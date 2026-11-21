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Οι διαπραγματεύσεις στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31, που πραγματοποιείται στην Τουρκία, βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας χωρίς να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για μια νέα παγκόσμια κλιματική συμφωνία.

Σε παρέμβαση της τελευταίας στιγμής την Παρασκευή, ομάδα χωρών με επικεφαλής τη Γαλλία και τον Παναμά εξέφρασε την αντίθεσή της στο προσχέδιο της συμφωνίας, καθώς αυτό δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στον περιορισμό της παγκόσμιας κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Παράλληλα, η Ομάδα της Αφρικής (Africa Group) πιέζει για τη συμπερίληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων σχετικά με την αύξηση της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας ότι οι αφρικανικές χώρες δεν προσήλθαν στη διάσκεψη «για να ζητιανέψουν».

Ένα νέο κείμενο συμφωνίας, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει και την τελική πρόταση, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το Σάββατο.

Υπουργοί από νησιωτικά κράτη, τον Παναμά, καθώς και μια ισχυρή ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία, δηλώνουν ότι ασκούν πιέσεις για την επαναφορά στην τελική συμφωνία της δέσμευσης για σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Η σχετική αναφορά είχε αφαιρεθεί από το προσχέδιο έπειτα από πιέσεις χωρών που παράγουν ορυκτά καύσιμα, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία.

«Δεν είναι αποδεκτό να πραγματοποιείται μια διάσκεψη COP ή να υιοθετείται ένα τελικό κείμενο συμπερασμάτων που να μην κάνει ούτε καν αναφορά στα ορυκτά καύσιμα. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το αποδεχθούμε», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπέ.

Η Γαλλίδα υπουργός άσκησε επίσης κριτική σε αρκετές αναφορές του κειμένου στη δέσμευση, αξιοποίηση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCUS), δηλαδή στην τεχνολογία που επιτρέπει τη δέσμευση των εκπομπών κατά την απελευθέρωσή τους και την αποθήκευσή τους σε υπόγειους χώρους. Όπως υποστήριξε, οι σχετικές προβλέψεις θα μπορούσαν να εκληφθούν από άλλες χώρες ως «άλλοθι» για τη συνέχιση της καύσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Δεν μπορούμε να ανακοινώνουμε στον κόσμο ότι πλέον οδεύουμε προς υπέρβαση του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου και να συνεχίζουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα», δήλωσε η Μονίκ Μπαρμπέ.

Για πρώτη φορά σε διάσκεψη COP, η συμφωνία, η οποία φέρει την επίσημη ονομασία «Συμφωνίες της Αττάλειας» (Antalya Accords), αναγνωρίζει ότι ο στόχος για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου έχει πλέον χαθεί.

Ο πλανήτης εισέρχεται έτσι σε μια περίοδο που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως «υπέρβαση» (overshoot), κατά την οποία η αύξηση της θερμοκρασίας ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι να εκτεθούν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σε ακραία φαινόμενα καύσωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ζητήθηκε από αρκετές ακόμη χώρες της ΕΕ να συμμετάσχουν στην ομάδα που αντιδρά στο προσχέδιο, ωστόσο αρνήθηκαν, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα συνέβαλλε εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ένας από τους επικεφαλής διαπραγματευτές δήλωσε ότι κατανοεί τη συγκεκριμένη στάση: «Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συμφωνία για το κλίμα χωρίς καμία αναφορά στην αιτία του προβλήματος;».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Αυστραλίας, Κρις Μπόουεν, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων, αντέκρουσε τις επικρίσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ήδη συμφωνημένων δεσμεύσεων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας.

Εκτός των διαπραγματεύσεων της COP31, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφει πρωτοφανείς ρυθμούς. Για πρώτη φορά, μέσα στο 2026, μια σύγχρονη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, κάλυψε το μεγαλύτερο μερίδιο της αύξησης της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης, ξεπερνώντας το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι όσο περισσότερο διαρκούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, τόσο ισχυρότερα θα είναι τα κίνητρα για τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν, κατά τη συνάντησή τους στη Σενζέν, να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, εν μέσω των διαταραχών στην παγκόσμια τροφοδοσία καυσίμων.

Η «χειρότερη» COP όλων των εποχών;

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπει να μην περιληφθεί στη συμφωνία καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας και άλλων πετρελαιοπαραγωγών κρατών ότι έως το 2035 το 35% της ενεργειακής τους κατανάλωσης θα προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια.

Μια τέτοια συμβιβαστική πρόταση, ωστόσο, δεν δίνει λύση σε ένα ακόμη μείζον ζήτημα που θέτουν οι αναπτυσσόμενες χώρες: την έλλειψη χρηματοδότησης.

Σε προηγούμενες εκδοχές του κειμένου περιλαμβανόταν πρόβλεψη για αύξηση της χρηματοδότησης των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στα 120 δισ. δολάρια έως το 2035. Η συγκεκριμένη δέσμευση έχει πλέον αφαιρεθεί από το προσχέδιο της συμφωνίας.

«Δεν ήρθαμε εδώ για να ζητιανέψουμε. Ήρθαμε για να διεκδικήσουμε όσα δικαιωματικά ανήκουν στους λαούς μας, οι οποίοι υφίστανται τις βαρύτερες συνέπειες των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων των ανεπτυγμένων χωρών», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος της Γκάνας και πρόεδρος της Ομάδας Αφρικανών διαπραγματευτών, Ζανέτορ Αγκιεμάν-Ρόουλινγκς.

Αυστηρή κριτική στις διαπραγματεύσεις ασκούν και οι ακτιβιστές για το κλίμα, καθώς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στη διάσκεψη με την ιδιότητα των παρατηρητών.

«Μπορώ να σας πω χωρίς καμία αμφιβολία ότι αυτή ήταν η χειρότερη COP όλων των εποχών», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αντόου, από την περιβαλλοντική οργάνωση Powershift Africa.

Οι συγκεκριμένες οργανώσεις ασκούν παραδοσιακά έντονη κριτική στη διαδικασία των διασκέψεων, θεωρώντας ότι οι αποφάσεις και οι δεσμεύσεις προχωρούν με υπερβολικά αργούς ρυθμούς.

Ωστόσο, η Τουρκία φαίνεται να έχει δεχθεί ιδιαίτερα αρνητική κριτική και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη διοργάνωση. Σύμφωνα με παρατηρητή της διάσκεψης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της τουρκικής πλευράς αποχώρησε από ορισμένες κρίσιμες διαπραγματεύσεις, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια αρκετών χωρών, οι οποίες αισθάνθηκαν ότι δεν έτυχαν του δέοντος σεβασμού.