτος ενώ στους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκλειστικά την κύρια κατοικία τους ενώ εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Μηδενικό ΕΝΦΙΑ μπορούν να εξασφαλίσουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και οικογένειες με μέλος που έχει αναπηρία τουλάχιστον 80% εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται οι περίπου 3.500 ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων. Η απαλλαγή αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με κύρια κατοικία στα συγκεκριμένα νησιά και δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε αυτά. Στη ρύθμιση υπάγονται νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και οι προβλεπόμενες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων.

Επίσης, περίπου 800.000 ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα θα δουν μείωση 50% στον συνολικό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ισχύουν και όρια αξίας ακίνητης περιουσίας, τα οποία ξεκινούν από τις 85.000 ευρώ για άγαμο και αυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Ειδικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπονται για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες. Η εφαρμογή τους εξαρτάται από τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε περιοχή και από την πλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων.

Ταυτόχρονα, πάνω από 420.000 φορολογούμενοι που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών κερδίζουν έκπτωση έως 20%. Η έκπτωση ανέρχεται σε 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%.