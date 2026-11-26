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Κλειστή για την Ημέρα των Ευχαριστιών θα είναι σήμερα η Wall Street ενώ θα λειτουργήσει την Παρασκευή με μειωμένο ωράριο λόγω Black Friday.

Την Παρασκευή ο χώρος συναλλαγών θα γεμίσει παιδιά καθώς είναι η «Ημέρα των Παιδιών» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Κάθε χρόνο, η Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών είναι η «Ημέρα των Παιδιών» και υπάρχουν γλυκά, ζωγραφική προσώπου, μπαλόνια και, φυσικά, ο Άγιος Βασίλης.

Χθες η Wall Street προσπάθησε να ανακάμψει από τις απότομες πτώσεις που προκάλεσαν κυρίως οι μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow, που περιλαμβάνει μετοχές κορυφαίων εταιρειών, έκλεισε με άνοδο 164,25 μονάδων, ή 0,33%, κλείνοντας στις 50.182,95. Ο δείκτης Nasdaq Composite, ωστόσο, υποχώρησε κατά 0,62% κλείνοντας τελικά στις 23.585,802 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,25% κλείνοντας στις 7.182,78 μονάδες.

Οι μετοχές απομακρύνθηκαν σημαντικά από τα χαμηλά τους επίπεδα καθώς προχωρούσε η συνεδρίαση. Ο δείκτης Dow, που περιλαμβάνει μετοχές blue-chip, έχασε πάνω από 1.100 μονάδες, ή 2,2%, στο χαμηλό της ημέρας. Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 4,6%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 3,2%, στα αντίστοιχα χαμηλά τους.