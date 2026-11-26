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Μια πρώτη ανάσα μετά τις μεγάλες πιέσεις της Τετάρτης πήρε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες να οδηγούν την ανοδική αντίδραση και το θετικό κλίμα στις ευρωαγορές να διευκολύνει την ανασύνταξη των χαρτοφυλακίων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,02% στις 2.479,94 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.467,70 μονάδων (+0,52%) και 2.502,66 μονάδων (+1,94%). Ο τζίρος ανήλθε στα 306,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4 εκατ. τεμάχια αξίας 46,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,21% στις 6.361,25 μονάδες, ενώ στο +0,82% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.957,71 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,46% στις 2.997,97 μονάδες.

Αντίδραση με τραπεζική υπογραφή μετά το χθεσινό sell off

Ανάσες έδωσε σήμερα στους επενδυτές το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος του εδάφους που έχασε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, όταν προσγειώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο. Οι τράπεζες ανέλαβαν να οδηγήσουν την αντίδραση, με τον Γενικό Δείκτη να διεκδικεί εκ νέου τη ζώνη των 2.500 μονάδων, χωρίς όμως η αγορά να διατηρήσει την ένταση της πρωινής ανόδου.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε δύο διαφορετικές όψεις. Στο πρώτο μέρος της ήταν εμφανής η διάθεση των χαρτοφυλακίων να αξιοποιήσουν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά τις μαζικές ρευστοποιήσεις της Τετάρτης. Στην πορεία, όμως, οι τοποθετήσεις έγιναν περισσότερο επιλεκτικές, με τις πιέσεις στον ενεργειακό κλάδο να λειτουργούν ως αντίβαρο στα κέρδη των τραπεζών.

Στο μεταξύ, η αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ προσέφερε σήμερα ένα παράθυρο ανασύνταξης στα ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια, τα οποία δεν είχαν να διαχειριστούν τις αναταράξεις της Wall Street και ειδικότερα του τεχνολογικού κλάδου. Το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διευκόλυνε την επιστροφή των αγοραστών και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Η σημερινή ημέρα είχε ξεχωριστή σημασία για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και λόγω της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΜΕΤΚΑ, η οποία έκλεισε στα 9,55 ευρώ. Η εταιρεία υποδομών του ομίλου Metlen έκανε την είσοδό της στο χρηματιστηριακό ταμπλό σε μια κάθε άλλο παρά εύκολη συγκυρία, με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς να κλείνει έναν σημαντικό κύκλο άντλησης κεφαλαίων από την αγορά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στη διαχείριση της ρευστότητας από τα χαρτοφυλάκια που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, καθώς εκκρεμεί ακόμη μία μεγάλη εταιρική πράξη, αυτή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank κατά 750 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Optima Bank, Alpha Bank, Κύπρου, Πειραιώς έκλεισαν με κέρδη άνω του 3%, με τις Credia Bank, Jumbo, ΕΛΧΑ και Εθνική να ακολουθούν με άνοδο που ξεπέρασε το 2%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε ΔΑΑ, Βιοχάλκο και Aktor, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Eurobank, Aegean και Coca Cola.

Στον αντίποδα, η Motor Oil έχασε 3,57%, με τις Λάμδα, Helleniq Energy και ΟΤΕ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Metlen, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, ενώ η Cenergy έκλεισε αμετάβλητη.