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«Πιστεύω ότι κατάφερα, σε συνεργασία με το Claude, να ανακαλύψω μια απόδειξη της Υπόθεσης του Ρίμαν», έγραψε ο Λέβεντ Αλπόγκε σε ένα τετρασέλιδο σημείωμα που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο ισχυρισμός του δεν έχει ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ η απόδειξη δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής σε αξιολόγηση από ανεξάρτητους ειδικούς, σύμφωνα με το AFP.

Η Υπόθεση του Ρίμαν διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν και αφορά την κατανομή των πρώτων αριθμών. Θεωρείται ευρέως το σημαντικότερο άλυτο πρόβλημα των καθαρών μαθηματικών.

Αποτελεί ένα από τα επτά «Προβλήματα της Χιλιετίας», τα οποία επιλέχθηκαν το 2000 από το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay (Clay Mathematics Institute). Το Ινστιτούτο προσφέρει χρηματικό έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τη λύση καθενός από αυτά.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ινστιτούτου, μια λύση πρέπει πρώτα να δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με σύστημα αξιολόγησης από ομότιμους επιστήμονες (peer review) και στη συνέχεια να περάσει δύο χρόνια ενδελεχούς επιστημονικού ελέγχου.

Ο Αλπόγκε δήλωσε ότι η μέθοδος που ανέπτυξε επιλύει επίσης μια ευρύτερη εκδοχή του προβλήματος, γνωστή ως «Γενικευμένη Υπόθεση του Ρίμαν» (Generalized Riemann Hypothesis).

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και το Claude παρήγαγαν μια εκδοχή της απόδειξης στη γλώσσα προγραμματισμού Lean, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο μαθηματικών συλλογισμών μέσω υπολογιστή.

Προς το παρόν, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μόνο αυτή την εκδοχή.

Η πλήρης γραπτή απόδειξη θα ήταν εξαιρετικά εκτενής, εξήγησε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη κατακτήσει πλήρως όλα τα μαθηματικά που απαιτούνται και ότι σκοπεύει να συντάξει μια ολοκληρωμένη επιστημονική παρουσίαση της εργασίας του.

Ο Αλπόγκε δήλωσε ότι είχε συμβουλευτεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, πριν ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Αναγνώρισε, επίσης, ότι η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης θα μπορούσε να προκαλέσει κυνικά σχόλια, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Πιθανότατα αναφερόταν στην εισαγωγή-ρεκόρ της εταιρείας στο χρηματιστήριο, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Τον Αύγουστο, η Anthropic είχε ανακοινώσει ότι μια μη διαθέσιμη στο κοινό έκδοση του Claude είχε καταφέρει να βελτιώσει ένα παλαιότερο, επί μακρόν αναπάντητο μαθηματικό αποτέλεσμα που συνδέεται με την Υπόθεση του Ρίμαν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε αποδείξει την υπόθεση.

Η Anthropic δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για σχολιασμό.

Ο ισχυρισμός του Αλπόγκε έρχεται δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της ανταγωνιστικής OpenAI ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της έλυσε ένα άλλο από τα Προβλήματα της Χιλιετίας, το οποίο αφορά τις εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση των ρευστών.

Μαθηματικοί εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη απόδειξη φαίνεται να είναι ορθή, ωστόσο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η πλήρης επιστημονική αξιολόγησή της.

Ο Αλπόγκε, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU), Τρίσταν Μπάκμαστερ, σε συναφή προβλήματα που αφορούν τη δυναμική των ρευστών, βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχης σχετικά με την αναγνώριση της συμβολής του στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία.

Η OpenAI αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία.