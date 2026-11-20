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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί εντός της ημέρας στη γαλλική πρωτεύουσα με την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της χώρας της σε δυο χρόνια, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Ελιζέ.

Ο γάλλος πρόεδρος θα υποδεχθεί την πρώην αντιπρόεδρο των δημοκρατικών για «σύντονη συνάντηση» με «παρόντα» τον σύζυγό της Νταγκ Εμχοφ, κάτι που αποφάσισε κατόπιν «αιτήματος ορισμένων πρώην ηγετών», διευκρίνισε το περιβάλλον του κ. Μακρόν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μακρόν θα υποδεχθεί τη Χάρις για «σύντονη συνάντηση» με «παρόντα» τον σύζυγό της

Το Ελιζέ πάντως ξεκαθάρισε πως ο αρχηγός του γαλλικού κράτους δεν θα παραθέσει δείπνο στην πρώην αντιπρόεδρο, όπως μετέδωσε το μέσο ενημέρωσης La Lettre, που αναφέρθηκε πρώτο στη συνάντηση.

Η Κάμαλα Χάρις, η οποία ήταν η αντιπρόεδρος του Τζο Μπάιντεν από το 2021 ως το 2025, αντικατέστησε αυτόν τον τελευταίο εσπευσμένα λίγο καιρό πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα λόγω των ανησυχιών για την κατάσταση της υγείας του.

Ηττήθηκε καθαρά από τον ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Πιθανή υποψήφια

Θεωρείται το τρέχον διάστημα πιθανή υποψήφια ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2028.

Δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφια, πάντως δημοσκοπήσεις τη θέλουν να συγκαταλέγεται στα φαβορί της μέλλουσας εσωκομματικής διαδικασίας των δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ