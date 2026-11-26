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Για δεκαετίες τα hedge funds θεωρούταν ως ένα προνόμιο που απολάμβαναν τα θεσμικά κεφάλαια με υψηλά βαλάντια, μια τάση που αλλάζει καθώς ο κλάδος αναζητά νέα δεξαμενή κεφαλαίων και νέους τρόπους ανάπτυξης.

Τα hedge funds διευρύνουν την πελατειακή τους βάση στους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τις ολοένα και πιο ασταθείς αγορές μετοχών.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία συνήθως βασίζονται στην άνοδο των μετοχών για τη δημιουργία αποδόσεων, τα hedge funds μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές όπως short selling, arbitrage και παράγωγα για να επιδιώξουν κέρδη σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

Για έναν κλάδο που διαχειρίζεται ήδη επίπεδα-ρεκόρ κεφαλαίων, οι ιδιώτες επενδυτές αποτελούν μια ευκαιρία ανάπτυξης που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC.

«Τα hedge funds λειτουργούν με επιχειρηματική νοοτροπία. Στόχος τους είναι να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη, τόσο σε επίπεδο αποδόσεων όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό τους» εξηγεί ο Don Steinbrugge, διευθύνων σύμβουλος της Agecroft Partners, εταιρείας παροχής συμβουλών σε hedge funds.

«Επομένως, αν έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν σε μια νέα αγορά και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, θα το κάνουν».

Η τάση αυτή προέρχεται τόσο από τους διαχειριστές hedge funds, οι οποίοι επιδιώκουν να διευρύνουν τη βάση των επενδυτών τους, όσο και από τους παραδοσιακούς διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές επενδύσεις, ανέφερε ο Ken Heinz, πρόεδρος της HFR, εταιρείας έρευνας στον τομέα των hedge funds.

«Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις αγορές, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και η ενισχυμένη συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της συμβατικής διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων» αναφέρει ο Ricky Siao, ειδικός σε θέματα hedge funds στην ελβετική ιδιωτική τράπεζα UBP.

Το επενδυτικό περιβάλλον έχει καταστεί πιο απαιτητικό για τους επενδυτές που, ιστορικά, βασίζονταν σε παραδοσιακές κατανομές σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, πρόσθεσε.

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο έκθεση σε στρατηγικές όπως το αρμπιτράζ (στρατηγική που εκμεταλλεύεται τη διαφορά τιμών), οι επενδύσεις που βασίζονται σε εταιρικά γεγονότα (event-driven) και οι ποσοτικές μακροοικονομικές στρατηγικές (quantitative macro), προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών.

Μείωση των εμποδίων

Ο εκδημοκρατισμός των επενδύσεων σε hedge funds παίρνει σάρκα και οστά μέσω μιας διευρυνόμενης γκάμας επενδυτικών σχημάτων, τα οποία συχνά συνοδεύονται από χαμηλότερες προμήθειες, μικρότερα ελάχιστα ποσά επένδυσης και συχνότερες δυνατότητες ανάληψης κεφαλαίων.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κλάδο των hedge funds κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Pershing Square, του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Μπιλ Άκμαν, άντλησε 5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο για το εισηγμένο στο χρηματιστήριο επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου (closed-end fund).Με τον τρόπο αυτό, παρέχει στους ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση στην επενδυτική της τεχνογνωσία, χωρίς τις προμήθειες επί της απόδοσης (performance fees) που παραδοσιακά συνδέονται με τα hedge funds. Το εν λόγω κεφάλαιο χρεώνει ετήσια προμήθεια διαχείρισης ύψους 2%.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου (CEF) συγκεντρώνει ένα σταθερό χρηματικό ποσό εξαρχής, συνήθως μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και στη συνέχεια διαπραγματεύεται τον σταθερό αριθμό μετοχών της σε ένα χρηματιστήριο, όπως μια κοινή μετοχή. Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του, το κεφάλαιο δεν εκδίδει συνεχώς νέες μετοχές ούτε επαναγοράζει μετοχές κατ’ απαίτηση των επενδυτών.

Παράλληλα, ο βρετανικός κολοσσός στον χώρο των hedge funds, Man Group, εισήλθε στην αγορά των ETF (διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων) των ΗΠΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο και, μόλις τρεις μήνες αργότερα, διπλασίασε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του, φτάνοντας τα τέσσερα κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης.

Αυτή η ευρύτερη μετατόπιση αλλάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές των hedge funds «πακετάρονται» για τους ιδιώτες επενδυτές.

«Αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο είναι το “περίβλημα” (το επενδυτικό όχημα), όχι η ίδια η στρατηγική» εξηγεί η Yi Ling Ong, διαχειριστική εταίρος και επικεφαλής λειτουργιών (COO) στην Golden Horse Fund Management.

Με άλλα λόγια, οι στρατηγικές των hedge funds ενσωματώνονται όλο και περισσότερο σε πιο προσβάσιμα επενδυτικά σχήματα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETFs, συχνά με χαμηλότερα ελάχιστα όρια επένδυσης και λιγότερους περιορισμούς στις αναλήψεις.

«Οι επενδυτές μπορούν να εξακολουθούν να αποκτούν έκθεση σε στρατηγικές μετοχών (long/short), πιστωτικών τίτλων ή μακροοικονομικές στρατηγικές (macro), αλλά μέσω επενδυτικών σχημάτων που προσφέρουν τριμηνιαία ή μηνιαία ρευστότητα και τυποποιημένη πληροφόρηση».

Η τάση διαμορφώνεται διεθνώς

Στην Ευρώπη, οι διαχειριστές hedge funds έχουν προσαρμόσει τις στρατηγικές τους ώστε να εντάσσονται στο ρυθμιζόμενο πλαίσιο των UCITS (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), τα οποία είναι προσβάσιμα σε ιδιώτες επενδυτές. Στις ΗΠΑ, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETFs έχουν διευρύνει, με παρόμοιο τρόπο, την πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές.

Στην Ασία, οι ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης πλούτου συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Η εταιρεία Endowus, με έδρα τη Σιγκαπούρη —η οποία άρχισε να προσφέρει hedge funds στην πλατφόρμα της το 2022— έχει μειώσει τα ελάχιστα όρια επένδυσης για κεφάλαια με περιορισμένη ρευστότητα (semi-liquid funds) στα 50.000 δολάρια, ενώ για ορισμένα εναλλακτικά κεφάλαια που προσφέρουν καθημερινή ρευστότητα έχει καταργήσει εντελώς τα ελάχιστα όρια, σύμφωνα με τον επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer), Hugh Chung.

Αν και τα περισσότερα hedge funds στην πλατφόρμα παραμένουν διαθέσιμα μόνο σε «πιστοποιημένους» (accredited) επενδυτές, ένας αυξανόμενος αριθμός εναλλακτικών κεφαλαίων καθίσταται πλέον προσβάσιμος και σε μη πιστοποιημένους επενδυτές, ανέφερε ο Chung.

Η Ινδία παρουσιάζει μια παρόμοια μετατόπιση μέσω των Εξειδικευμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων (Specialized Investment Funds – SIFs), τα οποία επιτρέπουν στους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε πιο σύνθετες στρατηγικές, χρησιμοποιώντας δομές που προσομοιάζουν περισσότερο στα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, τονίζει ο Rajesh Singla της Alpha AMC.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα Εξειδικευμένα Επενδυτικά Κεφάλαια της Ινδίας έχουν τετραπλασιαστεί και πλέον, από τον Μάρτιο έως τα τέλη Οκτωβρίου, ανέρχονται σε 426,7 δισ. ρουπίες, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ινδίας (Association of Mutual Funds in India).

Τα εν λόγω προϊόντα απαιτούν ελάχιστη επένδυση 1 εκατομμυρίου ρουπιών, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τα όρια εισόδου που συνήθως χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds).

Το τέλος του μοντέλου «2 και 20»;

Η μετατόπιση αυτή καθιστά επίσης φθηνότερες τις επενδύσεις που ακολουθούν τη λογική των hedge funds.

Τα παραδοσιακά hedge funds έχουν συνδεθεί εδώ και καιρό με το μοντέλο αμοιβών «2 και 20» (2 and 20), το οποίο προβλέπει συνήθως ετήσια προμήθεια διαχείρισης 2% και παρακράτηση του 20% των επενδυτικών κερδών.

Αν και οι εν λόγω αμοιβές έχουν δεχθεί πιέσεις με την πάροδο του χρόνου, οι εναλλακτικές λύσεις που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές —όπως τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που ακολουθούν στρατηγικές hedge funds— χρεώνουν συνήθως μία ενιαία ετήσια προμήθεια διαχείρισης, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 1,25%, σύμφωνα με τον Ong.

Ωστόσο, οι χαμηλότερες προμήθειες δεν σημαίνουν απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι κίνδυνοι της καθιέρωσης

Η επέκταση του κλάδου στην αγορά λιανικής εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν οι μεμονωμένοι επενδυτές κατανοούν πλήρως την πολυπλοκότητα των στρατηγικών στις οποίες αγοράζουν.

Η ευκολότερη πρόσβαση δεν εξαλείφει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μόχλευση, τις ακάλυπτες πωλήσεις ή τις μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις.

«Ο βασικός κίνδυνος είναι ότι οι επενδυτές ενδέχεται να υποτιμήσουν την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο που σχετίζονται με αυτές τις στρατηγικές απλώς και μόνο επειδή είναι πλέον πιο προσβάσιμες» σημειώνει ο Singla.

Η ρευστότητα είναι μια άλλη ανησυχία, ιδιαίτερα για τις λιγότερο ρευστοποιήσιμες εναλλακτικές επενδύσεις που διατίθενται στην αγορά μέσω φιλικών προς το λιανικό εμπόριο δομών.

Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια περιοδικής εξαγοράς (interval funds), τα οποία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη διάθεση ιδιωτικής πίστης (private credit) και άλλων εναλλακτικών επενδύσεων σε ιδιώτες, ενδέχεται να προσφέρονται να επαναγοράσουν μόνο το 5% των υφιστάμενων μεριδίων τους κάθε τρίμηνο, τονίζει ο Steinbrugge. Interval funds είναι τα αμοιβαία κεφάλαια περιοδικής εξαγοράς (ή κλειστού τύπου με περιοδική εξαγορά), τα οποία δεν επιτρέπουν καθημερινές ρευστοποιήσεις, αλλά προσφέρουν επαναγορά μεριδίων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην μπορούν να αποσύρουν όσα χρήματα επιθυμούν σε περιόδους πίεσης στις αγορές.

Ωστόσο, οι αναλυτές του κλάδου θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι η άνοδος των προϊόντων που απευθύνονται στους ιδιώτες επενδυτές λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα παραδοσιακά hedge funds και όχι ως υπαρξιακή απειλή για αυτά.