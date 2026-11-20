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Μερίδια αγοράς πολλαπλάσια εκείνων που τηρούν επί της συνολικής πίτας της αγοράς, κερδίζουν σταθερά την τελευταία διετία στη νέα τραπεζική παραγωγή οι δύο μεγαλύτεροι μη συστημικοί πόλοι.

Την υπό εξέταση περίοδο οι μη συστημικές τράπεζες εμφάνισαν καθαρή πιστωτική επέκταση της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ παράλληλα με την αύξηση των καταθέσεών τους κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Ο λόγος γίνεται για τις Optima Bank και CrediaBank που ενισχύουν με ταχείς ρυθμούς τόσο τα δανειακά τους υπόλοιπα όσο και τις καταθέσεις πελατείας.

Η σχετική δυναμική αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2026. Την υπό εξέταση περίοδο εμφάνισαν καθαρή πιστωτική επέκταση της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ παράλληλα με την αύξηση των καταθέσεών τους κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, στα δάνεια πέραν της πίεσης που ασκούν στον ανταγωνισμό μέσω της επιτοκιακής πολιτικής, ρόλο για την ανάπτυξη των μεγεθών τους παίζουν η μεγαλύτερη ευελιξία και η ταχύτητα εξυπηρέτησης, δεδομένου του μικρότερου πελατολογίου τους.

Από την άλλη, μέσω των προσφορών στις προθεσμιακές καταθέσεις κυρίως, οι οποίες απευθύνονται σε φρέσκο χρήμα, έχουν καταφέρει να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους στην εγχώρια αγορά.

Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν ρευστότητα αλλά και νέους πελάτες, στους οποίους στηρίζουν τις λοιπές εργασίες παραγωγής εσόδων από τόκους και προμήθειες.

Οι νέες εργασίες

Η σύγκριση με τις επιδόσεις του συνόλου της αγοράς είναι ενδεικτική της ταχείας ενίσχυσης των μεγεθών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή πιστωτική επέκταση μέχρι και το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 6,4 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 1,54 δισ. ευρώ αφορούν στην CrediaBank και τα 1 δισ. ευρώ στην Optima Bank, αντιστοιχώντας σε μερίδιο 24% και 15,5% αντίστοιχα.

Δηλαδή αθροιστικά οι δύο τράπεζες πέτυχαν περίπου το 40% της συνολικής καθαρής αύξησης των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων στην εγχώρια αγορά εφέτος.

Πρόκειται για αξιοσημείωτη επίδοση, δεδομένων των σημερινών μεγεθών των δύο οργανισμών. Συγκεκριμένα, με δανειακά χαρτοφυλάκια περίπου 6 δισ. ευρώ η καθεμία, Optima Bank και CrediaBank διαθέτουν από κοινού μερίδιο της τάξης του 9%.

Οι καταθέσεις

Ανάλογη είναι η εικόνα στις καταθέσεις, με τις καθαρές εισροές στις δύο μη συστημικές τράπεζες να είναι σημαντικές.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν συνολικά κατά 13,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026.

Στο ίδιο διάστημα, οι καταθέσεις της CrediaBank ενισχύθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ και της Optima Bank κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Συνολικά δηλαδή οι δύο τράπεζες προσέλκυσαν επιπλέον καταθέσεις που αντιστοιχούν στο 23% της συνολικής αύξησης στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ποσοστό επίσης πολλαπλάσιο του μεριδίου τους επί της σχετικής πίτας, που σήμερα προσεγγίζει το 7%.

Το στοίχημα των δανείων

Η μεγαλύτερη διείσδυση των δύο τραπεζών καταγράφεται στην επιχειρηματική πίστη.

Στην Optima Bank, το 95,2% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου αφορά νομικά πρόσωπα κατά βάση μεσαίου ή μεγαλύτερου μεγέθους, με σημαντική παρουσία σε κλάδους όπως το εμπόριο, την ενέργεια, τα ακίνητα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό.

Αντίστοιχα, το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της CrediaBank αντιπροσωπεύει το 88% των συνολικών χορηγήσεών της.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της κατευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις σύνθετες χρηματοδοτήσεις και στη ναυτιλία.

Οι εξαγορές

Πέρα από την οργανική ανάπτυξη, οι δύο τράπεζες στρέφονται και σε μη οργανικές κινήσεις, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το μέγεθός τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δραστηριότητες.

Η Optima Bank έχει δρομολογήσει την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη χρηματιστηριακή Euroxx, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται στο πρώτο μισό του 2027.

Με την κίνηση αυτή επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στις χρηματιστηριακές εργασίες, την επενδυτική τραπεζική και τη διαχείριση κεφαλαίων, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων.

Ακόμη πιο εκτεταμένο είναι το πρόγραμμα εξαγορών της CrediaBank.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα την απόκτηση της Pantelakis Securities και της Ευρώπη Holdings, ενισχύοντας την παρουσία της στις επενδυτικές υπηρεσίες και στην ασφαλιστική αγορά.

Το μεγαλύτερο βήμα μεγέθυνσης, ωστόσο, είναι η συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Malta, μέσω της οποίας θα υπερδιπλασιάσει το ενεργητικό της.

Πρόκειται για συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Με τον τρόπο αυτό η CrediaBank θα αποκτήσει ουσιαστική τραπεζική παρουσία εκτός Ελλάδας.