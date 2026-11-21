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Η Lenovo Group, μαζί με τις θυγατρικές της, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2026/27, καταδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη, άλμα στην κερδοφορία και διαρθρωτικές βελτιώσεις στα θεμελιώδη επιχειρηματικά μεγέθη του Ομίλου.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 30,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 48% σε ετήσια βάση. Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες κατέγραψαν ρεκόρ εσόδων και ισχυρή κερδοφορία για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, με το Infrastructure Solutions Group (ISG) να εξελίσσεται σε μηχανή ραγδαίας ανάπτυξης, με λειτουργικό κέρδος που ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισ. δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 166% σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε 1,4 δισ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο καθαρό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν κατά 79% σε ετήσια βάση και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 36% των συνολικών εσόδων του Ομίλου στο Β’ τρίμηνο.

Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην ευρεία δυναμική που σημείωσε το σύνολο του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αλλά και στην ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές αγορές πωλήσεων. Τα θεμελιώδη επιχειρηματικά μεγέθη συνέχισαν να ενισχύονται, καθώς η ταχύτερη ανάπτυξη σε τομείς υψηλότερης αξίας αναδιαμόρφωσε το μείγμα κερδοφορίας του Ομίλου.

Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει τις πιέσεις κόστους που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο, καθώς και την εξάρτηση από τις περιοδικές διακυμάνσεις της ζήτησης στην αγορά συσκευών, στηρίζοντας ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο προφίλ κερδοφορίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει την πειθαρχημένη διαχείριση μετρητών και κεφαλαίου, ισορροπώντας την ισχυρή αύξηση εσόδων και το υψηλότερο κόστος εξαρτημάτων, που αφορά ολόκληρο τον κλάδο, με ελεγχόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες και ελέγχους πιστωτικού κινδύνου στα μεγάλα έργα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Κατά το τρίμηνο αυτό, δημιούργησε λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Προοπτικές

Η Lenovo παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στις υποδομές όσο και στις συσκευές. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταβαίνει από το training στο inferencing, τα ταχέως επεκτεινόμενα σενάρια χρήσης στον πραγματικό κόσμο οδηγούν σε διαρκή ζήτηση υπολογιστικής ισχύος σε περιβάλλοντα cloud, edge και επιχειρήσεων.

Τα έσοδα του Ομίλου από Cloud Service Providers αυξήθηκαν κατά σχεδόν 170% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από υποδομές για μεγάλες επιχειρήσεις (Enterprise) και ΜμΕ (SMB) αυξήθηκαν κατά 200% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, ο εκδημοκρατισμός της AI δημιουργεί νέα ζήτηση για έξυπνες συσκευές με δυνατότητες AI agent και για νέους τύπους συσκευών (form factors), καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα και φόρτοι εργασίας AI παράγονται στο edge.

Με ένα ολοκληρωμένο (full-stack) χαρτοφυλάκιο Hybrid AI που καλύπτει συσκευές, edge, υποδομές, λύσεις και υπηρεσίες, η Lenovo βρίσκεται σε μοναδική θέση ως πάροχος ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου για να αξιοποιήσει ευκαιρίες και αξία σε ολόκληρη την αγορά, καθώς και να επεκτείνει την ηγετική της θέση.