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Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, σωματείο μέλος της ΠΟΜΙΔΑ, σχετικά με το ζήτημα της Μεταφοράς του Συντελεστή Δόμησης.

Στην επιστολή, η οποία υπογράφεται από την πρόεδρο του Συλλόγου, αρχιτέκτονα Γιώτα Βρεττάκου Μιχαλοπούλου, ζητείται «να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και με τη συμμετοχή μας και να τεθεί τέρμα στην αδικία που συντελείται επί δεκαετίες σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών διατηρητέων και απαλλοτριωμένων ακινήτων».

Σημειώνει, δε, ότι «η ουσιαστική υλοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) εκκρεμεί από το 1979. Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες Διατηρητέων Κτηρίων και απαλλοτριωμένων οικοπέδων βλέπουν την περιουσία τους δημευμένη ενώ παράλληλα καταβάλουν υπέρογκους φόρους για αυτήν».

Η επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων έχει ως ακολούθως:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Η ουσιαστική υλοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) εκκρεμεί από το 1979. Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες Διατηρητέων Κτηρίων και απαλλοτριωμένων οικοπέδων βλέπουν την περιουσία τους δημευμένη ενώ παράλληλα καταβάλουν υπέρογκους φόρους για αυτήν. Η ΜΣΔ θεσπίστηκε για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και την βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων. ΟΛΟΙ οι πολίτες επωφελούνται – το όφελος είναι συλλογικό. Η επιβάρυνση πρέπει να επιμερίζεται συνεπώς σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες.

Οι ιδιοκτήτες Διατηρητέων κτηρίων περιμένουν την στήριξη της Πολιτείας. Η υποχρέωση αυτή της Πολιτείας πηγάζει από το Σύνταγμα του 1975 και την Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδας που ψηφίστηκε ομόφωνα από την ελληνική Βουλή το 1992. Όμως εδώ και δεκαετίες τόσο η κεντρική Κυβέρνηση, όσο και τώρα απροκάλυπτα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι μόνον δεν τους συνδράμουν ως οφείλουν στην αποκατάστασή τους, όπως σε όλη την Ευρώπη, αλλά ομόφωνα τους καταδικάζουν αναπολόγητους, δίνοντας τη χαριστική βολή στους ίδιους και στα διατηρητέα κτίρια.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Για λόγους Ισονομίας και Δικαιοσύνης ζητάμε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και με τη συμμετοχή μας, και να τεθεί τέρμα στην αδικία που συντελείται επί δεκαετίες σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών διατηρητέων και απαλλοτριωμένων ακινήτων.

Ζητάμε από τους Δημάρχους, να συμμετέχουν ενεργά στην δημόσια διαβούλευση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που τους αναλογεί έναντι των πολιτών, οι περιουσίες των οποίων δημεύονται με την άρνηση εφαρμογής του σημαντικού αυτού θεσμού. Οφείλουν να καταθέσουν εποικοδομητικές προτάσεις για την βελτίωση της πρότασης που υπεβλήθη από το ΥΠΕΝ, ώστε με μέτρο και με λογική, να αποκατασταθεί η συνεχιζόμενη αυτή αδικία σε βάρος μας. Η ανάλυση των θέσεών μας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.diatiritea.gr .

Με εξαιρετική εκτίμηση και την ελπίδα επιτέλους να εισακουστούμε

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Γιώτα Βρεττάκου Μιχαλοπούλου»