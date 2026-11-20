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Η Κίνα αρχίζει να αντλεί χαλκό από τα τεράστια αποθέματα που έχουν συσσωρευτεί στις ΗΠΑ, καθώς η πρωτοφανής συμπίεση από το short squeeze στη μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης του μετάλλου παγκοσμίως δημιουργεί μια ιδιαίτερα επικερδή ευκαιρία για τους traders.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος, τις τελευταίες ημέρες οι εταιρείες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν κατακλυστεί από αιτήματα traders που επιδιώκουν να μεταφέρουν χαλκό από τις ΗΠΑ στην Κίνα, ενώ έχουν ήδη γίνει κρατήσεις για αρκετές αποστολές.

Αν και οι ποσότητες παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, οι αποστολές αυτές σηματοδοτούν την αντιστροφή μιας τάσης που επικράτησε τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι traders κατηύθυναν τεράστιες ποσότητες χαλκού προς τις ΗΠΑ, υπό τον φόβο ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές.

Αναταραχή

Οι μαζικές αυτές εισροές χαλκού στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστούν επικίνδυνα τα αποθέματα του μετάλλου στην Κίνα. Καθώς εκπρόσωποι της παγκόσμιας βιομηχανίας χαλκού συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Σαγκάη για να διαπραγματευτούν τις ετήσιες συμβάσεις της επόμενης χρονιάς, η κινεζική αγορά χαλκού βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής συμπίεσης ανοικτών πωλητικών θέσεων (short squeeze).

Το πριμ Yangshan για τον εισαγόμενο χαλκό υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε μία εβδομάδα, φθάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 500 δολαρίων ανά τόνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης (Shanghai Futures Exchange) παρενέβη, ασκώντας πιέσεις στους κατόχους θέσεων αγοράς (long) και πώλησης (short), προκειμένου να προχωρήσουν σε χρηματικό διακανονισμό των θέσεών τους. Η κίνηση αυτή έγινε καθώς η υπεραξία των άμεσων έναντι των μελλοντικών παραδόσεων (backwardation) για τα συμβόλαια που έληγαν έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η αναταραχή στην κινεζική αγορά σημειώθηκε σε μια εβδομάδα ακραίας μεταβλητότητας στις αγορές μετάλλων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού κατέγραψαν απότομη πτώση στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου, καθώς οι αισιόδοξοι επενδυτές ρευστοποίησαν τις θέσεις τους που συνδέονταν με το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι υιοθέτησαν πλέον σαφώς πτωτική στάση ως προς τις προοπτικές του μετάλλου. Οι μαζικές εκροές χαλκού από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις, οι traders έχουν αρχίσει να ναυλώνουν πλοία για τη μεταφορά χαλκού από τις ΗΠΑ στην Κίνα, προκειμένου να επωφεληθούν από τα υψηλά πριμ που επικρατούν στην κινεζική αγορά. Μέρος του χαλκού πρόκειται να μεταφερθεί στην Κίνα με το πλοίο CMA CGM Cassiopeia, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επρόκειτο να αποπλεύσει αυτή την εβδομάδα από λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρκετών traders, οι ποσότητες που έχουν δρομολογηθεί μέχρι στιγμής είναι σχετικά μικρές και ανέρχονται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες τόνους. Ωστόσο, εάν η στενότητα της προσφοράς στην κινεζική αγορά διατηρηθεί και τα πριμ παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ —ιδίως από περιοχές εκτός της Δυτικής Ακτής— θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά.

Κρατήσεις φορτίων χαλκού

«Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε να γίνονται κρατήσεις για φορτία χαλκού που βρίσκονται στις ΗΠΑ, με σκοπό την εξαγωγή τους», δήλωσε την Πέμπτη, σε κλαδικό συνέδριο στη Σαγκάη, ο Ντέιβιντ Γουίλσον, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων της BNP Paribas SA. Όπως ανέφερε, μέρος του χαλκού που προοριζόταν αρχικά για τις ΗΠΑ αναδρομολογείται επίσης προς την Κίνα.

Ενώ το ταξίδι από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ προς την Κίνα διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες, η μεταφορά από τη Νέα Ορλεάνη —το βασικό κέντρο συγκέντρωσης των τεράστιων αμερικανικών αποθεμάτων χαλκού— απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Σύμφωνα με traders, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από έξι εβδομάδες έως δύο μήνες, καθώς στον συνολικό χρόνο συνυπολογίζονται τόσο η θαλάσσια μεταφορά όσο και ο χρόνος που απαιτείται για την αποδέσμευση και την παραλαβή του μετάλλου από τις αποθήκες.

Αυτό σημαίνει ότι η στενότητα της προσφοράς στην κινεζική αγορά ενδέχεται να διατηρηθεί για αρκετό ακόμη διάστημα. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργούνται κίνδυνοι για τους traders που δρομολογούν τις αποστολές, καθώς η κρίση στην αγορά μπορεί να έχει εκτονωθεί μέχρι να φθάσουν τα φορτία στον προορισμό τους.

«Το πριμ στην αγορά άμεσης παράδοσης ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ η στενότητα στην αγορά spot μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη», δήλωσε ο Τζιανγκ Χανγκ, trader της China-Base Ningbo Group Co., επισημαίνοντας ότι η υποχώρηση των τιμών ενθαρρύνει την επανέναρξη των αγορών.

Οι φόβοι για την επιβολή δασμών είχαν προκαλέσει τεράστια αύξηση των εισαγωγών χαλκού στις ΗΠΑ, δημιουργώντας αποθέματα περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στον εξευγενισμένο χαλκό από τα μέσα του έτους, όταν το υπουργείο Εμπορίου επρόκειτο να υποβάλει σχετική έκθεση στον Τραμπ.

Οι traders έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει τα στοιχήματα ότι ο Τραμπ θα επιβάλει δασμούς στον εξευγενισμένο χαλκό. Ωστόσο, ορισμένοι εκτιμούν ότι οι αποστολές χαλκού από τις ΗΠΑ προς την Κίνα ενδέχεται να επαναφέρουν το ζήτημα στο προσκήνιο της πολιτικής ατζέντας.

«Τώρα που βλέπουμε ορισμένους traders να προχωρούν σε ενέργειες προκειμένου να προετοιμάσουν ενδεχόμενες εξαγωγές καθόδων χαλκού από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, θα μου προκαλούσε έκπληξη εάν αυτό δεν προκαλούσε κάποια αντίδραση ή δημόσια τοποθέτηση από την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε η Έλεν Έιμος, αναλύτρια εμπορευμάτων της BMO Capital Markets Ltd.