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Η KIEFER, ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και υποδομών που αναπτύσσει ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα κυρίαρχης Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της με την είσοδο του Sophea AI Meet στη γερμανική αγορά, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην εξαγωγή τεχνολογίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, τη δημιουργία περιλήψεων και την καταγραφή ενεργειών σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. Διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά και πλέον επεκτείνεται στη γερμανική, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα ελληνικών τεχνολογικών λύσεων να απευθύνονται σε διεθνές κοινό.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση αυτή στην έκθεση NVIDIA GTC Berlin, στις 20–22 Οκτωβρίου, όπου παρουσίασε το ευρύτερο οικοσύστημα AI που αναπτύσσει, μέρος του οποίου αποτελεί και το Sophea AI Meet.

Η ενέργεια ως προϋπόθεση ανάπτυξης της AI

Το οικοσύστημα AI της KIEFER βασίζεται στη μακροχρόνια εμπειρία της στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας και εκτείνεται από τις υπολογιστικές υποδομές έως την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων και την αξιοποίησή τους σε επιχειρηματικές εφαρμογές και ρομποτικά συστήματα.

Η ανάπτυξη και λειτουργία αυτών των υποδομών απαιτεί αξιόπιστη ενεργειακή τροφοδοσία, σε μια περίοδο που η διαθεσιμότητα ισχύος και οι καθυστερήσεις σύνδεσης στο δίκτυο περιορίζουν τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Αξιοποιώντας την ενεργειακή της τεχνογνωσία, η KIEFER αναπτύσσει AI factories, δηλαδή υπολογιστικές εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση και λειτουργία μοντέλων AI, σχεδιάζοντας εξαρχής την τροφοδοσία τους από ανανεώσιμη ενέργεια και συστήματα αποθήκευσης.

«Η Ευρώπη χρειάζεται όχι μόνο data centers κλίμακας γιγαβάτ, αλλά και πολλά συμπαγή εργοστάσια AI κοντά στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Για να κλιμακωθεί η AI, πρέπει να χτίσεις την ενέργεια πίσω της», δήλωσε ο Χρήστος Πετρόχειλος, CEO της KIEFER, στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην έκθεση.

Από τις υποδομές στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Πέρα από την ενέργεια και την υπολογιστική ισχύ, η αξιοποίηση της AI απαιτεί μοντέλα που κατανοούν τη γλώσσα των χρηστών και παρέχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί χρειάζονται τη δυνατότητα να ελέγχουν τα δεδομένα τους, να προσαρμόζουν τα μοντέλα στις ανάγκες τους και να επιλέγουν πού λειτουργούν τα συστήματά τους. Οι δυνατότητες αυτές ενισχύουν την ασφάλεια, την ευελιξία και την αυτονομία τους στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η KIEFER προσαρμόζει στην ελληνική γλώσσα τα ανοικτά μοντέλα Nemotron της NVIDIA, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να αναζητούν πληροφορίες σε ελληνόγλωσσα έγγραφα και να παρέχουν απαντήσεις που τεκμηριώνονται από τις πηγές τους. Στόχος είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στο δικό τους γλωσσικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δημιουργώντας προοπτικές για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα και την προσαρμογή των λύσεων της εταιρείας σε νέες αγορές.

Η είσοδος του Sophea AI Meet στη Γερμανία αναδεικνύει μια ευκαιρία για την Ελλάδα: να μετατρέψει την τεχνογνωσία που αναπτύσσει στην τεχνητή νοημοσύνη σε λύσεις με διεθνή προοπτική. Για να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία, χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές και ανάπτυξη εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η KIEFER, συνδυάζοντας την εμπειρία της στην ενέργεια με την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών, μοντέλων και εφαρμογών AI. Στόχος της είναι η δημιουργία τεχνολογίας στην Ελλάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί στις ευρωπαϊκές αγορές.